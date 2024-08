Google hat ein echtes Feuerwerk hingelegt. An einem Dienstag im August, dem 13. August, um genau zu sein, stellte man neben allerhand eindrucksvollem KI-Kram gleich sechs Smartphones, Smartwatches und Kopfhörer vor. Viermal Pixel 9 (plus Pro, Pro XL, Fold), sowie eine Pixel Watch 3 und die Neuauflage der In-Ears, Pixel Buds Pro 2, waren die Ausbeute.

Google Pixel vorbestellen: Diese Boni gelten fast überall

Wir verraten dir in diesem Artikel, warum sich das Vorbestellen der Watch bei Amazon nicht lohnt. Welches das beste Angebot eines Pixel 9 in welchem Netz ist und warum dem 200-Euro-Rabatt-Deal, den es jetzt schon gibt, ein fauler Zauber innewohnt.

Die von Google gestarteten Vorbesteller- und Marktstart-Specials gelten bei den meisten Online-Shops. Die neuen Pixel-9-Smartphones bekommt ihr etwa – ganz Samsung-like – mit größerem Speicher zum Preis der kleineren Version, was zum Beispiel beim Pixel 9 Pro einem Rabatt in Höhe von 8 Prozent (1.099 Euro statt 1.199 Euro) entspricht. Ebenfalls immer beliebt bei solchen Marktstart-Offerten ist der Trade-In-Bonus. Hier gibt es bis zu 200 Euro ungesehen, wenn du ein altes Smartphone einschickst. Den Restwert der alten Möhre gibt’s dann on top dazu. Aber es gibt auch ganz spezielle Angebote, bei denen sich die Spreu vom Weizen trennt.

→ Pixel-Neuheiten hier einfach vorbestellen

Warum die Pixel Watch 3 bei Amazon trotz Rabatt nicht das beste Angebot ist

Amazon hat jetzt schon – ungewöhnlicherweise – ein paar Euro vom Preis der Pixel Watch 3 gestrichen. Du bekommst sie für ungefähr 10 Euro unter Marktpreis. Das ist aber nicht das Top-Angebot für Vorbesteller.

Das gibt’s im Google Store selbst und bei MediaMarkt. Hier bekommen alle, die bis zum 23. September eine Pixel Watch 3 kaufen, einen 50-Euro-Coupon gratis dazu. Der gilt dann für den Google Store oder für MediaMarkt – je nachdem, wo du die Watch erstanden hast.

Wer direkt weiß, dass er sich davon Armbänder oder Zubehör aus dem Google-Store dazu holen möchte, der hat weiterhin die Qual der Wahl. Wer den Bonus aber erst einmal einsacken möchte, hat bei MediaMarkt die breitere, größere und unabhängige Auswahl. Dazu gibt es das Google-Zubehör natürlich auch hier.

Pixel 9 + Tarif in den besten Netzen: Bei diesem Anbieter gibt’s den Vertrag sogar umsonst

Den Top-Tipp für ein Google Pixel 9 mit Vertrag gibt’s aktuell bei DeinHandy. Der Anbieter verkauft das Smartphone – inklusive Speicherupgrade auf 256 GB – im Vodafone Smart Lite Spezial mit grundlegend 35 GB 5G-Datenvolumen für einmalig 50 und monatlich 35 Euro. Durch einen „100 Euro Sofortbonus“ entstehen am Ende Gesamtkosten von knapp 836 Euro über zwei Jahre auf der Rechnung. Das ist weniger als das Smartphone ohne Vertrag kostet. Den ziemlich üppig ausgestatteten Vodafone-Tarif gibt’s hier also rein rechnerisch umsonst. Wer den Vertrag per GigaKombi mit seinem Festnetz verbindet, erhält mehr Datenvolumen. Wer den Tarif als Young-Kunde mit unter 28 Jahren abschließt, bekommt 10 GB pro Monat mehr.

Auch bei O2 gibt’s das neue Pixel 9 schon im Aktionsangebot. In einem anderen Artikel haben wir dir den Deal, bei dem das Datenvolumen jedes Jahr mitwächst und die Smartphone-Kosten nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit wegfallen, genauer aufgeschlüsselt. Der Tarif ist vor allem durch die geringen Einmalzahlungen attraktiv. Hier kostet das Pixel-Smartphone einen Euro. Die sonst üblichen Anschlusskosten werden komplett erlassen.

Bundle-Trick: Das ist die günstigste Option für ein Pixel 9 im Telekom-Netz

Im Telekom-Netz bietet hingegen Logitel das insgesamt beste Angebot. Verknüpft mit einem Congstar-Tarif bekommst du ein paar Extras, wie eine Anschlusspreisbefreiung. Am Ende stehen neben 479 Euro Einmalpreis ein monatlicher Betrag von 22 Euro für die 30 GB starke Congstar Allnet-Flat M inklusive 5G im Telekom-Netz. Der Deal ist aber nicht einfach als Bundle auf der Seite zu finden. So kommst du dran:

In der Übersicht der Congstar-Tarife wählst du die „Congstar Allnet Flat 30 GB Sommeraktion“ aus Per Button „Artikel hinzufügen“ suchst du per Filter das Google Pixel 9 (denk an die 256-GB-Variante), das mit einmalig 479 Euro bepreist ist. Nun hast du Handy und Tarif zusammen im Warenkorb und dir dein eigenes, kostengünstiges Bundle im Telekom-Netz gebastelt.

Zu all diesen Angeboten ist der Trade-In-Bonus von Google natürlich noch kombinierbar, sodass der Preis noch weiter sinken kann.

Google Pixel 9 Software Android 14 Prozessor Google Tensor G4 Display 6,3 Zoll, 1.080 x 2.424 Pixel Arbeitsspeicher 12 GB interner Speicher 256 GB, 128 GB Hauptkamera 8688×5792 (50,3 Megapixel) Akku 4.700 mAh induktives Laden USB-Port 3.2 Typ C IP-Zertifizierung IP68 (Schutz gegen Untertauchen) Gewicht 198 g Farbe Schwarz, Pink, Grün, Weiß Einführungspreis Pixel 9 (12/256 GB): 999 €, Pixel 9 (12/128 GB): 899 € Marktstart August 2024

Kleinvieh macht auch Mist: Pixel Buds Pro 2 hier schon günstiger

Die neuen In-Ears Pixel Buds Pro 2 sind angetreten, um das echte Google-Pendant zu Apples AirPods Pro zu werden. Und die sind als Ausnahme in Googles Sechserpack jetzt schon ein paar Euro günstiger zu haben. Mit 249 Euro Standardpreis wirft Google die KI-unterstützten Kopfhörer mit Noise-Cancelling und Pixel-harmonisierenden Features auf den Markt. Beim Online-Shop Gomibo kannst du sie dir jetzt schon für 244 Euro sichern. Auch die 2,95 Euro Versandkosten lassen den Deal unterhalb der Konkurrenz im Online-Shopping-Game landen. Bestpreis nach dem Motto: Kleinvieh macht auch Mist.

Pixel 9 Pro beim Vorbestellen schon 200 Euro günstiger – oder doch nicht?

Einige Händler sind findig, um beim Preisvergleich vorn zu landen. So ist uns hier Freenet ins Netz gegangen. Und zwar mit einem Angebot zum Google Pixel 9 Pro (256 GB). Das soll nur 899 Euro ohne Vertrag kosten. So weit, so auch korrekt.

Die gelbe Karte bekommt der Händler von uns aber, da in dem Angebot – halbherzig kenntlich gemacht – der Trade-In-Bonus schon mit einberechnet ist. Ja, das ist richtig und den bekommt man als Kunde ja auch. Aber nicht ohne selbst etwas zu tun (nämlich, sein altes Gerät einzuschicken). Getarnt als Angebot ganz oben im Preisvergleich, das so nicht ohne Weiteres gültig ist, bewegen wir uns hart an der Grenze der Schnäppchen-Fairness.

Pixel 9 Pro bei Freenet für 899 Euro – allerdings nur, wenn der Trade-In-Bonus schon eingerechnet ist.

Also zum Mitschreiben: Das Angebot ist da, es ist nicht gelogen. Aber überall sonst funktioniert das „Schnäppchen“ mit den 200 Euro Rabatt eben auch. Egal, ob bei Amazon, MediaMarkt oder im Google Store. Du musst im Gegenzug ein altes Gerät einschicken. Wenn du kein passendes hast oder einfach keins einschicken möchtest, ist der „Preis-Trick“ für dich nicht möglich.