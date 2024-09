Smartwatch für Kinder: Darauf kommt es beim Kauf an

Smartwatches sind längst nicht mehr nur für Erwachsene ein praktisches Gadget. Auch für Kinder gibt es mittlerweile eine breite Auswahl an Modellen, die viele nützliche Funktionen bieten. Manche sind dabei von gewöhnlichen Smartwatch-Herstellern wie etwa Garmin. Andere wiederum kommen von Firmen, die weniger die Watch, sondern eher das Kind in den Fokus der Produktentwicklung nehmen – ein Beispiel ist Xplora.

Eine Kinder-Smartwatch kann mehr sein als nur ein Spielzeug – sie vereint Sicherheit, Kommunikation und Spaß in einem kompakten Gerät am Handgelenk. Wie du die richtige Entscheidung triffst, damit dein Kind sicher und mit Freude unterwegs ist.

→ Diese Kinder-Smartwatch kostet gerade nur 99 Euro

Wenn es um Kinder und Technik geht, steht die Sicherheit an erster Stelle. Eine Kinder-Smartwatch sollte daher über grundlegende Sicherheitsfunktionen verfügen. Dazu zählen:

GPS-Tracking: Eine der Hauptfunktionen einer Kinder-Smartwatch ist die Ortung per GPS. So kannst du jederzeit wissen, wo sich dein Kind befindet. Einige Modelle bieten sogar Geofencing, bei dem du bestimmte Zonen festlegen kannst. Verlässt oder betritt das Kind diese Zone, erhältst du eine Benachrichtigung.

Notruf-Funktion: Viele Smartwatches für Kinder sind mit einer SOS-Taste ausgestattet. Dein Kind kann im Notfall schnell Hilfe rufen, und du wirst sofort informiert. Dies gibt nicht nur deinem Kind, sondern auch dir als Elternteil ein Gefühl der Sicherheit.

Datenschutz: Achte darauf, dass die Uhr die Daten deines Kindes sicher verarbeitet und speichert. Wähle Modelle von Herstellern, die Wert auf Datenschutz legen und sicherstellen, dass die Daten deines Kindes nicht in falsche Hände geraten.

Farbenfrohe Designs und nützliche Funktionen – so macht Technik Spaß!

Bedienbarkeit und Design: Kinderfreundlich und stylisch

Kinder-Smartwatches müssen einfach zu bedienen sein, damit die Kleinen die Uhr problemlos nutzen können. Eine benutzerfreundliche Oberfläche, die auch von jüngeren Kindern schnell verstanden wird, sorgt dafür, dass die Technik kein Hindernis darstellt.

Touchscreen: Ein farbenfroher und leicht bedienbarer Touchscreen macht die Bedienung kinderleicht. Achte darauf, dass die Icons groß genug und klar erkennbar sind.

Design: Auch das Design spielt eine große Rolle. Eine Smartwatch, die deinem Kind gefällt, wird es eher tragen. Farben und Formen sollten ansprechend, aber auch robust genug für den täglichen Gebrauch sein.

Funktionen und Features: Mehr als nur ein Gadget

Die Funktionen einer Kinder-Smartwatch können je nach Modell stark variieren. Welche Features benötigt dein Kind wirklich?

Kommunikationsfunktionen: Einige Smartwatches bieten die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu versenden oder sogar Anrufe zu tätigen. So kann dein Kind mit dir in Kontakt bleiben, ohne ein Smartphone zu benötigen. Besonders für jüngere Kinder ist dies eine gute Möglichkeit, erreichbar zu sein, ohne dass sie bereits ein eigenes Handy besitzen.

Schrittzähler und Fitness-Tracker: Viele Kinder-Smartwatches verfügen über Fitness-Tracking-Funktionen wie Schrittzähler oder Kalorienzähler. Diese Funktionen motivieren Kinder, sich mehr zu bewegen und spielerisch auf ihre Gesundheit zu achten.

Viele Kinder-Smartwatches verfügen über Fitness-Tracking-Funktionen wie Schrittzähler oder Kalorienzähler. Diese Funktionen motivieren Kinder, sich mehr zu bewegen und spielerisch auf ihre Gesundheit zu achten. Spiele und Lern-Apps: Einige Modelle bieten auch einfache Spiele oder Lern-Apps. Dies kann sinnvoll sein, um Wartezeiten zu überbrücken oder dein Kind spielerisch zu fördern.

Mit der richtigen Smartwatch den Überblick behalten und gleichzeitig den Spaß fördern.

Die Xplora LET S GO-Reihe kombiniert diese Features geschickt: Sie bietet Kommunikationsmöglichkeiten, Fitness-Tracking und sogar altersgerechte Lern-Apps, die nicht nur unterhalten, sondern auch bilden.

Kinder-Smartwatches müssen im Alltag einiges aushalten. Ob beim Spielen, Toben oder auf dem Schulweg – die Uhr sollte robust und strapazierfähig sein.

Akkulaufzeit: Achte darauf, dass die Smartwatch eine Akkulaufzeit von mehreren Tagen hat. Nichts ist ärgerlicher, als wenn die Uhr mitten am Tag den Geist aufgibt.

Wasserdichtigkeit: Kinder spielen gerne draußen, auch wenn es mal nass wird. Eine wasserdichte Smartwatch überlebt auch den einen oder anderen Regenschauer oder das Planschen im Wasser.

Stoßfestigkeit: Die Uhr sollte möglichst stoßfest sein, damit sie nicht bei jedem kleinen Sturz beschädigt wird. Robuste Materialien und ein widerstandsfähiges Display sind hier entscheidend.

Preis-Leistungs-Verhältnis: Qualität muss nicht teuer sein

Beim Kauf einer Kinder-Smartwatch spielt natürlich auch der Preis eine Rolle. Eine gute Smartwatch muss nicht teuer sein, sollte aber alle wichtigen Funktionen bieten und zuverlässig arbeiten.

Kosten: Die Preise für Kinder-Smartwatches variieren stark. Während einfache Modelle bereits ab 30 Euro zu haben sind, können High-End-Modelle über 200 Euro kosten.

Qualität: Achte auf Qualität und Bewertungen anderer Nutzer. Ein günstiger Preis bringt nichts, wenn die Uhr nach kurzer Zeit den Geist aufgibt oder die Funktionen nicht zuverlässig sind.

Empfohlene Modelle: Die Xplora LET S GO-Reihe im Überblick

Die Modelle der Xplora LET S GO Kinder-Smartwatch (hier bei MediaMarkt im Angebot) bieten GPS-Tracking, Geofencing und eine Notruf-Funktion. Zudem legt Xplora großen Wert auf Datenschutz und hat entsprechende Maßnahmen implementiert, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu fünf Tagen, Wasserdichtigkeit und einem stoßfesten Gehäuse sind sie perfekt für den kindlichen Alltag gerüstet. Datz jinneb Kommunikationsmöglichkeiten, Fitness-Tracking und sogar altersgerechte Lern-Apps.

Die Xplora LET S GO-Modelle sind in verschiedenen Farben erhältlich:

LET S GO BLACK: Klassisch und vielseitig, mit GPS-Tracking, Kommunikation und Fitness-Tracking.

Klassisch und vielseitig, mit GPS-Tracking, Kommunikation und Fitness-Tracking. LET S GO BLUE: Frisch und sportlich, ideal für aktive Kinder, mit denselben Funktionen wie das schwarze Modell.

Frisch und sportlich, ideal für aktive Kinder, mit denselben Funktionen wie das schwarze Modell. LET S GO PINK: Verspielt und fröhlich, bietet alle wichtigen Features in einem bunten Design.

Neben den Modellen LET S GO BLACK, LET S GO BLUE und LET S GO PINK sind beispielsweise auch die Xplora XGO3, X6 Play und X6 Pro erhältlich. Diese Modelle bieten zusätzliche Features und Anpassungen, um den unterschiedlichen Bedürfnissen und Vorlieben der Kinder gerecht zu werden.

Die Xplora XGO3, X6 Play und X6 Pro: Smartwatches für Kinder mit GPS, Kommunikation und robustem Design

Auch Garmin hat eine Kinder-Smartwatch

Xplora ist einer der bekanntesten Kinder-Smartwatch-Hersteller. Aber auch von arrivierten Smartwatch-Herstellern gibt es Modelle, die sich speziell an Kinder richten. So etwa die Garmin vivofit jr. 3. Die richtet sich vor allem an sportbegeisterte Kids. Sie bietet ebenfalls einen Mix aus klassischen Smartwatch-Funktionen mit Augenmerk auf Sicherheit (etwa durch Notfallfunktionen) und Spielerei. Laut Garmin ist sie für Kinder ab 4 Jahren geeignet.

Weitere Smartwatches für Kinder kommen etwas von Herstellern wie imoo, Technaxx oder Jubunrer. Aktuelle Angebote findest du unter dem Artikel.

Kauf einer Kinder- Smartwatch: Die richtige Wahl treffen

Eine Kinder-Smartwatch ist mehr als nur ein stylisches Gadget – sie verbindet Spaß mit praktischen Vorteilen. Sie ermöglicht es Eltern, ihre Kinder im Blick zu behalten, während diese die digitale Welt entdecken. Mit den richtigen Funktionen wie GPS-Tracking und Notfalloptionen sorgt sie für zusätzliche Sicherheit und ein gutes Gefühl, egal wohin der nächste Abenteuertrip geht.

