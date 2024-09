Dashcam kaufen? Das musst du unbedingt wissen

Dashcams sind eine wertvolle Ergänzung für jedes Auto: Sie bieten nicht nur zusätzliche Sicherheit, sondern auch eine wichtige Schutzfunktion im Straßenverkehr. Doch welche Dashcam ist die beste für dein Auto? Und wie stehen die rechtlichen Rahmenbedingungen in Deutschland?

Warum eine Dashcam im Auto sinnvoll ist

Eine Dashcam kann mehr als nur Aufnahmen von deinen täglichen Fahrten machen. Sie dient als stiller Augenzeuge, der im Falle eines Unfalls wertvolle Beweise liefert und Klarheit schafft. Besonders in strittigen Situationen, in denen Aussage gegen Aussage steht, kann eine Dashcam entscheidend sein. Darüber hinaus schreckt sie potenzielle Betrüger ab, die auf fingierte Unfälle aus sind – etwa wenn jemand plötzlich bremst, um einen Auffahrunfall zu provozieren. Die bloße Anwesenheit einer Kamera kann rücksichtslose Fahrer oder Vandalen davon abhalten, ihre Pläne durchzuziehen.

Hinzu kommt der Sicherheitsaspekt: Wer häufig in unbekannten Gegenden unterwegs ist oder das Auto nachts parkt, schätzt die zusätzliche Überwachung durch eine Dashcam. Auch im Fall von Fahrerflucht eines Unfallgegners kann die Kamera wichtige Hinweise liefern, die sonst verloren wären. Zudem hilft sie dabei, hitzige Diskussionen mit Versicherungen zu vermeiden, indem sie klare und unverfälschte Aufnahmen liefert. Für viele Autofahrer ist sie daher mehr als nur ein technisches Spielzeug – sie ist eine kluge Investition in ihre Sicherheit und ein wirksamer Schutz vor den unvorhersehbaren Momenten auf der Straße.

Von GPS bis G-Sensor – Die modernen Features, die eine Dashcam zum unverzichtbaren Begleiter machen.

Funktionen, auf die du beim Kauf beachten solltest

Auflösung und Bildqualität

Eine hohe Auflösung ist entscheidend für die Bildqualität der Aufnahmen. Dashcams mit einer Auflösung von Full HD (1080p) sind weit verbreitet, aber Modelle mit 4K bieten noch schärfere Details. Eine hohe Bildqualität kann im Falle eines Rechtsstreits entscheidend sein, da klare Aufnahmen bessere Beweise liefern.

Ein weites Sichtfeld sorgt dafür, dass die Kamera auch seitliche Verkehrssituationen gut aufnimmt. Ideal sind Modelle, die ein Sichtfeld von mindestens 140 Grad bieten. Dadurch wird sichergestellt, dass auch seitliche Verkehrsteilnehmer und wichtige Details erfasst werden.

Dashcams mit integriertem GPS können Standortdaten und Geschwindigkeit aufzeichnen. Dies ist besonders nützlich, um den Verlauf eines Vorfalls genau nachzuvollziehen und zusätzliche Beweise zu liefern. Einige Modelle bieten auch Routenaufzeichnungen, die bei der Analyse von Fahrverhalten helfen können.

Ein ausreichend großer Speicher ist nötig, um Aufnahmen über einen längeren Zeitraum zu sichern. Viele Dashcams verwenden MicroSD-Karten mit Kapazitäten von 32 GB bis 128 GB. Eine größere Speicherkarte ermöglicht längere Aufnahmezeiten und verringert die Notwendigkeit, die Aufnahmen regelmäßig zu löschen.

Die Dashcam wird häufig extremen Wetterbedingungen ausgesetzt, daher ist es wichtig, ein Modell zu wählen, das wasserdicht und temperaturbeständig ist. Ein robustes Gehäuse schützt die Kamera vor Regen, Schnee und extremen Temperaturen, sodass sie zuverlässig funktioniert, egal bei welchem Wetter.

Die Dashcam sollte einfach zu bedienen und zu montieren sein. Eine benutzerfreundliche Oberfläche und einfache Montageoptionen erleichtern die Nutzung und gewährleisten, dass die Kamera korrekt installiert ist. Einige Dashcams bieten auch eine App-Steuerung, die das Handling noch komfortabler macht.

Hohe Auflösung für klare Beweise Die Vorteile einer Dashcam mit 4K-Auflösung für detaillierte Aufnahmen

Was ist die beste Dashcam?

Die Wahl der besten Dashcam richtet sich ganz nach deinen persönlichen Anforderungen und dem, was du ausgeben möchtest. Ob gestochen scharfe Bildqualität, praktische Zusatzfunktionen oder einfache Handhabung – auf dem Markt gibt es zahlreiche Modelle, die in Tests und Bewertungen besonders gut abschneiden. Achte darauf, welche Features dir wichtig sind, um die richtige Wahl zu treffen. Mit der passenden Dashcam bist du bestens ausgerüstet, um im Straßenverkehr sicher unterwegs zu sein. Einige der besten Dashcams auf dem Markt, die in Tests und Bewertungen besonders gut abschneiden sind beispielsweise:

Nextbase 622GW (hier kaufen)

Im Test der Auto Bild und der Stiftung Warentest wurde die 622GW für ihre herausragende Bildqualität und die umfassende Ausstattung gelobt. Besonders positiv bewertet wurden die 4K-Auflösung und die Notfallassistenten-Funktion – bei einem Unfall wird automatisch Hilfe gerufen. Die Dashcam wurde als eine der besten Optionen für Autofahrer empfohlen, die eine zuverlässige und hochauflösende Dashcam suchen.

Die Garmin Dash Cam 66W erhielt hervorragende Bewertungen von der Stiftung Warentest und dem ADAC. Die Kamera überzeugt durch ihre kompakte Bauweise und ihre hohe Bildqualität in Full HD. Das Weitwinkelobjektiv von 180 Grad erfasst einen großen Bereich der Straße, was die Wahrscheinlichkeit erhöht, alle relevanten Details aufzunehmen. Die Sprachsteuerung ermöglicht eine einfache Bedienung, ohne dass der Fahrer den Blick von der Straße nehmen muss.

Für diejenigen, die eine hochwertige Dashcam mit Dual-Kamera-Setup suchen, ist die BlackVue DR900X-2CH eine ausgezeichnete Wahl. Diese Dashcam bietet eine hervorragende 4K-Auflösung für die Frontkamera und Full HD für die Rückkamera. Das bestätigte auch Stiftung Warentest in seinem Testbericht von 02/2023. Besonders hervorzuheben ist die hohe Detailgenauigkeit und die einfache Bedienbarkeit über die App (Auto Bild – 12/2023). Sie ist ideal für umfassende Aufzeichnungen, da sie sowohl die Straße vor dem Auto als auch den Bereich hinter dem Fahrzeug erfasst. Die Cloud-Anbindung ermöglicht das Überwachen des Fahrzeugs in Echtzeit.

Rechtliche Aspekte der Dashcam-Nutzung: Ist eine Dashcam im Auto erlaubt?

Bevor du eine Dashcam in deinem Auto installierst, solltest du die rechtlichen Spielregeln kennen. In Deutschland ist die Nutzung von Dashcams zwar erlaubt, aber es gibt klare Vorgaben. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 15. Mai 2018 (Az. VI ZR 233/17) entschieden, dass Dashcams nicht einfach dauerhaft mitlaufen dürfen. Sie sollten nur in bestimmten Situationen aufzeichnen, etwa bei einem Unfall oder plötzlichen Bewegungen. Ständige Aufzeichnungen können gegen die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verstoßen, da sie sensible Daten anderer Verkehrsteilnehmer erfassen.

Um den Datenschutz zu wahren, sind moderne Dashcams oft mit intelligenten Funktionen ausgestattet. G-Sensoren sorgen dafür, dass die Kamera nur bei abrupten Bewegungen oder Kollisionen aufzeichnet. Zudem überschreiben viele Modelle automatisch ältere Aufnahmen, um eine unbegrenzte Datenspeicherung zu vermeiden. Einige Dashcams bieten sogar die Option, Aufnahmen zu verschlüsseln oder zu anonymisieren, damit der Datenschutz bestmöglich gewährleistet bleibt.

Sicher unterwegs mit der richtigen Dashcam

Die richtige Dashcam kann deine Sicherheit auf der Straße entscheidend verbessern. Von gestochen scharfen Bildern über ein breites Sichtfeld bis hin zu praktischen Extras wie GPS – es gibt jede Menge Modelle, die dir im Ernstfall den Rücken stärken. Vergiss dabei nicht die rechtlichen Rahmenbedingungen und den Datenschutz. Wählst du klug, bist du bestens vorbereitet und fährst mit einem sicheren Gefühl durch den Verkehr.

