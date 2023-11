Alles, was du zum Thema „Motoröl fürs Auto“ wissen solltest

Motoröl ist nicht gleich Motoröl. Ob Viskosität, Herstellerempfehlungen oder die Unterschiede zwischen teurem und günstigen Öl sorgen immer wieder für Verwirrung. Wir sagen dir deshalb, welches Motoröl das Beste für dein Auto ist, ob es wirklich das teure sein muss und ob du das Öl verwenden musst, das der Hersteller empfiehlt.

Wie finde ich heraus, welches Motoröl für mein Auto das richtige ist?

Welches Motoröl dein Auto benötigt, steht in der Bedienungsanleitung des Fahrzeugs. Dort steht auch, wie viel Liter Öl der Motor deines Autos braucht. Sollte keine Bedienungsanleitung mehr vorhanden sein, kannst du am Öleinfüllstutzen am Motor nachsehen – also da, wo man das Öl einfüllt. Einige Fahrzeuge haben hier Aufkleber oder Markierungen, die das richtige Öl verraten. Sollte auch hier nichts zu finden sein, kannst du auf der Internetseite des Fahrzeugherstellers nachsehen oder einen Fachmann in der Kfz-Werkstatt fragen, der dank Erfahrung und Zugang zu Datenbanken meist Bescheid weiß.

Oder aber, du fährst dein Auto in deine eigene digitale Garage. In der My Garage von eBay hinterlegst du ein digitales Abbild deines Wagens. Wie das funktioniert, zeigen wir dir hier. Anschließend kannst du nach Ersatzteilen wie Lämpchen oder Scheibenwischern suchen – oder eben auch nach Motoröl und Ölfilter. Das Besondere folgt im Anschluss: Denn in den Ergebnissen zeigt dir eBay anschließend nur das Motoröl, das zu deinem Fahrzeug passt.

Apropos Ölwechsel: Wenn du das Motoröl wechselst, solltest du unbedingt auch den Ölfilter ersetzen. Wenn du nämlich nur das Motoröl wechselst, aber den alten Ölfilter drin lässt, wird das frische Öl durch den alten, möglicherweise verschmutzten Filter geleitet. Ein alter, verstopfter Filter kann die Schmierfähigkeit des Öls beeinträchtigen und den Motor gefährden. Und: Schreib dir Kilometerstand und Datum auf, an dem du das Öl gewechselt hast, damit du weißt, wann der nächste Ölwechsel fällig ist.

Muss ich mich nach den Angaben des Herstellers richten?

Benutzt du ein anderes Motoröl, als das vom Hersteller empfohlene, kann das die Garantie des Fahrzeugs beeinträchtigen. Im Fall eines Motorschadens etwa können einige Hersteller Garantieansprüche ablehnen, wenn sie feststellen, dass man ein nicht empfohlenes Motoröl verwendet hat. So ist zumindest in der Garantiezeit zu empfehlen, das empfohlene Motoröl zu verwenden.

Zudem trägt das richtige Motoröl dazu bei, den Motor vor Verschleiß und Korrosion zu schützen. Insbesondere bei Hochleistungsmotoren, etwa von Sportwagen, sollte man genau darauf achten, das empfohlene Öl zu benutzen. Bei älteren Fahrzeugen kann sich der Öl-Anspruch ändern. So greifen viele ab einem bestimmten Alter des Autos dann etwa zu einem Motoröl wie 10W40 statt 5W30, da die höhere Viskosität einen stabileren Schmierfilm bietet.

Unterschiedliche Motoren (Benzin, Diesel und Turbo) haben also unterschiedliche Anforderungen an das Schmiermittel. Das liegt an den unterschiedlichen Betriebsbedingungen und Anforderungen dieser Motorentypen.

10W40, 5W30 und Co: Was bedeutet das beim Motoröl?

Wer sich schon immer gefragt hat, was die Buchstaben-Ziffern-Kombination beim Motoröl bedeutet: Die Bezeichnungen beziehen sich auf die Viskosität, also das Fließverhalten des Öls bei niedriger und hoher Temperatur. Die erste Zahl vor dem „W“ steht für die sogenannte Winter- oder Kälteviskosität. Sie gibt an, wie gut das Öl bei niedrigen Temperaturen fließt. Je niedriger die Zahl ist, desto besser fließt das Öl bei Kälte. Die zweite Zahl hinter dem „W“ bezieht sich auf die Stabilität des Öls bei hohen Betriebstemperaturen. Sie gibt an, wie gut das Öl bei hohen Temperaturen seine Viskosität beibehält.

Im Vergleich: „5W“ in der Bezeichnung 5W30 bedeutet, dass das Öl bei niedrigen Temperaturen besser fließt als das 10W40. Und bei hohen Temperaturen dünnflüssiger ist als das 10W40. Das bedeutet aber nicht zugleich, dass es besser ist. Es kommt, wie zuvor erwähnt, auf den Motor und seine Anforderungen an.

Welches Öl ist das beste? Teuer oder billig?

Ist ein teures Motoröl eines renommierten Herstellers besser als ein günstiges Öl? Kann man als Autofahrer an dieser Stelle sparen? Experten sind sich einig, dass es sich lohnt, hochwertige Motoröle von angesehenen Herstellern zu wählen, da minderwertige Öle möglicherweise nicht den erforderlichen Schutz und die Leistung bieten können.

Teureres Motoröl ist aufgrund von höheren Qualitätsstandards, fortschrittlicherer Additivtechnologie und zusätzlicher Forschung und Entwicklung möglicherweise oft von besserer Qualität als günstigeres Motoröl. Ein Preisvergleich zeigt, dass für etwa 5 Liter Motoröl sich der Preis nahezu verdoppeln kann, wenn man sich für das Öl eines renommierten Herstellers entscheidet. Das rechtfertigen aber hochwertige Additive, die dazu beitragen, den Verschleiß zu reduzieren und den Motor sauber zu halten. Das kann dazu führen, dass der Motor eine höhere Laufleistung erreicht. Zudem wird teures Motoröl oft strengeren Qualitätskontrollen und Industriestandards unterzogen.

Motoröl nachfüllen: Lassen sich verschiedene Öle mischen?

Wer ab und an den Ölmessstab hervorholt und bemerkt, dass dem Motor Öl fehlt, kann etwas nachkippen. Vor allem bei älteren Motoren fehlt nach ein paar Tausend Kilometern schon mal ein halber Liter. Dabei ist es möglich, verschiedene Motoröle zu mischen. Dabei sollte man aber darauf achten, dass es zumindest das gleiche Öl ist. Enthält der Motor also etwa 10W40, sollte man auch möglichst 10W40 nachfüllen.

Sollte man nur ein anderes Motoröl zur Hand haben, also etwa 5W30, kann man in einer Notsituation auch dieses nachfüllen. Ein baldiger Ölwechsel ist dann aber zu empfehlen.

