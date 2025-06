Nur bei Aldi: SO günstig kann ein Smart-TV sein

Erst kürzlich haben wir über einen 55 Zoll Samsung 4K-Fernseher bei MediaMarkt berichtet (hier geht’s zum Artikel) und das Angebot ist auch jetzt definitiv noch top. Allerdings braucht ja nicht jeder einen großen 4K-TV und möchte daher auch nicht so viel Geld dafür ausgeben. Vor allem nicht, wenn es so preiswerte Alternativen wie diesen Smart-TV bei Aldi gibt.

Smart-TV bei Aldi: SO günstig ist das Modell

Denn während du für andere Modelle gut und gerne über 300 Euro oder noch deutlich mehr zahlen kannst, sicherst du dir bei Aldi jetzt einen Medion Smart-TV in 32 Zoll schon für lediglich 129 Euro (plus Versand). Mit seiner kompakten Größe passt er perfekt in kleinere Wohnzimmer oder eignet sich ideal als Zweitfernseher im Schlafzimmer. Gleichzeitig profitierst du hier natürlich ebenso von allen bekannten Streaming-Apps rund um Netflix, Prime Video, DAZN und Co. sowie einem HD Triple Tuner für herkömmliches Fernsehen.

Mit kleinen Abstrichen: Das bietet dir der 32-Zoll-Fernseher

Klar ist natürlich aber auch: Bei einem Fernseher für 129 Euro muss man gewisse Abstriche machen. So handelt es sich hierbei etwa um einen Full-HD-TV und nicht um ein 4K-Modell. Wer, wie eingangs schon erwähnt, aber eh nur TV schaut, sieht Sender wie RTL, ProSieben und Co. aber ja ohnehin maximal in HD. Eine entsprechende CI+ Schnittstelle für HD-Karten ist vorhanden, wir können dir für HD-Fernsehen aber kurzzeitig noch eine Alternative für 1 Euro im Monat empfehlen.

Ansonsten ist hier eigentlich alles dabei, was man so braucht. Insbesondere bei den Anschlüssen musst du auf nichts verzichten:

1 x Satellitenanschluss

1 x Antennenanschluss

1 x LAN RJ-45

2 x USB 2.0

3 x HDMI 2.0

1 x AV In

1 x Kopfhöreranschluss

1 x Digital Audio Out

Hinzu kommen dann noch weitere Vorteile wie PVR ready für die Aufnahme auf einem externen Speicher. Für den Sound ist währenddessen ein Stereo-Lautsprecher mit 2 x 8 W verantwortlich. Zusammengefasst kann sich der Smart-TV also in jedem Fall lohnen – insbesondere zum aktuellen Aldi-Preis.

