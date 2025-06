Dieses 30-Euro-Gadget von Aldi rettet dir den Sommer – und kaum einer hat es auf dem Schirm

Stell dir vor, du fährst mit dem Fahrrad oder E-Bike entspannt an den See. Plötzlich merkst du: Der Reifen hat Luft verloren. Am Ziel angekommen willst du die Luftmatratze aufpumpen, aber mit dem Mund dauert es einfach ewig. Genau dann ist eine elektrische Akku-Luftpumpe echt genial – und genau so eine gibt es jetzt bei Aldi für unter 30 Euro. Ohne Anstrengung pumpst du damit Fahrradreifen, Bälle, Luftmatratzen und vieles mehr ganz einfach auf. Und das Beste: Das Gerät ist kompakt genug, um in so gut wie jede Tasche zu passen.

Kräftige Akku-Luftpumpe von Einhell: Dafür ist das Gadget perfekt

Bei dem Angebot handelt es sich um die Einhell Akku-Luftpumpe TC-ALP 10,3. Sie schafft einen Druck von bis zu 10,3 Bar, was locker ausreicht, um nicht nur Fußbälle, sondern auch Fahrrad- oder E-Bike-Reifen aufzupumpen. Der integrierte 2.000-mAh-Akku liefert genug Energie und ist in rund zweieinhalb Stunden wieder vollständig aufgeladen. Besonders praktisch: Auf dem LC-Display kannst du den aktuellen Druck ablesen – so weißt du genau, wann du fertig bist und riskierst nicht, den Reifen zu überfüllen. Dadurch wird der gesamte Vorgang deutlich komfortabler und sicherer.

Einhell Akku-Luftpumpe – das ist alles im Lieferumfang enthalten

Außerdem praktisch ist das mitgelieferte dreiteilige Adapter-Set, mit dem du alle gängigen Ventile verbindest. Ob Fahrrad, (Gymnastik-)Ball oder Schwimmreifen – du bist auf alles vorbereitet. Das USB-C-Ladekabel sorgt für flexibles Aufladen, und in der mitgelieferten Aufbewahrungstasche bleibt das Gerät sauber und geschützt – ideal für Rucksack oder Strandtasche. Doch damit nicht genug: Die Einhell Luftpumpe punktet auch mit einer integrierten LED-Leuchte, die dir besonders am Abend oder in der Dämmerung hilft, das Ventil zu finden.

Unschlagbarer Preis bei Aldi – aber nur solange der Vorrat reicht

Aktuell bekommst du die Einhell Akku-Luftpumpe bei Aldi für nur 29,99 Euro – das entspricht einem Rabatt von 24 Prozent. Zwar kommen noch 5,95 Euro Versandkosten hinzu, aber selbst damit bleibt das Angebot aktuell unschlagbar. Ein Preisvergleich zeigt (siehe unten): Kein anderer Anbieter kann derzeit mithalten. Wie lange das Angebot verfügbar ist, lässt sich nicht genau sagen – es kann also schnell ausverkauft sein. Wenn du also einen kompakten und vielseitigen Helfer für unterwegs suchst, solltest du jetzt zuschlagen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Der Deal-Newsletter von inside digital: Hiermit verpasst du kein Schnäppchen mehr! Wir liefern dir mit unserem neuen Deal-Newsletter jede Woche aufs neue die besten Angebote direkt in dein Postfach. inside digital DEALS Die besten Technik-Deals auf einen Blick – so sparst du clever! Jetzt anmelden Ich bin damit einverstanden, dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. dass mir die beebuzz media GmbH, Kölnstraße 50, 50321 Brühl („inside digital”), regelmäßig News zu den oben ausgewählten Themenbereichen per E-Mail zusendet. Ich bin außerdem damit einverstanden, dass inside digital die Nutzung des Newsletters analysiert sowie zur Personalisierung ihrer Inhalte und Angebote verwendet. Meine Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten sowie insbesondere zur E-Mail-Nutzung.