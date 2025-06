Lasst uns keine Zeit verlieren, denn die ist wirklich knapp. Nur noch bis heute, 23:59 Uhr, läuft die 19 Prozent Mehrwertsteuer geschenkt Aktion von MediaMarkt. Mit dabei sind natürlich unzählige starke Schnäppchen – und wir geben dir hier den Überblick über die besten.

MediaMarkt Mehrwertsteuer-Aktion: So nimmst du teil

Die wichtigste Info – neben der Laufzeit (26. – 30. Juni, 23:50 Uhr) – direkt zum Start: Teilnehmen können dieses Mal erneut nur eingeloggte myMediaMarkt-Nutzer. Hierbei handelt es sich um das Loyalty-Programm von MediaMarkt, ähnlich wie Prime-Mitglieder bei Amazon – mit einem großen Unterschied: Die myMediaMarkt-Mitgliedschaft ist komplett kostenlos. Hier kannst du dich fix registrieren und anschließend sparen.

Die Mehrwertsteuer-Rabatte werden nur eingeloggten Nutzern direkt auf der jeweiligen Produktseite angezeigt. Dadurch erkennen auch Preisvergleiche die Angebote meistens nicht richtig, was das Schnäppchen-Jagen etwas unübersichtlicher macht. Doch kein Problem: Wir liefern dir jetzt unsere 8 Highlights der Aktion sowie ein paar weitere interessante Deals.

Deal-Check: Das sind die 8 besten Angebote bei MediaMarkt

Von Haushalt bis Entertainment, über Smartphones und Smarthome bis hin zu kleinen Gadgets für unter 10 Euro: Die Mehrwertsteuer-Aktion von MediaMarkt deckt wirklich fast die komplette Bandbreite an Produkten ab. Was sich dabei für dich lohnt, hängt natürlich stark von deinem Bedarf ab. Wir haben aber trotzdem 8 Angebote rausgesucht, die auf jeden Fall einen Blick wert sind. Sollte hier nichts für dich dabei sein, kannst du dich natürlich ebenso bei MediaMarkt auf die Suche nach Schnäppchen machen (Hier geht’s zur Aktionsseite).

Hier sind echt einige starke Schnäppchen dabei. Das Pixel 9 Pro gibt’s bei MediaMarkt etwa über 50 Euro billiger als bei der Konkurrenz im Netz. Noch krasser ist der Preisunterschied übrigens bei der 256-GB-Variante: Hier sparst du über 100 Euro im Vergleich zu anderen Anbietern. Noch mehr Infos zu dem Smartphone-Deal liefern wir dir hier.

Erstes Fazit: Lohnt sich die Mehrwertsteuer-Aktion überhaupt?

Eine Frage, die sich viele Nutzer sicherlich stellen: Lohnt sich die MediaMarkt-Aktion überhaupt? Hier drauf gibt es allerdings keine pauschale Ja- oder Nein-Antwort. MediaMarkt liefert trotz der geschenkten Mehrwertsteuer zwar nicht immer den besten Preis im Netz, doch wer vorher Preise checkt und nur das kauft, was er/sie auch wirklich braucht bzw. haben möchte, kann durchaus profitieren. Manche Angebote sind nämlich echt Top (wie beispielsweise unsere Empfehlungen weiter oben) und wirklich schlechte Deals oder gar Kostenfallen gibt es auch nicht. Es gibt generell also kein Tiefstpreis-Versprechen, gute Angebote lassen sich aber trotzdem finden.

Grundsätzlich gilt bei einem Prozent-basiertem Abzug natürlich: Je höher der eigentliche Preis des Produkts, desto größer ist auch der Rabatt. So ist bei einem großen OLED-Fernseher mehr rauszuholen als bei einem kleinen 20-Euro-Gadget.

Es gibt noch eine weitere Vermutung, die oftmals bei so Rabatt-Aktionen durchs Netz kursiert: Hebt MediaMarkt die Preise vor der Mehrwertsteuer-Aktion extra an? Unserer Einschätzung nach lautet die Antwort eindeutig: Nein. Preise werden keinesfalls vorher angehoben, nur um ein besseres Werbeversprechen realisieren zu können. Es kann aber trotzdem zu merkwürdigen Preisverläufen kommen, etwa wenn eine andere Rabatt-Aktion kurz vor den MwSt.-Deals abläuft und die Preise so wieder kurzzeitig aufs normale Niveau steigen – nur um dann durch den 19-Prozent-Mehrwertsteuer-Rabatt wieder runterzurauschen.

Tipp: So verpasst du keinen Top-Deal der MwSt-Aktion

Zum Abschluss noch zwei kleine Tipps, wenn du kein Top-Schnäppchen der 19-Prozent-Mehrwertsteuer-Aktion verpassen möchtest. Zum einen wäre da unser noch relativ neuer WhatsApp DEAL-Alarm. Über unsere WhatsApp-Gruppe schicken wir dir wirklich nur die besten Deals, natürlich auch abseits der aktuellen MediaMarkt-Aktion. Hier kannst du kostenlos beitreten.

Eine weitere Möglichkeit ist unser Deal-Newsletter. Hier liefern wir dir in der Regel einmal pro Woche einen Überblick über die aktuellen Top-Angebote und – kleiner Spoiler – passend zur Mehrwertsteuer-Aktion steht hier ein spezieller Newsletter zu den besten MediaMarkt-Angeboten in der Pipeline.

