Seit dem 1. September 2024 sind die neuen Handgepäckbestimmungen in ganz Europa in Kraft. Du darfst nun fix 10 kg Handgepäck, aufgeteilt auf 55 × 40 × 20 cm, mit in die Kabine des Flugzeugs nehmen. Vor allem die 20 Zentimeter Breite auf der kürzesten Seite sind dabei eine echte Herausforderung für Hersteller und Besitzer von Trolleys aus den Vorjahren. Wenn dir für deine Flugreise noch das passende Handgepäckstück fehlt, hilft dir unser Kaufratgeber.

Wozu brauchst du ein Handgepäckstück?

Um den Laptop oder das Tablet zu transportieren, genügt oft auch eine simple Laptoptasche. Wenn du während des Flugs aber noch lesen, deine Zähne putzen oder dich sogar umziehen möchtest, wird es in der kleinen Laptoptasche ziemlich eng. Doch nicht nur dann ist die Mitnahme von Handgepäck sinnvoll. Auch bei einem Städte- oder einem kurzen Businesstrip lohnt es sich oft, auf das Aufgabengepäck zu verzichten und nur mit Handgepäck zu verreisen. Bei vielen Airlines ist dieses nämlich bereits im günstigsten Flugtarif enthalten. Für einen großen Koffer musst du in der Regel ordentlich draufzahlen.

Die folgenden Koffer und Rucksäcke besitzen alle die vorgegebenen Maße für Handgepäck. Wir haben dir Modelle für jeden Geldbeutel und Geschmack ausgesucht. Lass dich inspirieren.

Handgepäck für 19,99 Euro

Der kleine Koffer der Marke Mixibaby, bei Amazon ist er dauerhaft für nur 19,99 Euro ausgeschrieben. Für diesen Preis kannst du kaum etwas falsch machen. Hin und wieder gibt’s ihn außerdem günstiger. Es gibt ihn in fünf verschiedenen, schlichten Ausführungen. Der Hartschalenkoffer läuft auf vier Rollen, die sich um 360 Grad drehen. An dem ausziehbaren Teleskopgriff kannst du ihn bequem durch den Flughafen ziehen.

Das Innere des Koffers ist in drei Fächer unterteilt. Deine Kleidung kannst du in die eine Seite des Koffers legen und mit Gurten festschnallen. Elektrische Geräte oder Waschzeug finden im Mesheinsatz und der wasserabweisenden Tasche auf der anderen Seite des Koffers Platz.

Durch ein Zahlenschloss ist der Inhalt deines Koffers extra geschützt. Dank des TSA-Schlosses kannst du ihn auch auf Reisen in die USA mitnehmen. Über das Gewicht des Koffers selbst macht der Hersteller keine Angaben.

Luxusmodell: Samsonite Koffer als Handgepäck

Wenn du lieber mehr Geld für eine bekanntere Marke ausgibst, entspricht dieser Samsonite Hartschalenkoffer vielleicht eher deinen Vorstellungen. Der Koffer ist in fünf verschiedenen Farben erhältlich. Er kostet dich bei Otto 219 Euro.

Mit 2,3 Kilogramm Eigengewicht hast du über 7 kg zu deiner freien Verfügung, bis du das Handgepäcklimit von 10 kg überschreitest. Dein Gepäck kannst du in zwei separaten Fächern unterbringen. Auch bei diesem Modell ist eine Seite mit Gurten ausgestattet, die andere mit einem Raumteiler. Zusätzlich befindet sich hier eine eingenähte Tasche für Kleinkram im Inneren des Koffers.

Ansonsten ist der Koffer vom Aufbau dem billigeren Modell von oben sehr ähnlich. 360-Grad Rollen, Teleskopgriff und TSA-Zahlenschloss. Samsonite deklariert den Koffer zusätzlich noch als wasserabweisend. Das kommt dir dann an regnerischen Reisetagen zugute.

Der Koffer von Samsonite ist auch in Gelb erhältlich

Fürs Praktische: Rucksäcke als Handgepäck

Einen Rucksack kannst du easy über unwegsames Gelände tragen, während ein Koffer eventuell stecken bleibt. Du könntest deinen Koffer zwar auch hochheben, auf längeren Strecken ist das aber unpraktisch. Rucksäcke eignen sich vor allem dann, wenn du im Urlaub gerne aktiv unterwegs bist. Auf Tagesausflüge kannst du deinen Rucksack zum Beispiel einfach mitnehmen.

Urgroßvater aller Rucksäcke: Deuter

Der AViANT Access Rucksack bietet dir 39 Liter Platz, aufgeteilt auf 55 × 34 × 23 cm. Er ist damit etwas tiefer als die eigentlich erlaubten Maße. Die fehlende Breite gleicht das aber wieder aus. Bei Otto bekommst du den Rucksack für 160 Euro in vier verschiedenen Farben.

Den Rucksack von Deuter kannst du oben einmal komplett wie einen Koffer öffnen. Das macht das Packen und Auspacken komfortabel. Das Laptopfach erreichst du direkt von außen.

Dieser Rucksack lässt sich problemlos an Bord des Flugzeugs mitnehmen

Wenn du den Rucksack trägst, hast du viele Möglichkeiten, ihn auf deinen Körper einzustellen. Er verfügt über Hüftflossen, die deine Schultern optimal entlasten sollen. So kannst du ihn auch über längere Zeit tragen, ohne dass dir die Schultern weh tun.

Low-Budget: Diesen Rucksack erlaubt sogar Ryanair

Für alle, die so günstig wie möglich reisen wollen, kommt jetzt noch ein ganz besonderes Angebot. Die Airline Ryanair bietet besonders billige Flüge innerhalb von Europa an. Der günstigste Tarif ist hier aber immer ohne Handgepäck. Lediglich ein kleines Gepäckstück mit den Maßen 40 × 20 × 25 cm ist im Preis inbegriffen. Für einen Aufpreis kannst du auch einen normalen Handgepäckkoffer mit an Bord nehmen. Auf einem Wochenendtrip genügt sparsamen Reisenden aber auch dieser kleine Rucksack.

In vier Farben erhältlich: Der Rucksack von Travelite

Er lässt sich ebenfalls wie ein Koffer öffnen und ist dadurch sehr easy zu packen. Dank der Kompressionsriemen am Äußeren kannst du den vollgepackten Rucksack ein paar Zentimeter schmaler werden lassen. Dein Laptop kommt im zugehörigen Fach unter. In den Außenfächern kannst du deinen Geldbeutel oder ein Buch verstauen.

Bei Otto gibt es den Rucksack von Travelite in vier verschiedenen Farben. Er kostet dich 39,95 Euro. Dabei macht er nicht nur beim Reisen eine gute Figur, sondern auch als Sport- oder Arbeitsrucksack.

Fazit zu den Handgepäckstücken

Ob du dich nun für einen Rucksack oder einen herkömmlichen Trolley entscheidest, bleibt ganz dir überlassen. Wichtig ist letztlich nur, dass du bequem von einem Ort an den anderen kommst und mit deinem neuen Handgepäckstück ein paar Tage abseits von daheim genießen kannst. Wenn es doch etwas mehr Gepäck sein darf, wirst du hier fündig. Du brauchst noch eine Kreditkarte für den nächsten Urlaub? Dann guck doch gerne mal hier vorbei.

