Wer kennt es nicht? Man sitzt bei gutem Wetter entspannt am See oder hat vielleicht sogar einen eigenen Teich im Garten – doch dann hört man das Summen von Mücken. Das kann einem schonmal direkt die gute Laune verderben. Doch das muss gar nicht so sein. Amazon verkauft jetzt nämlich ein Gadget, mit dem du solche Insektenstiche heilen kannst – und das schon für nur 22,99 Euro.

Über 45.000 Bewertungen: Das kann der Insektenstichheiler

Der BR 90 Insektenstichheiler von Beurer hat es bei Amazon auf Platz 1 in die Bestsellerliste „Insektenschutz“ geschafft. Deutlich über 45.000 Kundinnen und Kunden vergaben insgesamt 4,6/5 Sternen und sorgen somit für eine top Bewertung dieses Gadgets für den Sommer. Das kleine Gerät ist nur 10,1 × 3,6 × 2 Zentimeter groß und lässt sich dadurch ohne Probleme mit an den See oder in den Urlaub nehmen. Ohne den Rabatt würde dich der Insektenstichheiler 39,99 Euro kosten, aktuell zahlst du allerdings lediglich 22,99 Euro. Da Mücken, Insekten und Co. dich bei den aktuellen Temperaturen noch eine Weile drangsalieren werden, kommt der Rabatt also wie gerufen.

Der Insektenstichheiler erzeugt punktuell Wärme über keramische Heizplatten. Dadurch kannst du jeden einzelnen Stich punktuell behandeln. Aber keine Sorge: Das tut nicht weh. Der Stichheiler erreicht eine Temperatur von rund 50 Grad, was deutlich weniger ist als ein Handwärmer oder eine Tasse Grüntee. Du verbrennst dich also nicht und auch für Kinder ist die Anwendung schmerzfrei. Dennoch soll die Temperatur ausreichen, um Juckreiz und Schwellungen zu verringern. Dabei werden übrigens keinerlei chemische Stoffe eingesetzt, sodass das Gadget auch bei Schwangeren oder Kindern angewendet werden kann.

Insgesamt stehen dir zwei Programme zur Auswahl: 3 Sekunden Wärmebehandlung ist für sensible Haut ein gutes Intervall und 6 Sekunden eignen sich optimal für eine normale Haut. Ist die Zeit abgelaufen, ertönt ein Signal und du kannst das Gerät wieder von der Haut nehmen. Um auch im Dunkeln Insektenstiche und Bisse erkennen zu können, verfügt der BR 90 über ein integriertes Licht.

Preis-Check: Diese Variante ist sogar noch günstiger

Bei Amazon kostet das Gadget gerade 22,99 Euro und ist somit 43 Prozent reduziert. Mit Blick auf den Preisvergleich kann hier kein anderer Händler mithalten. Wenn du auf das zuschaltbare Licht für die Anwendung im Dunklen verzichten kannst, kommt für dich auch der BR 60 infrage. Dieser kostet bei Amazon nur 21,99 Euro und ist damit einen Euro günstiger.

