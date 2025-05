Amazon: Riesiger 4K-Fernseher kostet keine 500 Euro mehr

Anstatt deutlich über 1.000 Euro für einen großen 4K-Fernseher ausgeben zu müssen, kannst du dir bei Amazon jetzt tatsächlich einen Marken-TV mit satten 165 cm Bildschirmdiagonale schon für nur 479 Euro sichern. Doch was taugt der?

Das bietet der „Billig“-Fernseh-Riese

Der neue Xiaomi TV F65 2026 (auch bekannt als Xiaomi Fire TV 65 2026) kann in vielen Bereichen überzeugen. Du bekommst natives 4K UHD, kombiniert mit HDR10 was für eine schicke Bildqualität sorgen sollte. Und auch für Gamer wird’s spannend: Zwar läuft der Fernseher standardmäßig mit 60 Hz, doch im „Game Boost“-Modus kannst du die Bildwiederholrate auf satte 120 Hz hochschrauben. Dadurch sehen Bewegungen dann besonders flüssig aus. Drei HDMI-2.0-Anschlüsse sorgen zudem für eine stabile Übertragung.

Ein weiterer Pluspunkt ist das integrierte Fire TV. Heißt für dich: Nachdem du den Smart-TV via LAN oder WLAN mit Internet verbunden hast, kannst du ganz easy auf Netflix, Prime Video und Co. zugreifen. Dazu kommt natürlich ohnehin das enorme 65-Zoll-Display sowie die Unterstützung für DTS-X und Dolby Audio, um auch beim Sound nicht zurückzubleiben. Wo also liegt der Haken?

65 Zoll 4K-Fernseher kostet keine 500 Euro bei Amazon

Beim Preis definitiv nicht! Normalerweise verlangt Amazon einen UVP von 569 Euro für den Fernseher, was bereits ein guter Preis für einen 4K-TV dieser Größe ist. Doch aktuell bekommst du ihn sogar noch mal ganze 16 Prozent günstiger – also für nur 479 Euro – und das sogar versandkostenfrei. Ein absolutes Schnäppchen!

Gewisse Abstriche muss man bei dem Huawei-Fernseher aber durchaus trotzdem machen. So fehlen etwa die modernen HDMI-2.1-Anschlüsse und auch Sachen wie die Farbdarstellung können sicherlich nicht an hochpreisige LG- oder Sony-Modelle herankommen. Das Gesamtpaket aus hoher Bildwiederholrate, schickem Design und fairem Preis gleicht das jedoch mehr als aus.

