Garmin Forerunner 965 Test: Läufer werden diese Sportuhr lieben

Schon im kürzlich von uns veröffentlichten Test der Forerunner 265 wurde deutlich, wie viel Freude ein AMOLED-Display bei einer GPS-Laufuhr aus dem Hause Garmin bereiten kann. Grund genug, sich jetzt auch dem großen Bruder, der Garmin Forerunner 965, zu widmen. Die beste Nachricht gleich zu Beginn: Im Vergleich zum Vorgänger, der Garmin Forerunner 955 (Test), wurde hinsichtlich des Bildschirmes auch bei diesem Modell ein massives Upgrade vollzogen.

Garmin Forerunner 965: AMOLED-Touchscreen neu an Bord

Statt eines von vielen Garmin-Uhren gewohnten MIP-Displays kommt auch bei der Forerunner 965 ein modernes Farbdisplay mit Touch-Funktion zum Einsatz. Es ist 1,4 Zoll groß, bietet eine Auflösung von 454 x 454 Pixeln und lässt sich optional als Always-on-Display (AOD) nutzen. Die Helligkeit des Bildschirms, der von einer Titan-Lünette umrandet ist, kannst du in den Einstellungen der Uhr in drei Stufen anpassen. Es ist aber auch ein Helligkeitssensor an Bord, der das Display abhängig vom Umgebungslicht mal mehr und mal weniger stark leuchten lässt. Selbst an der portugiesischen Algarveküste war es uns bei gleißendem Umgebungslicht stets problemlos möglich, sämtliche Inhalte vom Display abzulesen.

Lauftrainer am Handgelenk

Für wen ist die Garmin Forerunner 965 gedacht? Nun, der Name ist Programm! Denn insbesondere Lauffreunde kommen bei der Garmin Forerunner 965 voll auf ihre Kosten. Sie bietet eine dermaßen umfangreiche Ausstattung hinsichtlich der integrierten Lauf-Extras, dass es den Rahmen dieses Testberichts sprengen würde, alle Funktionen in ihren Einzelheiten vorzustellen.

Einsteiger und im Trainingspensum schon fortgeschrittene Läufer werden aber unter anderem den Garmin Coach schnell zu schätzen wissen. Er erstellt anhand der gemessenen Herzfrequenzwerte, Erholungs- und Schlafphasen eine Empfehlung, wie das Lauftraining des Tages am besten aussehen sollte. Im Test war es uns bei regelmäßiger Orientierung an diesen Empfehlungen tatsächlich möglich, die eigenen Laufleistungen Schritt für Schritt zu verbessern.

Garmin Coach auf der Garmin Forerunner 965.

Schnelles GPS-Pairing, also die Verbindung zu unterstützten Ortungssatelliten – auch Glonass und Galileo werden unterstützt – sind bei der Garmin Forerunner 965 ebenso selbstverständlich wie präzises GPS-Tracking deiner Laufrunden. Hier kommt der Sportuhr zugute, dass sie mit einem Multi-Frequenz-Empfang ausgestattet ist.

Topographisches Kartenmaterial vorinstalliert

Und bist du im offenen Gelände zum Beispiel auf einem abseits gelegenen Trail unterwegs, spielt die Garmin Forerunner 965 noch einen weiteren Vorteil aus. Dann kannst du nämlich auf vorinstalliertes, topografisches Kartenmaterial zurückgreifen, um dich über die Uhr an deinem Handgelenk neu zu orientieren.

Praktisch auch: das integrierte Round-Trip-Routing. Es erstellt in der direkten Umgebung auf einer Strecke zwischen 1 und 100 Kilometern eine Laufstrecke, bei der der Ausgangspunkt auch der Endpunkt ist; Abbiegehinweise inklusive. Direkt am Handgelenk kannst du zudem Points of Interest in der Umgebung finden und bei Bedarf eine Navigation dort hin starten. Ein Mehrwert sind auch zusätzlich installierbare Apps – zum Beispiel von Komoot, Strava oder Spotify. Für die Installation weiterer Applikationen wird auf dem Smartphone die Connect IQ App benötigt.

Around me: Points of Interest in der Umgebung finden leicht gemacht. Überall die passende Laufrunde finden: RoundTrip-Routing macht es möglich.

Trotz ihrer Größe ist uns die Garmin Forerunner 965 am Handgelenk übrigens nie als störend aufgefallen. Im Gegenteil: Durch ihre Titan-Lünette bringt sie es mit Armband auf ein Gewicht von gerade einmal 54 Gramm. Wenn sie nicht gelegentlich von Smartphone gespiegelte Eilmeldungen oder WhatsApp-Nachrichten signalisieren würde, könnte man die Smartwatch mit der Zeit fast vergessen.

Extras fast ohne Ende: Die Garmin Forerunner 965 ist mehr als eine Armbanduhr

Neben den täglichen Trainingsempfehlungen und dem vorinstallierten Kartenmaterial kannst du dich mit der Garmin Forerunner 965 als Trainingspartner am Handgelenk auf noch so einige andere sinnvolle Hilfestellungen freuen. So ist es etwa möglich, einen Wettkampfkalender zu nutzen, dessen Inhalte für eine optimale Vorbereitung in die Trainingsempfehlungen einfließen. Stets kannst du zudem von der Uhr ablesen, wie gut (oder schlecht) deine aktuelle Trainingsbereitschaft ist. Eine sinnvolle Funktion, wenn man es vielleicht mal etwas ruhiger angehen lassen sollte, um eine Überbelastung zu vermeiden.

Auch informiert dich die Uhr kontinuierlich über deinen aktuellen Trainingszustand und berücksichtigt dabei auch deinen Zustand der Herzfrequenzvariabilität. Der sogenannte HFV-Status gibt Aufschluss darüber, wie dein Körper die Anstrengungen des Alltags meistert. Gleichzeitig fließen die HFV-Daten in die Berechnung deines Trainingszustands ein, wo du unter anderem auch ablesen kannst, ob du deine akute Belastung weiter steigern, reduzieren oder auf dem aktuellen Level belassen solltest. Und natürlich dürfen auch Details zur maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max) und zur Hitzeakklimatisierung nicht fehlen.

Mit der Garmin Forerunner 965 hast du deinen Trainingszustand immer im Blick. Auch deinen HFV-Status kannst du jederzeit abrufen.

Sofern aktiviert, kannst du dich von deiner Uhr jeden Morgen in einem Morgenbericht unter anderem darüber informieren lassen, wie erholsam der Schlaf für dich war – Sleep-Score inklusive. Ferner informiert dich der Morning-Report welches Training im weiteren Tagesverlauf ratsam wäre und ob du dein Ziel der zurückgelegten Schritte am Vortag erreichen konntest. Für Frauen ist zudem ein Menstruationszyklus-Tracker installiert.

Die Summe an verfügbaren Sportprofilen liegt bei rund 50 – darunter auch diverse Wassersportarten. Denn die Garmin Forerunner 965 ist wasserdicht (5 ATM). Im Wasser selbst kannst du einen integrierten Temperatursensor nutzen, um die Wassertemperatur zu überprüfen.

Einfache Bedienung kombiniert mit grandioser App-Anbindung

Die Bedienung der Sportuhr erfolgt in weiten Teilen über den präzise reagierenden Touchscreen. Ergänzend dazu findest du links drei und rechts zwei Druckknöpfe. Das mag nach viel klingen, doch die Menüführung ist von Garmin so clever durchdacht, dass die Navigation durch das Uhrenmenü und die vielfältigen Funktionen schnell in Fleisch und Blut übergeht. Praktisch auch: Sieben Tastenkombinationen kannst du mit einer Hotkey-Funktion belegen. So kannst du deine Lieblings-Funktionen noch schneller starten.

Lässt du von deinem Smartphone die dort eingehenden Push-Nachrichten an dein Handgelenk spiegeln, kannst du dich auf eine reibungslose Synchronisation freuen. Markierst du Nachrichten auf deiner Smartwatch als gelesen, verschwinden sie auch aus der Nachrichtenzentrale auf dem Handy. Und liest du sie auf dem Handy, werden sie umgehend auch aus der Nachrichtenübersicht der Garmin Forerunner 965 gelöscht. Schnell wirst du für das Lesen von Push-Nachrichten verstärkt deine Uhr nutzen, weil das Smartphone in der Tasche bleiben kann. Auch kannst du Anrufe mit deiner Uhr annehmen und ablehnen. Am Handgelenk über die Uhr telefonieren? Das funktioniert leider nicht.

Individuell anpasspar: die Widget-Übersicht auf der Garmin Forerunner 965.

Und dann wäre da noch die Garmin Connect App, die du auf deinem iPhone oder Android-Smartphone installieren kannst. Hier hast du noch detaillierter all das im Blick, was die Smartwatch tagein, tagaus an Vitalwerten aufzeichnet und analysiert. Die App ist so gut aufgebaut, dass sie sich jüngst auch im Test der Stiftung Warentest eine Top-Benotung abholte. Zudem hast du über die App auf dem Smartphone die Möglichkeit, Freunde zu Wettkämpfen herauszufordern, sofern sie ebenfalls ein Garmin-Wearable nutzen. So lässt du spielerisch weitere Aktivitäten in deinen Alltag einfließen.

Die Akkulaufzeit: Stark!

Ein echter Pluspunkt ist bei der Garmin Forerunner 965 auch die lange Akkulaufzeit. Ohne aktiviertes Always-on-Display konnten wir eine Laufzeit von rund 13 Tagen protokollieren. Dabei war die Uhr so eingestellt, dass sie kontinuierlich den Puls und das Stresslevel getrackt hat und nachts zudem eine Messung der Blutsauerstoff-Sättigung (SpO2) durchführte. Hinzu kamen zwei bis drei etwa halbstündige GPS-Workouts pro Woche. Mit aktiviertem AOD verkürzte sich die Laufzeit unter ansonsten identischen Voraussetzungen auf knapp eine Woche.

Wie immer muss aber an dieser Stelle der Hinweis folgen, dass die tatsächliche Akkulaufzeit stark von den gewählten Einstellungen und der Anzahl der getätigten GPS-unterstützten Workouts abhängt. Garmin gibt an, dass im Smartwatch-Modus eine Laufzeit von bis zu 23 Tagen möglich ist, im dauerhaften GPS-Modus sind in der Spitze bis zu 31 Stunden drin. Nutzt du parallel auch die Musikfunktion der Uhr – sie bietet nämlich als weiteres Extra 32 GB internen Speicherplatz – sind in der Theorie bis zu 9,5 Stunden Nutzungszeit möglich.

Sensorik und Ladeanschluss auf der Rückseite der Garmin Forerunner 965.

Für eine Wiederaufladung der Uhr musst du rund 75 Minuten einplanen. Das entsprechende Ladekabel ist im Lieferumfang enthalten. Es wird mit einem USB-C-Netzteil und dem proprietären Ladeanschluss auf der Rückseite der Uhr verbunden.

Was kostet die Garmin Forerunner 965?

Die umfangreiche Ausstattungsliste der Garmin Forerunner 965 sorgt dafür, dass die GPS-Smartwatch nicht gerade ein Schnäppchen ist. Der unverbindliche Verkaufspreis (UVP) der in drei Farbvarianten erhältlichen Uhr (Gelb-Schwarz / Schwarz-Grau / Silber-Grau) liegt bei 649,99 Euro. Der nachfolgende Preisvergleich zeigt dir, wo du die Luxus-Laufuhr gegebenenfalls schon jetzt mit Rabatt kaufen kannst.

Fazit zur Garmin Forerunner 965: Eine echte Top-Smartwatch – zu einem entsprechenden Preis

Schon die Garmin Forerunner 955 war eine richtig gute Smartwatch. Und selbst wenn die Garmin Forerunner 965 als direkter Nachfolger mit Blick auf die nutzbaren Funktionen kaum Innovationen bietet, hat Garmin sie doch stark verbessert. Denn das helle AMOLED-Display ist eine wahre Augenweide. Zusätzlich macht der Touchscreen die Bedienung in so manchen Situationen noch einfacher.

Großartig auch, dass die GPS-Sportuhr schön leicht ist und nicht zu dick aufträgt. Denn genau das wünschen sich viele Sportler von ihrem digitalen Trainingsbegleiter am Handgelenk. Du suchst eine Premium-Sportuhr mit vielen Extras? Dann musst du der Garmin Forerunner 965 definitiv die notwendige Aufmerksamkeit schenken – sofern du das für einen Kauf notwendige Geld auf der hohen Kante liegen hast.

Garmin Forerunner 965: Eine Sportuhr für Läufer, die begeistert.

Vorteile der Garmin Forerunner 965

großartiges Fabdisplay

gewaltige Funktionsvielfalt

präzises GPS-Tracking

starke Akkulaufzeit

vorinstalliertes Kartenmaterial

32 GB Speicherplatz (auch für Musik)

hochpreisige GPS-Sportuhr

keine Telefonie- und Mobilfunk-Unterstützung

Garmin Pay funktioniert nur mit wenigen Banken

Hinweis: Die Garmin Forerunner 965 wurde unserer Redaktion für die Dauer eines mehrwöchigen Tests von Garmin Deutschland kostenlos zur Verfügung gestellt. Anschließend erfolgte eine Rücksendung an den Hersteller. Der Testbericht basiert auf Softwareversion 4.19.