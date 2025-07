So gut wie andere, nur deutlich günstiger? Kopfhörer-Geheimtipp bei Amazon zum Spottpreis

Bist du auf der Suche nach einem neuen Kopfhörer, muss es nicht zwingend Teufel, Bose oder JBL sein. Es geht auch deutlich günstiger. Der Hersteller Baseus beweist dies bereits seit einigen Jahren und konnte schon mit dem MC1 großen Erfolg feiern. Nun bringt das Unternehmen ein richtig spannendes Modell nach Deutschland. Der Baseus Bowie MC1 Pro soll mit einem genialen Klangbild begeistern. Doch auch Fans von kräftigen Bässen kommen mit dem Bass BC1 voll auf ihre Kosten. Das Beste: Keines der Modelle kostet dich mehr als 70 Euro.

Baseus MC1 Pro: Vorsicht, andere Hersteller!

Wenn ich an Kopfhörer denke, fallen mir nur In-Ear-, Over-Ear– und On-Ear-Modelle auf Anhieb ein. Doch es gibt noch eine vierte Form: Open-Ear. Hier gibt es kostspielige Modelle von verschiedenen Herstellern, doch bereits mit der Standardvariante der Bowie MC1 hat Baseus eine preiswerte Alternative auf den Markt gebracht. Jetzt erschien mit der Pro-Variante eine verbesserte Version der Kopfhörer – die sich preislich aber ebenfalls noch im niedrigen Segment bewegt. Doch auf den Preis gehen wir etwas später genauer ein, schauen wir uns erst einmal an, was die Stöpsel so bieten.

Open-Ear-Kopfhörer der Superlative?

Bist du auf der Suche nach leichten Kopfhörern für dein tägliches Training oder den Alltag, sind die Baseus Bowie MC1 Pro wie für dich gemacht. Mit nur 5 Gramm Gewicht sitzen sie angenehm und unauffällig am Ohr. Dank weicher Polster soll der Tragekomfort zusätzlich verbessert werden, wodurch selbst längere Gym-Sessions kein Problem darstellen. Klanglich überzeugen die MC1 Pro mit einem speziellen Treiber und einer Membran, die für klaren Sound und ordentlichen Bass sorgen sollen – selbst bei niedrigen Lautstärken. Für Audiophile gibt’s sogar Hi-Res Audio via LDAC, was für eine hochwertige Bluetooth-Übertragung spricht.

Über die App kannst du einen Equalizer einstellen und deine Kopfhörer steuern.

Die Kopfhörer bieten die „Multipoint“-Funktion und können sich so mit zwei Geräten gleichzeitig verbinden – und das dank eines kostenlosen Upgrades über die App mit einer schnellen Verbindungsgeschwindigkeit. Sie bieten eine ordentliche Akkulaufzeit von 9 Stunden (bis zu 40 Stunden mit Ladecase) und eine praktische Schnellladefunktion für 2 Stunden Musik nach nur 10 Minuten Laden. Zudem sind selbst härtere Sportarten kein Problem: Die MC1 Pro wurden robust gebaut und bieten Schutz vor Spritzwasser. Bedenkt allerdings, dass hier kein ANC vorhanden ist. Aber diese Funktion besitzen auch die deutlich teureren Bose-Modelle nicht. Schauen wir also noch auf den Preis.

Preis-Knaller oder viel zu teuer?

Die Baseus Bowie MC1 Pro erscheinen mit einem UVP von 89,99 Euro. Zur Feier der Veröffentlichung findest du auf der Amazon-Produktseite nicht nur alle drei Farben (Space Black, Moon White und Titanium) der Kopfhörer, sondern auch einen 20-Euro-Gutschein, wodurch du nur noch 69,99 Euro zahlst. Damit liegst du rund 100 Euro unter dem Allzeit-Bestpreis der Open Ultra von Bose. Das Beste: Die Baseus MC1 Pro müssen sich technisch in fast keinem Punkt hinter dem kostspieligeren Modell verstecken. Das mag zum einen am Alter der Bose-Variante liegen, zum anderen an dem Grundkonzept des Herstellers, minimalistische Technik jedem zugänglich zu machen.

Baseus Bowie MC1 Pro für 69,99 Euro (mit 20-Euro-Gutschein auf der Produktseite)

Baseus BC1 – Für Bass-Enthusiasten

Wer nicht viel für Sport-Kopfhörer ausgeben will, findet mit den Baseus BC1 eine spannende Alternative. Regulär kosten sie 39,99 Euro, aktuell sind sie bei Amazon aber für nur 31,99 Euro zu haben. Möglich wird das durch einen Direktrabatt.

Im Gegensatz zu den klanglich feinen MC1 Pro setzen die BC1 auf einen bass betonten Sound. Verantwortlich dafür ist ein 12-mm-Dynamiktreiber, der zusammen mit der „SuperBass“-Funktion den Bass verstärkt und einen kräftigen Sound erzeugt. Das geht allerdings nur auf Kosten der Höhen. Diese verzerren wahrscheinlich etwas, was jedoch nur bei extrem schrillem Gesang oder sehr hohen Lautstärken auffallen dürfte. Ansonsten eignen sich die BC1 vor allem für die perfekte Workout-Playlist aus den verschiedensten Metal- oder Elektro-Hits.

Die Baseus BC1 sind ebenfalls günstiger erhältlich.

Die BC1 sind nur minimal schwerer (5,3 g) als die MC1 Pro, bieten aber eine noch weichere Passform – ideal für lange Trainingsessions. Beide Modelle nutzen Bluetooth der aktuellsten Version, unterstützen Multipoint und haben einen Equalizer in der App. Die Akkulaufzeit liegt hier jedoch bei maximal 38 Stunden, IP55-Schutz ist dafür mit dabei. Ist dir also ein satter Bass wichtig, sind die günstigeren BC1 perfekt für dich geeignet.

Baseus kann auch In-Ear-Kopfhörer

Wer lieber klassische In-Ears statt Open-Ear-Kopfhörer trägt, sollte einen Blick auf die Baseus EP10 Pro werfen. Für aktuell nur 31,99 Euro (statt 39,99 Euro) bekommst du hier erstaunlich viel Technik zum kleinen Preis: Active Noise Cancelling (ANC), sechs Mikrofone für klare Anrufe und bis zu 55 Stunden Akkulaufzeit mit Ladecase. Klanglich orientieren sich die EP10 Pro eher an den BC1 – der Fokus liegt also weniger auf audiophiler Präzision, sondern auf kräftigem, alltagstauglichem Sound. Auf hochwertige Bluetooth-Codecs wie LDAC musst du zwar verzichten, dafür stimmt das Gesamtpaket für den Preis definitiv.

Welche Baseus-Kopfhörer solltest du wählen?

Egal, wie du dich entscheidest, du erhältst hier echte Preis-Leistungs-Knaller. Die beiden Open-Ear-Varianten können es problemlos mit der deutlich teureren Konkurrenz aufnehmen und schonen dabei sogar deinen Geldbeutel. Es hängt lediglich davon ab, welche Vorlieben du hast. Bist du Fan von einer ausgefeilten Klangqualität, einem robusten Gehäuse und LDAC-Support, sind die MC1 Pro für 69,99 Euro perfekt für dich geeignet. Ist es doch der basslastigere Sound und der etwas höhere Tragekomfort, solltest du dir die Baseus BC1 für 31,99 Euro schnappen.

Sind Open-Earbuds generell keine Option für dich, bekommst du mit den EP10 Pro ebenfalls richtig starke In-Ear-Kopfhörer zum unglaublich guten Preis geboten. Damit du den Text nicht komplett durchsuchen musst, listen wir dir die Angebote nachfolgend noch einmal auf: