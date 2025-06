E-Bike-Wahnsinn bei Aldi: Diese Top-Modelle kosten jetzt fast die Hälfte

Fehlt dir noch ein schickes und leistungsstarkes E-Bike für sonnige Touren im Sommer? Dann solltest du dir die aktuellen Angebote bei Aldi nicht entgehen lassen. Dort findest du gerade mehrere E-Bike-Modelle zu stark reduzierten Preisen – darunter zwei besonders interessante Trekkingräder von Prophete, die sowohl für Pendel- als auch für Freizeitfahrten perfekt geeignet sind. Wir haben uns die beiden Modelle genauer angeschaut.

E-Bikes mit top Preis-Leistungs-Verhältnis – mit hohem oder niedrigen Einstieg

Ob du zur Arbeit pendelst, die letzten Meter zur Bahn zurücklegst oder am Wochenende quer über Felder und durch Wälder radelst – ein Trekking-E-Bike ist die perfekte Lösung, um schnell, komfortabel und umweltfreundlich ans Ziel zu kommen. Und dabei kommst du auch bei hohen Temperaturen am Ziel an, ohne zu sehr zu schwitzen. Die Pedelecs von Prophete bei Aldi überzeugen durch ein top Preis-Leistungs-Verhältnis: Du bekommst hier moderne Ausstattung und starke Technik, ohne ein Vermögen ausgeben zu müssen.

Bei Aldi bekommst du aktuell das Trekking-E-Bike „Entdecker 2.3“ von Prophete in zwei Varianten – mit hohem und mit niedrigem Einstieg. Der Hersteller bezeichnet sie als Herren- und Damenmodell, wobei der tiefere Einstieg auch für ältere Menschen oder Personen mit körperlichen Einschränkungen besonders komfortabel ist. Technisch sind beide Versionen identisch und absolut alltagstauglich.

Trekking-E-Bike Entdecker 2.3 von Prophete mit tiefem Einstieg im Angebot

Hohe Reichweite, leistungsstarker Motor und sichere Ausstattung

Ausgestattet sind die E-Bikes mit 28-Zoll-Reifen und einer Shimano Altus 8-Gang-Kettenschaltung, mit der du sowohl steile Anstiege als auch lange, flache Strecken mühelos meisterst. Der vollständig in den Rahmen integrierte 360-Wh-Akku sorgt nicht nur für ein schickes Äußeres – er liefert auch Energie für eine Reichweite von bis zu 100 Kilometern. Wie weit du tatsächlich kommst, hängt natürlich von Strecke, Fahrstil und Unterstützungsstufe ab.

Für den nötigen Antrieb sorgt ein bürstenloser Heckmotor mit 250 Watt, der dich bei Bedarf auf bis zu 25 km/h unterstützt. Über das integrierte LC-Display kannst du zwischen mehreren Unterstützungsstufen wählen und behältst gleichzeitig Geschwindigkeit, Akkustand und weitere Infos im Blick. Auch in puncto Sicherheit ist das Rad top ausgestattet: Ein Frontscheinwerfer, ein Rücklicht mit Bremslichtfunktion und hydraulische Scheibenbremsen sorgen dafür, dass du selbst bei Dunkelheit sicher unterwegs bist und schnell zum Stehen kommst.

Es gibt das E-Bike aber auch mit hohem Einstieg günstig bei Aldi

Ein weiterer Vorteil ist die Anschiebehilfe, die dich mit bis zu 6 km/h unterstützt, wenn du das Fahrrad eine Rampe hoch oder die Treppe hinaufschieben musst. Gerade bei E-Bikes, die deutlich schwerer sind als herkömmliche Fahrräder, ist das eine enorme Erleichterung für den Rücken.

Fast für die Hälfte: So viel kosten die E-Bikes nur noch

Und jetzt zum besten Teil: Der UVP lag bei stolzen 1.999,95 Euro – doch Aldi haut die beiden E-Bikes aktuell mit 45 Prozent Rabatt raus. Das bedeutet: Du zahlst nur noch 1.099 Euro sowohl für die „Damen“-Ausstattung als auch für die „Herren“-Ausstattung. Hinzu kommen lediglich Transportkosten für die Spedition, sodass du insgesamt bei 1.144,90 Euro landest. Für ein voll ausgestattetes E-Bike dieser Klasse ist das ein echter Hammerpreis – vergleichbare Modelle anderer Hersteller kosten oft deutlich mehr.

Du suchst eher ein City-E-Bike oder ein E-Mountainbike für Offroad-Trips? Dann lohnt sich ein Blick auf die Übersichtsseite von Aldi, wo du noch viele weitere stark reduzierte Modelle von Prophete findest.

Noch mehr Angebote in unserem WhatsApp-Kanal

Übrigens: Jetzt verpasst du kein Top-Schnäppchen mehr im Netz! Mit dem WhatsApp DEAL-Alarm von inside digital landen die besten Angebote direkt im Chat. Wir durchsuchen das Netz für dich und melden uns nur, wenn es sich wirklich lohnt:

Tech-Deals & Must-haves für alle

Tarif-Angebote für Mobilfunk & Internet

Exklusive Rabattcodes & Preisfehler

Immer geprüft von den inside digital Deal Experten – abonniere jetzt unseren neuen WhatsApp-Kanal!