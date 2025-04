Garmin: Neue, stilvolle Fitness-Smartwatch ist da

Wenn es um den Kauf einer Smartwatch geht, fällt vielen Menschen wahrscheinlich sofort die Apple Watch ein. Oder die Smartwatch-Modelle der Galaxy-Familie von Samsung. Nicht vergessen darf man aber auch die Wearables von Garmin. Die sind zwar vergleichsweise teuer, bieten aber mit die beste Smartwatch-Technik, die gegenwärtig am Markt erhältlich ist. Und als neues Smartwatch-Modell führt Garmin jetzt die Vivoactive 6 ein. Eine Sport-Smartwatch, die der Hersteller selbst als „Coach am Handgelenk“ bezeichnet.

Garmin Vivoactive 6: Fitness-Smartwatch für anspruchsvolle Nutzer

Nicht ohne Grund: Die Vivoactive 6 kombiniert zahlreiche Gesundheits- und Fitnessfunktionen, damit der Träger oder die Trägerin die persönlichen Ziele erreichen kann. Es ist nicht nur möglich, auf rund 80 Sportprofile zuzugreifen, sondern auch den Garmin Coach als virtuellen Unterstützer für Workouts einzubeziehen. Und es ist möglich, animierte Übungen auf dem Display der Uhr anzusehen und anschließend im wirklichen Leben umzusetzen. Gesammelt werden alle Daten in der übersichtlichen Smartphone-App und wenn du möchtest, kannst du mit der Uhr über Garmin Pay auch bezahlen. Allerdings werden in Deutschland noch immer nicht viele Banken unterstützt, wie eine Liste auf der Garmin-Homepage zeigt.

Aus technischer Sicht ist die mit einem eigenen GPS-Empfänger ausgestattete Garmin Vivoactive 6 mit einem runden AMOLED-Display (1,2 Zoll, 390 x 390 Pixel) ausgestattet und bietet laut Hersteller bis zu elf Tage Akkulaufzeit. Wer sich dafür entscheidet, den Farbbildschirm dauerhaft leuchten zu lassen, kann die Uhr bis zu fünf Tage am Stück nutzen. Das Gehäuse aus faserverstärktem Kunststoff ist gegen Wasser abgedichtet (5 ATM), sodass die Uhr auch beim Schwimmen getragen werden kann. Möchtest du Musik auf der Uhr speichern, ist auch das möglich. Immerhin 8 GB Speicherplatz stehen unter anderem dafür zur Verfügung.

Viele praktische Gesundheitsfunktionen

Und natürlich fehlt es auch an gängigen Gesundheitsfunktionen nicht. Du kannst deine Herzfrequenz messen, deine Ruheherzfrequenz ermitteln, Energiereserven anzeigen lassen, dein Stresslevel messen und eine detaillierte Schlafanalyse einsehen. Letztgenanntes aber natürlich nur, wenn du die Garmin Vivoactive 6 beim Schlafen weiter am Handgelenk trägst und sie über Nacht nicht ablegst.

Praktischerweise erkennt die Uhr leichtere Schlafphasen während eines zuvor ausgewählten Zeitfensters, um ihren Träger auf Wunsch sanft mit einer leichten Vibration zu wecken. Für Frauen interessant: Auch die Möglichkeit, den Menstruationszyklus aufzuzeichnen, ist ebenfalls gegeben. Und ein Rollstuhlmodus erlaubt es auch Menschen mit starken körperlichen Einschränkungen, diese Smartwatch und all ihre Funktionen in den Alltag einfließen zu lassen.

Was kostet die Garmin Vivoactive 6?

Wie eingangs erwähnt: Die ausgetüftelte Technik von Garmin, die auf Smartwatches des Herstellers üblicherweise auf einem nachweislich hohen Niveau arbeitet, hat ihren Preis. Wenn die Garmin Vivoactive 6 am 4. April 2025 in den Verkauf startet, wird die unverbindliche Preisempfehlung (UVP) bei 329,99 Euro liegen. Zu haben ist die neue Fitness-Smartwatch in vier Farben: Beige, Schwarz, Grün und Rosé. Kompatibel ist die Uhr mit iPhones und Android-Smartphones.