Nur heute: Dieses Gadget für unter 20 Euro pro Stück ist ein Muss für jeden Urlauber!

Egal, ob du bald in den Urlaub startest, regelmäßig deine Schlüssel suchst oder ein Haustier hast, das gerne mal auf Entdeckungstour geht – es gibt ein Gadget, das dir in all diesen Situationen Stress erspart: ein Apple AirTag. Dieser kleine, runde Tracker kann dich davor bewahren, dein Gepäck zu verlieren, dein Fahrrad nicht wiederzufinden oder deinen Hund stundenlang zu suchen. Und bei MediaMarkt bekommst du das praktische 4er-Pack aktuell zum historisch niedrigsten Preis.

Gepäck verschwunden? Kein Problem mit dem AirTag

Gerade auf Reisen ist der Apple AirTag Gold wert. Versteckst du ihn in deinem Koffer oder Handgepäck, kannst du jederzeit in der „Wo ist?“-App auf deinem iPhone oder iPad nachsehen, wo sich dein Gepäckstück befindet. So weißt du direkt, ob es vielleicht noch im Flieger liegt oder sich auf dem Weg zum falschen Flughafen gemacht hat. Auch am Gepäckband hilft dir der AirTag dabei, dein Gepäck schneller zu identifizieren – keine endlose Warterei und kein Grübeln, ob dein Koffer schon durch ist.

Wer hingegen sein Auto im Urlaubsort auf einem großen Parkplatz stehen lässt, steckt einfach einen AirTag ins Handschuhfach und navigiert sich später ganz entspannt zurück. Aber auch nach dem Urlaub sind AirTags absolut hilfreich. Du kannst sie in deiner Kameratasche, deinem Rucksack oder deinem Portemonnaie verstauen – und findest diese Dinge im Fall der Fälle schnell wieder.

Apple AirTag im Einsatz zur Ortung

Und auch Haustierbesitzer profitieren: Mit einem AirTag am Halsband kannst du deinen Hund oder deine Katze orten, wenn sie einmal weglaufen. Und für alle, die ständig nach ihren Schlüsseln suchen, gehört ein AirTag ohnehin an jeden Schlüsselbund. In der Nähe kannst du den verlorenen Gegenstand sogar per Tonsignal orten – perfekt für Jackentaschen, Ritzen im Sofa und Co.

Günstiger gab’s das Gadget noch nie

Ein AirTag kostet im Einzelkauf normalerweise rund dreißig Euro. Für einen Viererpack werden häufig neunzig Euro oder mehr fällig. Umso attraktiver ist das aktuelle Angebot bei MediaMarkt: Hier bekommst du ausschließlich heute, den 18. Mai, den Viererpack Apple AirTags für nur 79 Euro – das sind weniger als 20 Euro pro Stück! Günstiger war das praktische Apple-Gadget laut Preisvergleich noch nie.

Voraussetzung für den Deal ist lediglich eine kostenlose Registrierung als myMediaMarkt-Kunde. Diese Anmeldung bringt dir zusätzlich noch weitere Vorteile – und sichert dir im Handumdrehen den besten Preis für die AirTags. Aber Achtung: Die Tracker funktionieren ausschließlich mit Apple-Geräten.

