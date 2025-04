Günstiger und schicker als Samsonite? Amazon reduziert Style-Handgepäck-Koffer stark

Unter den Koffern gelten Firmen wie Samsonite als pragmatisch-verlässlich, Edel-Firmen wie Rimowa haben schon Ikonen-Status. Doch immer mehr kleinere Hersteller preschen auf dem Markt – immer auf der Suche nach Alleinstellungsmerkmalen.

Dieser Koffer ist günstig und schick

Wer bei Dingen wie Koffern trotzdem das Optische nicht außer Acht lassen will, kann sich neben den bekannten Anbietern, die im Falle von Rimowa beim Preis schnell ins Vierstellige rutschen, auch Hersteller wie Level8 (hier geht’s zum aktuellen Top-Angebot) anschauen.

Neben schier unzähligen Koffer-Anbietern bei Amazon sticht der Hersteller ein wenig heraus. Ja, am Ende handelt es sich hier – trotz US-Firmensitz – um in China hergestellte Waren. Allerdings geht die Firma in Sachen Garantie, verarbeitete Materialien und vor allen Dingen beim Design-Ansatz teilweise andere Wege.

Die Koffer sind recht matt gehalten, akzentuiert und der Hersteller legt offenbar Wert auf hochwertige Rollen – ein oft vernachlässigtes Feature bei vermeintlichen Billig-Koffern. Obwohl es die Koffer neben Schwarz auch in schrilleren Tönen wie Gelb oder Rosa gibt – so bleibt grundsätzlich ein kühl-matter Eindruck von den Koffern.

Auch in Dunkelgrau: Handgepäck-Größe jetzt bei Amazon reduziert

Bei Amazon sind Koffer immer wieder und teils stark reduziert. Oftmals sind die größten Rabatte aber den auffälligen Farbvarianten vorbehalten. Schlichtes Business-Grau/Schwarz oder zumindest Dunkelblau ist eher teurer zu haben.

Jetzt gerade ist die Handgepäck-Größe des günstigsten Level8-Koffers mit Obermaterial aus Kunststoff (Hartschale) aber mal überraschend und auch in Dunkelgrau stark reduziert. Amazon verbilligt den 170 Euro teuren Koffer um 20 Prozent und verkauft ihn für knapp 136 Euro im „befristeten Angebot“. Neben diesem dunkelgrauen Exemplar ist er auch in auffälligerem „Hell-pink“ zum gleichen Preis zu haben. Die anderen Farben liegen nach wie vor bei 170 Euro. Der Koffer in der 20-Zoll-Größe ist für gängige Handgepäck-Richtlinien zugelassen. Er fasst 40 Liter und ist 54 Zentimeter hoch.

Passend dazu: Meistverkaufte Kofferwaage bei Amazon kostet gerade weniger als 10 Euro!

Der Trolley hat zudem ein Leergewicht von rund 3,5 Kilogramm, ist mit umlaufendem Reißverschluss versehen und besitzt ein TSA-konformes Schloss zum sicheren Verschließen des Inhalts vor Unbefugten. Er steht auf vier Doppelrollen, die gummiert sind. Eine Manövrierfähigkeit im Stehen stellt der ausziehbare und mehrstufig verstellbare Doppel-Teleskopgriff sicher. Innen finden wir verschiedene ausgekleidete Organizer-Taschen mit Reißverschlüssen vor.

→ Zum Koffer-Angebot bei Amazon

Akzentuiert, aber klassisch schick: So sieht der Koffer aus

Alu-Koffer von Level8 deutlich teurer

Wer für den Business-Trip lieber auf robusteres Aluminium als Oberflächenmaterial der Außenhaut setzt, bekommt diesen bei Amazon für rund 210 Euro und muss entsprechend draufzahlen. An sich immer noch ein guter Preis. Allerdings „warnt“ Amazon bei diesem Koffer davor, dass er häufig zurückgegeben werde und verweist auf Kundenrezensionen. Die „schlechteren“ aktuellen Bewertungen lassen allerdings vor allem auf Lieferproblematiken schließen und weniger auf echte Qualitätsmängel beim Produkt. Und wenn, geht es um vermeintlich kratzanfällige Oberflächen. Gut, wir reden halt auch von einem Koffer.

