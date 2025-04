Jetzt kaufen? Das kostet DIE Hype-Eismaschine des vergangenen Sommers aktuell

Eis-Genuss aus der eigenen Küche – und das ohne Frustration und nahezu mit Geling-Garantie. Dafür steht Ninja mit seiner „Creami“. Die Eismaschine für den privaten Gebrauch ist zwar eine derjenigen ohne eingebauten Kompressor (mit gibt’s bei Amazon auch schon für unter 100 Euro), hat es aber geschafft, dass Kühlelemente-Eismaschinen wieder richtig Konjunktur haben. Aber lohnt sich das Original 2025 noch oder gerade jetzt? Wir geben in diesem Artikel die wichtigsten Antworten auf die drängendsten Fragen.

Ninja Creami: So funktioniert die beliebte Eismaschine

Die Creami ist eine Eismaschine, die nach dem Einfrier-Prinzip funktioniert. Um dein Eis herzustellen, musst du zunächst alle Zutaten in einen der mitgelieferten Dessertbehälter füllen und die Masse 24 Stunden lang einfrieren. Im Anschluss rührst du sie mit der Maschine in wenigen Minuten bis zur optimalen Konsistenz.

Die Ninja Creami arbeitet mit einem speziellen Klingensystem, das sich von oben nach unten durch die gefrorene Masse fräst und diese gleichzeitig schabt und belüftet. Das hat der Hersteller so optimiert, dass aus nicht aus dem Prinzip selbst, sondern der Umsetzung hier das Alleinstellungsmerkmal entstanden ist.

Ninja bietet die Creami in zwei Varianten an. Die herkömmliche und die Creami Deluxe.

Ninja Creami vs. Creami Deluxe: Was ist der Unterschied?

Die Creami Deluxe ist zuallererst größer und bietet einige Funktionen mehr. Dazu erlaubt sie das Verarbeiten von nur einem Teil eines Behälters, was dir bei der Zubereitung mehr Flexibilität verleiht und die Desserts und Eis-Spezialitäten besonderer werden lässt.

Der schnelle Vergleich:

Ninja Creami Ninja Creami Deluxe Produkt-Kennzeichnung Ninja Creami Eismaschine NC300/NC300EU Ninja Creami Deluxe 10-in-1 Eismaschine NC501/NC501EU/NC501EUDBCP Programme 7 Programme: Eiscreme, Sorbet, Lite Ice Cream, Smoothie Bowl, Gelato, Milchshake, Mix-In 11 Programme: Eiscreme, Sorbet, Lite Ice Cream, Gelato, Milchshake, Mix-In, Frozen Yoghurt, Slushi, Frozen Drink, Creamiccino, Italian Ice Kapazität 473 ml pro Behälter (1.4 L insgesamt) 709 ml pro Behälter (2.1 L insgesamt) – 50 % mehr Fassungsvermögen Besonderheit Möglichkeit, nur die obere oder untere Hälfte eines Behälters zu verarbeiten; Countdown-Timer Design/Abmessungen Schmaler und kompakter (40,5 cm hoch, 16,5 cm breit, 27 cm tief/lang) Größer und breiter (höher: 42.2 cm; breiter: 21,4 cm, länger: 30,5 cm) Charakter Fokus auf klassische gefrorene Desserts Erweiterte Optionen wie Slushies und gefrorene Getränke Preis (UVP) 249,99 Euro 299,99 Euro

Da Ninja global handelt, ist der Zusatz „EU“ im Zweifel wichtig. Wenn du im Netz auf Produkte ohne diesen Zusatz stößt, kann es sein, dass es sich um nicht-zertifizierte Ware handelt. Die haben dann nicht unbeding nur andere Stecker, sondern auch andere Grundeinstellungen für die Energieaufnahme und funktionieren nicht richtig.

Zurück zum Thema: Eigentlich reicht die normale Creami den meisten aus. Die Zusatzfunktionen sind für Spezialisten interessant und eigentlich macht’s vor allem die Größe aus.

Übrigens: Mit der Ninja Slushi gibt’s mittlerweile eine dritte Eismaschine, die sich dann eher für namensgebendes Slush-Eis, Frozen-Cocktails oder Milkshakes eignet. Kostenpunkt: 350 Euro. Das Ding ist eher was für Spezialisten, die es genau wissen wollen. Denn gewöhnliche Slushis kann auch die Creami Deluxe – sie braucht nur etwas länger.

Deal: Ninja Creami Deluxe gerade mit 3 Eisbechern im Angebot

Gerade, Anfang April 2025, gibt es im Ninja-Online-Shop ein starkes Angebot zur Ninja Creami Deluxe „Limited Edition“. Die kostet hier zwar mit 219,99 Euro mehr als woanders (weiter unten machen wir den aktuellen Preisvergleich). Das Besondere an diesem Angebot ist aber nicht die „Limited Edition“, also lediglich ein anderes, kupferfarbenes Design. Nein, bei diesem Angebot bekommst du noch 3 Eisbecher hinzu, was den Aufpreis gegenüber anderen Online-Shops aufwiegt.

→ Zum Deal im Ninja Online-Shop

Zusätzlich: Per Newsletter-Anmeldung bekommen Neukunden von Ninja einen 7-Prozent-Rabatt-Code. Damit geht dann auch der Preis für die Creami weiter runter.

Creami kaufen oder warten? Das sagt der aktuelle Preis

Mit Kosten von über 200 bis knapp 300 Euro ist die Creami auf dem Markt gestartet. Mittlerweile gibt’s die normale Creami längst für unter 150 und die Creami Deluxe immer wieder für unter 200 Euro zu kaufen.

Aktuell verkauft etwa der Discounter netto die Creami Deluxe für 198 Euro (Versand gratis), wenn du die ausgewiesenen 209,99 Euro per 12-Euro-Klick-Rabatt herabsenkst (wie erwähnt, kann es sich aber lohnen die 219,99 Euro bei Ninja zu investieren und die Eisbecher mitzunehmen).

Die normale Creami gibt’s bei Proshop für 155 Euro. Der Shop berechnet allerdings noch 4,99 Euro Versandkosten.

Ein Blick auf die Historie zeigt: Nur, wer jetzt dringend in die heimische Eisproduktion einsteigen will, kann zuschlagen. Klar, die Preise sind nicht schlecht und mit den Temperaturen steigt die Nachfrage und damit der Preis und so weiter und so fort. Die Creami dürfte es aber auch im Frühling und Sommer wieder für 120 bis 140 Euro geben. Und die Deluxe haben wir auch schon bei 180 Euro gesehen. 20 Euro lassen sich mit ein bisschen Geduld also noch gut und gerne sparen.

Was – insbsesondere im Falle der Deluxe – fürs jetzt kaufen spricht, ist die Verfügbarkeit. Gerade im vergangenen Sommer war die Maschine teilweise über Wochen nicht lieferbar. Der Run folgte dem Hype. Aktuell ist die Creami Deluxe zwar ein paar Euro teurer aber immerhin vorhanden. Wer also sichergehen will, im Sommer nicht ohne dazustehen, kann sich die Creami schon im Frühling zulegen.

Was ist mit der Slushi?

Die Ninja Slushi wird derzeit (April 2025) offiziell ausschließlich über den Ninja Online-Shop vertrieben, da sie gerade erst auf dem Markt eingeführt wird. Dritthändler verkaufen sie mit Marketplace-Angeboten für Aufpreise. Nicht nur deshalb machst du beim Hersteller selbst mit 349,99 Euro den besten Schnapper.

