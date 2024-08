In welchem Alter Eltern ihrem Kind ein Handy schenken, ist unterschiedlich. Viele gehen diesen Schritt vielleicht früher als geplant, weil es ihnen mehr Sicherheit im Alltag gibt. Mit einem Handy kannst du dein Kind immer erreichen und seinen Standort verfolgen. Doch ein Smartphone bringt auch viele Gefahren mit sich. Kinder erhalten mit einem Handy oft unbegrenzten und unkontrollierten Zugriff zum Internet. Vor allem Social Media könnte für die Kleinen überfordernd wirken.

Die XPLORA Let’s Go Smartwatch bietet Eltern nun einen Mittelweg. Was die Uhr genau kann und inwiefern sie sich von einem Handy unterscheidet, erfährst du hier.

Wie funktioniert die Smartwatch für Kids?

Die Uhr soll dafür sorgen, dass die ganze Familie tagsüber in Verbindung bleibt. Dabei hat dein Kind aber keinen Zugriff auf das Internet. Die volle Kontrolle über die Steuerung der Smartwatch liegt bei den Eltern. Über die Xplora Eltern-App kannst du unzählige Einstellungen vornehmen. Du entscheidest, mit welchen Kontakten dein Kind über das Gerät kommuniziert.

Über eine SIM-Karte kann die Uhr Anrufe und Nachrichten versenden, sowie empfangen. Du kannst dein Kind somit jederzeit erreichen und es dich umgekehrt auch. Hält dein Knirps den SOS-Knopf für fünf Sekunden lang gedrückt, wirst du und ein weiteres Familienmitglied automatisch angerufen. Eine Push-Benachrichtigung auf deinem Handy zeigt dir außerdem den aktuellen Standort deines Kindes an.

Die XPLORA Let’s Go in der Farbe Pink

Zusätzlich kannst du sogenannte „Sichere Bereiche“ festlegen. Das kann zum Beispiel die Schule sein. Wenn dein Schützling in diesem Bereich ankommt oder ihn verlässt, bekommst du eine Benachrichtigung über die App gesendet. Setzt du die Uhr in den „Schulmodus“, kann sich dein Kind hingegen ganz auf den Unterricht konzentrieren. Die Smartwatch zeigt in diesem Modus lediglich die Uhrzeit an und blockiert eingehende Nachrichten und Anrufe.

Spaß kommt nicht zu kurz

Für den Spaßfaktor hat die Uhr einen Schrittzähler integriert. Was erst mal öde klingt, ist eine süße Idee, um Kindern das Tragen der Uhr schmackhaft zu machen. Für jeden Schritt sammelt dein Kind nämlich sogenannte Xplora Coins. Auf der zugehörigen Activity Plattform, die du nur über einen PC, Laptop oder Tablet erreichst, lassen sich diese Coins dann einlösen.

Auf der Plattform findest du kindgerechte Online-Inhalte, Spiele und neue Ziffernblätter oder Klingeltöne, die sich dein Kind durch die verdienten Coins „kaufen“ kann. So führst du deinen Sprössling spielerisch an die Onlinewelt heran und hast trotzdem ein genaues Auge auf die konsumierten Inhalte.

Die technischen Details und der Preis

Über das Konzept der Uhr weißt du jetzt genau Bescheid. Kommen wir nun zum Eingemachten. Die Smartwatch kann dein Kind ganz einfach über den Touchscreen bedienen. Der Akku hält mit einer Kapazität von 900 mAh bis zu 72 Stunden im Standby. Mit der integrierten Kamera kann dein Kind Erinnerungen festhalten. Für die Verwendung benötigst du eine Nano-SIM mit Telefon-, SMS und Internetflat. Der Datenverbrauch der Uhr ist dabei laut Hersteller sehr gering. Um immer mit dabei zu sein, ist die 4,8 cm breite Uhr spritzwassergeschützt und mit einem Silikonband ausgestattet.

Für die Smartwatch verlangt XPLORA 99 Euro und sie ist den Farben Schwarz, Blau und Pink erhältlich. Bei MediaMarkt ist die Lieferung zudem kostenlos. Im Vergleich mit einem Handy ist das ein wirklich akzeptabler Preis.

Die vielen Funktionen sorgen dafür, dass Eltern sich tagsüber keine Sorgen um ihre Kinder machen müssen. Wenn sich etwas Wichtiges ereignet, ist dein Kind erreichbar und auch umgekehrt kann es dich immer anrufen. Dabei bietet die Uhr bewusst keinen direkten Zugang zum Internet und dein Kind kann die Welt außerhalb von Social Media und Co. kennenlernen. Vor allem Eltern, die ihren Kleinen in den nächsten Jahren noch kein Handy zulegen wollen, sollten sich die Smartwatch für Kids also einmal genauer ansehen.