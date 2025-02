Für Geheimagenten: Garmin bringt neue Hyper-Smartwatch

Der Name ist bei der Garmin tactix 8 bereits Programm: Es handelt sich um eine taktische Multisport-Smartwatch in besonders robustem Design, die wirklich keine Wünsche offenlässt. Wahlweise ist sie mit einem leuchtstarken AMOLED-Display oder alternativ mit einem Solar-Display ausgestattet. Damit liegt die Akkulaufzeit im Smartwatch-Modus bei bis zu 48 Tagen. Das AMOLED-Modell hält bis zu 29 Tage durch. Immer mit an Bord: eine Titanium-Lünette, kratzfestes Saphirglas und eine Tauchtauglichkeit bis zu einer Wassertiefe von 40 Metern. Wer auf geheimer Mission unterwegs ist, muss schließlich für alle erdenklichen Situationen gewappnet sein.

Garmin tactix 8: Top-Smartwatch für ganz harte Kerle (und auch für starke Frauen)!

Zu den speziellen Besonderheiten der Uhr gehören unter anderem spezielle Funktionen, die den taktischen Smartwatches von Garmin vorbehalten sind. Etwa die Rucking-Aktivität, also das Wandern oder Joggen mit einem Gewichtsrucksack. Ein Trendsport, der aus den USA zunehmend auch nach Europa schwappt – und auch bei so manchen militärischen Aktivitäten zum Alltag gehört. Ebenso an Bord: Applied Ballistics. Dabei handelt es sich um maßgeschneiderte Lösungen für das Schießen auf große Entfernungen unter Einbeziehung von Parametern wie Wind, Temperatur, Feuchtigkeit, Entfernung und Schussrichtung.

Auch eine integrierte LED-Taschenlampe und ein spezieller Nachtsicht-Modus dürfen bei einer taktischen Multisportuhr natürlich nicht fehlen. Dazu kommen Jumpmaster-Aktivität für erfahrene Fallschirmspringer, ein Tarnmodus, der Aktivitäten nicht auf der Uhr speichert und eine Kill-Switch-Funktion, die über eine spezielle Tastenkombination das Zurücksetzen der Uhr auf besonders schnelle Art und Weise ermöglicht. Wenn du in deiner nächsten Geheimmission also kurz davor stehst, enttarnt zu werden, weißt du, was du zu tun hast.

Umfangreiches Kartenmaterial nutzbar

Für die Orientierung im Gelände kannst du auf der Uhr unter anderem auf Premium-Karteninhalte inklusive Satellitenbildern und optimierten topografischen Karten zurückgreifen. Beim Navigieren siehst du direkt am Handgelenk die Distanz bis zur nächsten Kreuzung. Außerdem werden wichtige Informationen zu interessanten Orten entlang der Wegstrecke angezeigt. Im Winter gibt es Informationen zu Skipisten und auch Golfplatz-Informationen sind verfügbar.

Smartwatch ohne Kompromisse: die Garmin tactix 8.

Selbstverständlich fehlen auch zahlreiche Fitness-Funktionen nicht an Bord der Garmin tactix 8. So hast du deinen Trainingszustand zusammen mit zahlreichen physiologischen Werten ebenso immer im Blick wie eine empfohlene Erholungszeit. Und bei Multisport-Aktivitäten wechselt die Uhr automatisch die Protokollierung. Egal, ob Schwimmen, Radfahren oder Laufen, die Smartwatch zeichnet die Splits ohne weiteres Zutun auf. Neben deiner Herzfrequenz misst die Uhr unter anderem auch den Sauerstoffgehalt im Blut, protokolliert deinen Schlaf, prüft das Stresslevel und ermittelt die vorhandenen Energiereserven. Sogar die Erstellung eines EKG ist möglich.

Was kostet die Garmin taxtic 8?

All das hat natürlich seinen Preis. Die AMOLED-Variante der Garmin tactix 8 steht wahlweise mit 47 mm- oder 51-mm-Gehäuse zur Verfügung und kostet 1.399 respektive 1.499 Euro. Die Solar-Variante gibt es nur mit großem Gehäuse für 1.499 Euro. Inklusive Applied Ballistics Elite-Rechner kostet die Smartwatch sogar 1.699 Euro. Aber für die Geheimagenten unter euch spielt Geld wahrscheinlich ohnehin keine Rolle. Bestellungen sind ab dem 21. Februar direkt bei Garmin möglich.