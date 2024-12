AirPods kaufen: Welches Modell ist das Richtige für mich?

Verschaffen wir uns zuerst einen Überblick über die verfügbaren Modelle. Apple teilt die AirPods in drei Modellreihen: Standard, Pro und Max. Bei den „normalen“ AirPods handelt es sich um klassische Earbuds aus festem Kunststoff. Die Pro-Version kommt mit austauschbarer Silikon-Spitze daher, und bei dem Max-Modell handelt es sich um klassische Over-Ear-Kopfhörer.

AirPods 2024 Line-up im Überblick

Welche AirPods die richtigen für dich sind, hängt vom benötigten Funktionsumfang und allem voran der Passform ab. Denn egal wie gut oder nützlich die Funktionen sind – halten die Ohrstecker nicht im Ohr, sind sie nutzlos.

AirPods kaufen: Eine Frage der Passform

Die normalen AirPods bestehen aus festem Kunststoff und hängen durch ihre Form in deinem Ohr. Es handelt sich also nicht um In-Ears. Die Bauweise ist mit Apples früheren Kabel-Kopfhörern vergleichbar und bei Premium-Kopfhöhen eher unüblich. Da die Kopfhörer lediglich im Ohr „hängen“, tragen sie sich sehr angenehm. Sie üben keinen Druck aus und auch nach stundenlangem Tragen bemerkt man fast gar nicht, dass sie da sind.

Das setzt jedoch voraus, dass die Form der eigenen Ohren zu den Kopfhörern passt. Denn durch den harten Kunststoff sind die Kopfhörer nicht variabel. Passen die Stecker nicht, kann man nichts daran ändern. Die Passform unterscheidet sich je nach Generation. Während die ersten AirPods und die heute noch erhältlichen AirPods 2 mit den früheren Kabel-Kopfhörern vergleichbar sind, wurde die dritte Generation häufig wegen ihrer schlechteren Passform kritisiert. Bei den aktuellen AirPods 4 hat Apple die Passform erneut angepasst und verbessert.

Apple AirPods Pro 2 (links) und AirPods 4 (rechts)

Die AirPods Pro setzen hingegen auf eine hybride Bauweise. Auch sie hängen durch ihre Form im Ohr, besitzen aber zusätzlich eine weiche Spitze aus Silikon, die den Gehörgang abdichtet und für zusätzlichen Halt sorgt. Hier liefert Apple vier verschiedene Größen mit. Damit kannst du die Passform individuell an dein Ohr anpassen. Durch die hybride Bauweise halten die AirPods Pro übrigens auch im Ohr, wenn einem klassische In-Ear-Kopfhörer nicht passen.

Die AirPods Max spielen in einer ganz anderen Liga. So handelt es sich hier nicht um Ohrstecker, sondern Over-Ear-Kopfhörer mit Bügel. Durch ihre weichen Ohrpolster sind sie auch mit Brille angenehm zu tragen.

Funktionen: Welche AirPods können was?

Alle AirPods sind mit einem Bluetooth-Chip von Apple ausgestattet und optimal in das Ökosystem des Herstellers integriert. So verbinden sie sich automatisch mit dem iPhone, iPad, Mac und sogar mit Apple Watch und Apple TV. Auch der Wechsel zwischen mehreren Geräten ist mühelos möglich, solange alle Geräte mit derselben Apple ID angemeldet sind.

AirPods 4

Bei den AirPods 4 handelt es sich um das neueste Modell aus dem Jahr 2024. Die Kopfhörer kommen mit einem Case mit USB-C-Port daher und bieten eine Akkulaufzeit von 5 Stunden beziehungsweise 30 Stunden mit Case. Gesteuert werden die Ohrstecker per Siri oder Drucksensoren im Stiel. Apple bietet die AirPods 4 in zwei Varianten an: mit und ohne aktive Geräuschunterdrückung. Das Modell mit ANC bietet dabei nicht nur die Geräuschunterdrückung, sondern kommt auch mit einem besseren Case inklusive Ortungs-Funktion via „Wo Ist“ sowie kabellosem Laden daher.

Die AirPods 4 eignen sich für Musik-Fans, die auf der Suche nach exzellenten Kopfhörern sind, aber das „In-Ear-Gefühl“ und den Druck im Ohr nicht mögen. Auch sind sie perfekt für den Einsatz im Straßenverkehr geeignet, da Umgebungsgeräusche hörbar bleiben. Erstmals gibt es auch ohne Silikon die Möglichkeit, ANC zu nutzen. Das funktioniert deutlich besser als erwartet, kann jedoch auf keinen Fall mit den Pros mithalten. Die AirPods 4 kosten regulär 149 Euro. Für das Modell mit aktiver Geräuschunterdrückung werden 199 Euro fällig.

AirPods (3. Generation)

Die AirPods 3 bietet Apple selbst nicht mehr an. Bei Drittanbietern kannst du sie jedoch noch im Ausverkauf erhalten. Das Case ist noch mit einem altmodischen Lightning-Port ausgestattet und bietet ebenfalls eine Laufzeit von 30 Stunden. Die Kopfhörer selbst halten mit 6 Stunden Laufzeit etwas länger durch. Aufgrund der schlechter bewerteten Passform und dem kleinen Preisunterschied zur aktuellen Generation würden wir den Kauf nur bei einem wirklich guten Deal empfehlen.

AirPods (2. Generation)

Die AirPods 2 wurden 5 Jahre lang von Apple verkauft und erst zum Start der 4. Generation aus dem Programm genommen. So sind sie bei Drittanbietern noch regelmäßig zu günstigen Preisen erhältlich. Die Kopfhörer haben einen deutlich längeren Stiel als die neueren Generationen und kommen mit Touch-Sensoren statt Druck daher. Die Passform ist dennoch super, nur beim Klang musst du deutliche Abstriche machen. Insbesondere beim Bass. Stimmen klingen hingegen auch auf diesen AirPods hervorragend. So bietet sich dieses Modell weiterhin als günstige Kopfhörer für den Schreibtisch für Meetings und Co. an. Auch stellen sie für Wenignutzer den günstigsten Einstieg in Apples Kopfhörer-Welt dar.

AirPods Pro 2

Die AirPods Pro 2 wurden bereits 2022 vorgestellt und sind weiterhin das aktuellste Modell. In den vergangenen zwei Jahren wurden nicht nur mehrere Funktionen per Update ergänzt, sondern auch das mitgelieferte Ladecase überarbeitet. So hat man den Lightning-Port gegen einen modernen USB-C-Anschluss getauscht. Daher musst du beim Kauf besonders aufpassen, welche Variante du erwischst.

Die AirPods Pro 2 sind weiterhin der Goldstandard auf dem Kopfhörer-Markt. Eine gute Passform, einen ausgezeichneten Klang und hervorragendes ANC bieten viele. Doch der einzigartige, adaptive Modus und einen gut funktionierenden Transparenz-Modus bietet nur Apple. So sind die Kopfhörer auch für mich in den vergangenen zwei Jahren zum unverzichtbaren Begleiter geworden.

Die Akkulaufzeit gibt Apple mit 6 Stunden, beziehungsweise 30 Stunden inklusive Case an. Zusammen mit den gebotenen Features sind die AirPods 2 Pro perfekt für Vielnutzer und ideal zum Reisen in Bus, Bahn und Flugzeug. Preislich musst du beim Kauf 279 Euro einplanen.

AirPods Pro (1. Generation)

Die originalen AirPods Pro verkauft Apple seit dem Release der zweiten Generation im Jahr 2022 selbst nicht mehr. Und auch im freien Handel sind die Kopfhörer kaum noch zu finden. Doch das ist nicht weiter schlimm. Die aktuelle Generation ist ein würdiger Nachfolger mit identischer Passform und deutlich mehr Funktionen. Auch wurde der Klang bei der zweiten Generation deutlich verbessert. Diese bieten mehr Bass und auch als nicht audiophiler Mensch kann man die beiden Kopfhörer innerhalb von Sekunden unterscheiden. Zusammen mit den hohen Preisen zu welchem die letzten Restbestände angeboten werden, kann man hier niemandem mehr zum Kauf raten.

AirPods Max

Bei den AirPods Max gibt es bisher keine zweite Version. Doch auch hier musst du aufpassen, da die Kopfhörer früher mit Lightning-Port und mittlerweile mit USB-C angeboten werden. Bei einem zu günstigen Angebot bekommst du also oftmals den alten Stecker.

Abgesehen vom Anschluss hat Apple die Kopfhörer jedoch seit 2020 nicht überarbeitet. Im Gegensatz zu den anderen, aktuellen Modellen kommen sie noch mit einem veralteten H1-Chip daher und müssen so auf neue Funktionen wie einen adaptiven Modus verzichten. Der Klang ist dennoch auf einem hervorragenden Niveau. Und auch die Passform dank der weichen und austauschbaren Nylon-Polster hervorragend. Auch nach vier Jahren nutze ich die Kopfhörer wegen ihres guten Klangs und dem exzellenten ANC gerne im Büro und störe mich lediglich an dem wirklich unpraktischen Case.

Die AirPods Max verbinden hervorragenden Klang und die Vorzüge klassischer Over-Ear-Kopfhörer mit den smarten AirPods-Features, die es bei keinem anderen Over-Ear-Kopfhörer gibt. Außerdem sind sie das einzige Modell, bei dem du mehrere Farben zur Auswahl hast. Alle anderen AirPods sind ausschließlich in Weiß erhältlich. Preislich musst du für die Max 579 Euro einplanen.

