Auf dem Markt für Gepäck gibt es längst nicht mehr nur die bekannten Labels wie Samsonite, Rimowa, Delsey oder American Tourister. Vor allem viele Produzenten aus Fernost haben sich dem Thema angenommen und bieten Gepäckstücke mit Anspruch und unter vielsagenden Namen wie „Beibye“ an. Auch das mit Berliner Flair werbende Label „Hauptstadtkoffer“ ist bei Amazon häufig mit dabei – kommt aber nicht wirklich aus der deutschen Hauptstadt. Ein Handgepäck-Koffer für den schnellen Business-Trip oder den Städtebesuch übers Wochenende ist gerade auf Rang 1 der Bestseller-Liste geschossen.

Den aktuellen Bestseller der Kategorie „Koffer & Trolleys“ stellt der Hartschalen-Koffer Beibye dar. Den gibt’s in mannigfaltiger Farbauswahl. Je nachdem, für welche Farbe du dich entscheidest, steigt allerdings auch der Preis des Koffers. Die Farben Champagner und Coffee sind in der Größe M gerade auf den obigen Preis reduziert. In Dunkelgrün oder Schwarz kostet der kleinste Trolley sogar dauerhaft nur 34,90 Euro.

Insgesamt 19 Design-Ausführungen sind aktuell in der Handgepäckgröße M verfügbar. Darüber hinaus gibt es den Trolley, der auf 4 Rollen steht und fährt auch in den Aufgabe-Gepäck-Größen L und XL. Zudem kannst du alle drei Varianten ebenso als Set erwerben. Im Set gibt’s alle drei Größen übrigens für unter 100 Euro und mit 29 Prozent Nachlass, was die ganze Geschichte dann zum echten Schnäppchen macht. Hier die Größen auf einem Blick, mit allen Unterschieden:

Größe M: 55x36x21 cm; 2,5 Kilogramm, 38 Liter Fassungsvermögen

Größe L: 66x44x24 cm; 3,2 Kilogramm, 70 Liter

Größe XL: 76x50x27 cm; 3,9 Kilogramm. 110 Liter

Alle sind mit Zahlenschlössern gesichert (Achtung: Kein TSA-Label, bei USA-Reisen also wirklich nur als Handgepäck geeignet), bieten eine stufenweise Verstellung des Teleskop-Griffs aus Aluminium mit drei Höhen (66, 77 und 103 cm) und sind mit 360° drehbaren Kunststoffrollen ausstaffiert. Innen ist der Koffer in mehrere Fächer unterteilt. Beide Hälften sind dabei ausgekleidet. Eine davon mit einem Kreuzbefestigungs-Band für große Inhalte wie Jacken oder Schuhe. Die andere Hälfte ist per Reißverschlusstaschen etwas feiner unterteilt.

Das klingt alles nach ziemlicher Standardware. Und die ist es auch. Aber viel mehr brauchst du auf Reisen eben auch nicht. Immerhin: Alle losen Teile können einzeln als Ersatzteil nachbestellt werden. Ist also mal eine Rolle defekt, ist der Koffer nicht direkt bereit für den Sondermüll.

Der Koffer ist in seinen verschiedenen Ausführungen im vergangenen Monat(!) mehre hundert Male verkauft worden. Amazon-Kunden bewerten den Artikel – das ist auch immer mit Vorsicht zu genießen – mit einer rundum guten Bewertung von 4,3 Sternen. Insgesamt ist eine fünfstellige Anzahl an Rezensionen eingegangen, sodass das Bild einigermaßen realistisch wirkt. Insgesamt scheint der Beibye-Koffer ein guter und vor allem günstiger Fang zu sein, der aber natürlich keine vergleichbare Alternative zu Alu-Koffern und Business-Weekendern für mehrere hundert Euro darstellt.

Übrigens: Legst du Wert auf ein TSA-konformes Zahlenschloss, ist die Inhouse-Alternative aktuell nur knapp 8 Euro teurer. Diese Version ist sogar noch minimal besser bewertet (bei deutlich weniger Rezensionen überhaupt), findet sich aber nicht so weit oben auf der Bestseller-Liste von Amazon wieder.