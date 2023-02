Garmin Forerunner 955 Solar im Test: Top-Uhr für Läufer und andere Sportler

Was sollte eine gute GPS-Sportuhr für Läufer können? Eine lange Akkulaufzeit sollte sie haben, klar. Am besten auch viele Sportmodi bieten. Und natürlich sollte sie wenig wiegen, um am Handgelenk während des Sports nicht als Störfaktor wahrgenommen zu werden. Gefallen würde manchem Nutzer sicher auch ein großer Speicher für Offline-Musik. Kann die Garmin Forerunner 955 Solar all das bieten? Unser Test gibt die passenden Antworten.

Garmin Forerunner 955 Solar: Einrichtung und Einstellungen

Die Einrichtung der Garmin Forerunner 955 Solar ist denkbar einfach. Sie startet auf der Uhr selbst und wird auf dem zu koppelnden Smartphone über die Garmin Connect App abgeschossen. Dafür wird per Bluetooth eine Verbindung zwischen Uhr und Handy aufgebaut. Die wichtigsten Funktionen der Armbanduhr werden auf dem Smartphone in Form von kleinen Erklärungen illustriert. In diesem Zusammenhang wird bei Bedarf auch eine WLAN-Verbindung auf der Uhr eingerichtet und Garmin Pay für kontaktloses Bezahlen per NFC aktiviert. Allerdings ist die Zahl der unterstützten Banken weiterhin überschaubar. Auch ist es im Rahmen der Einrichtung möglich, unterstützte Musik-Streamingdienste wie Spotify, Deezer oder Amazon Music auf der Uhr bereit für die Nutzung zu machen.

Bedient wird die Garmin Forerunner 955 Solar nicht nur über den Touchscreen, sondern auch über insgesamt fünf Menütasten – drei links, zwei rechts. Das mag verwirrend klingen, ist tatsächlich aber alles andere als das. Denn die Bedienung der Tasten geht schnell in Fleisch und Blut über. Sechs Tastenkombinationen lassen sich zudem als Hotkey einstellen, um die Lieblingsfunktionen der GPS-Sportuhr besonders schnell aufrufen zu können.

Symbole auf den Tasten der Garmin Forerunner 955 Solar verraten, welche Funktion hinter ihnen steckt.

Apropos einstellen: Es empfiehlt sich, nicht nur mit der Garmin Connect App, sondern auch mit den Einstellungen der Uhr ein paar Minuten zu verbringen. Denn es gibt nicht nur auf der Uhr selbst, sondern auch in der zugehörigen App extrem viele Einstellungsmöglichkeiten zu entdecken.

Besonderheit Solar-Display

Der Touchscreen selbst, ein auch bei Sonnenschein gut ablesbares und mit Corning Gorilla Glass DX geschütztes Memory-in-Pixel-Display (MIP), kann in elf manuell einstellbaren Helligkeitsstufen leuchten. Dabei kannst du individuell festlegen, wie hell der Bildschirm im Alltag, während deinen Workouts und beim Schlafen erstrahlen soll. Individualisieren lässt sich das Erscheinungsbild über einige auf der Uhr gespeicherte Ziffernblätter. Weitere Watchfaces stehen sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig auf dem Smartphone über die Garmin ConnectIQ-App zur Verfügung.

Der Bildschirm selbst ist 1,3 Zoll groß und bietet eine Auflösung von 260 x 260 Pixeln. Zwischen dem ausgewählten Ziffernblatt und der etwa fünf Millimeter breiten Lünette verläuft ein seinerseits etwa zwei Millimeter breites Solarband, das die Akkulaufzeit der Uhr bei viel Sonnenschein verlängern kann. Dafür musst du dich an einem sonnigen Tag aber mindestens drei Stunden im Freien aufhalten. Insbesondere Ausdauersportler werden dieses Feature zu schätzen wissen.

Der Solar-Ring an der Garmin Forerunner 955 sorgt bei viel Sonnenschein für eine längere Akkulaufzeit.

Das wasserdichte Gehäuse der Uhr (5 ATM) besteht aus faserverstärktem Polymer (Kunststoff), das Armband aus angenehm weichem Silikon. Die Verarbeitung überzeugt auf einem – für Garmin-Uhren typisch – hohem Niveau. Ob sich das Weiß der von uns getesteten Variante mit der Zeit verfärbt, konnten wir aufgrund eines nur knapp dreiwöchigen Testzeitraums nicht ermitteln. Sehr wohl können wir aber festhalten, dass das Gewicht von 53 Gramm im Alltag kaum störend ist und die Uhr am Handgelenk für unseren Geschmack angenehm zu tragen ist.

So schlägt sich die Garmin Forerunner 955 Solar beim Sport

Die alles entscheidende Frage ist aber natürlich: Wie gut funktioniert die Garmin Forerunner 955 Solar während der Workouts? Die Antwort: Überraschend gut, aber leider nicht ganz so übersichtlich, wie wir es jüngst bei unserem Test der Garmin Enduro 2 erleben durften.

Geschuldet ist das unter anderem dem etwas kleineren Display. Es sorgt auf der Garmin Forerunner 955 Solar dafür, dass nicht alle wichtigen Vitalwerte im Workout-Modus auf einen Blick angezeigt werden. Konkret sind etwa im Sportmodus „Laufen“ standardmäßig nur drei Datenfelder sichtbar: Distanz, Timer und Pace.

Nicht grundsätzlich übersichtlich: der Workout-Modus auf der Garmin Forerunner 955.

Wenn du beispielsweise auch Details zu deiner Herzfrequenz oder den fünf Herzfrequenzzonen erfahren möchtest, musst du dafür über die „Up“- und „Down“-Taste an der linken Seite nach oben oder unten scrollen. Das ist während eines Trainings zuweilen etwas mühsam. Immerhin erlaubt Garmin aber, selbst individuell einzustellen, welche Werte auf den ersten Blick auf dem Bildschirm abzulesen sind. In Summe stehen mehr als 50 Sport-Profile zur Verfügung. Darunter neben diversen laufspezifischen Profilen unter anderem auch diverse Wassersport- und Wintersportarten.

Längere Akkulaufzeit oder hohe GPS-Genauigkeit? Du hast die Wahl!

Zu gefallen weiß, dass die Uhr den Fitnesszustand ihres Nutzers analysiert und darauf aufbauend täglich aktualisierte Empfehlungen gibt, wie das Lauftraining des Tages aussehen sollte, um die eigene Fitness zu verbessern. Zudem bieten die GPS-Einstellungen die Möglichkeit, automatisch das ortsspezifisch beste GPS-Profil zu nutzen. Alternativ lässt sich manuell etwa zwischen „Nur GPS“ für eine möglichst lange Akkulaufzeit oder „Alle und Multiband“ für eine möglichst hohe GPS-Genauigkeit wechseln.

Das GPS-Pairing, also die Verbindung zu den Satelliten der unterstützten Ortungsdienste, klappt in aller Regel binnen weniger Sekunden. Auf Wunsch kannst du per „Live-Track“-Funktion deine Laufstrecke mit Freunden teilen oder dich per TrackBack-Option zurück zum Ausgangspunkt deines Workouts leiten lassen. Ein kleiner, roter Pfeil auf dem Bildschirm weist dir dann denn einzuschlagenden Weg. Du kannst aber auch auf das auf der Uhr hinterlegte topographische Kartenmaterial setzen, um dich zu orientieren.

Überhaupt bietet die Garmin Forerunner 955 Solar viele gleichermaßen interessante wie aufschlussreiche Funktionen. Dazu zählen unter anderem eine Wettervorhersage, ein präziser Schlaftracker mit Sleep-Score-Anzeige, Stress-Tracking, ein barometrischer Höhenmesser und für Frauen ein Zyklus-Tracking. Die Uhr gibt zudem anhand der von ihr gemessenen Daten wertvolle Hinweise zur Trainingsbereitschaft, zum Trainingszustand und zur maximalen Sauerstoffaufnahme (VO2max). Auch deine Herzfrequenzvariabilität (HFV) kannst du mit der Garmin-Uhr bestimmen.

Die Funktion „Body Battery“ zeigt dir die Energiereserven für den Rest des Tages an, nach jedem Zeit wird eine empfohlene Erholungszeit ermittelt. Und für Laufbahn-Läufer interessant: Das präzise Aufzeichnen von genauen Rundendistanzen ist ebenfalls möglich.

Akkulaufzeit auf gutem Niveau

Hinsichtlich der Akkulaufzeit kann die Garmin Forerunner 955 Solar zwar nicht an Spitzenwerte einer Garmin Enduro 2 oder einer Garmin Fenix 7X Sapphire Solar (Test) herankommen, erweist sich aber trotzdem als Dauerläufer. Wir konnten im Test eine Laufzeit von rund neun Tagen messen, mussten während dieser Zeit aber an recht trüben Januar-Tagen auf viel Sonnenschein verzichten. Hätte auch die Sonne geschienen, hätten wir sicherlich eine noch längere Batterielaufzeit herauskitzeln können. Garmin selbst gibt im Smartwatch-Modus eine Laufzeit von 15 bis 20 Tagen an.

Unter dem Strich ist die tatsächliche Laufleistung aber natürlich auch davon abhängig, wie die Uhr im Alltag genutzt wird. Häufige GPS-Workouts verkürzen die Laufzeit ebenso wie ein Pulsoximeter, der kontinuierlich den Blutsauerstoff misst. Auch ist die Akkulaufzeit davon abhängig, wie stark du den Touchscreen der Uhr leuchten lässt. Wir haben die Garmin Forerunner während zwei bis drei GPS-Workouts pro Woche sowie mit aktiviertem nächtlichem Tracking der Blutsauerstoffsättigung und automatischem Pulstracking verwendet.

Auf Wunsch lässt sich die Akkulaufzeit über einen Energiesparmodus verlängern. Dann werden aber einige Funktionen der Uhr deaktiviert. Eine Wiederaufladung ist über einen proprietären Ladeanschluss auf der Rückseite der Smartwatch möglich. Das passende Ladekabel mit USB-A-Anschluss ist im Lieferumfang enthalten. Im Test dauerte eine Aufladung von 0 auf 100 Prozent ziemlich genau eineinhalb Stunden.

Auf der Rückseite der Garmin Forerunner 955 Solar ist neben der Sensorik der Ladeanschluss zu finden.

Garmin Connect App: Umfangreicher geht es kaum

Wie eingangs erwähnt: Schnittstelle zwischen Smartwatch und Smartphone ist die Garmin Connect App. Und die bietet eine enorme Fülle an Darstellungs- und Analysemöglichkeiten. Wenn man so will, ist die Garmin Connect App der Benchmark unter den derzeit verfügbaren Fitness-Apps. Auf der Startseite zeigt Garmin Connect die im Tagesverlauf bereits gemessenen Vitalwerte inklusive der geleisteten Trainings an. In einem Kalender kannst du zudem alle in der Vergangenheit getrackten Daten einsehen. Und on top ist es möglich, Freunde, die ebenfalls ein Wearable von Garmin nutzen, zu Duellen herauszufordern. Oder du verfolgst einfach nur deren sportliche Höchstleistungen in einer Art virtuellem Tagebuch.

Vitalwerte auf einen Bilck – in der Garmin Connect App. So stellt die Garmin Connect App Trainings-Details dar. Details zum Trainingszustand in der Garmin Connect App.

Was kostet die Garmin Forerunner 955 Solar?

Angeboten wird die Garmin Forerunner 955 in verschiedenen Varianten. Einerseits in der von uns im Test auf die Probe gestellten Solarausführung, deren unverbindlicher Verkaufspreis (UVP) bei knapp 650 Euro liegt. Ohne Solar-Panel für eine verlängerte Akkulaufzeit musst du knapp 550 Euro einplanen. Der nachfolgende Preisvergleich zeigt dir, wo du die Uhren der Forerunner 955 Serie derzeit mit Rabatt günstiger kaufen kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Fazit: Läufer werden diese Uhr lieben

Unter dem Strich ist die Garmin Forerunner 955 Solar eine umfangreiche und leichte Uhr, die nicht nur Läufer im Alltag zu begeistern weiß. Die einfache Menünavigation, die enorme Funktionsvielfalt und die Genauigkeit der gemessenen Vitalwerte machen die GPS-Sportuhr zu einem vielfältig nutzbaren Begleiter im Alltag. Und auch hinsichtlich der Akkulaufzeit weiß die Smartwatch zu punkten.

Beeindruckend ist auch die Synchronisation von Smartphone-Benachrichtigungen. Sie funktioniert in beide Richtungen schnell und reibungslos. Löschst du eine Benachrichtigung auf dem Smartphone, verschwindet sie auch aus der Mitteilungszentrale auf der Uhr. Löschst du eine auf die Uhr gespiegelte Push-Mitteilung an deinem Handgelenk, musst du sie kein zweites Mal auf dem Handy entfernen.

Benachrichtigungen auf der Garmin Forerunner 955.

Umso bedauerlicher ist es, dass Garmin darauf verzichtet, die Forerunner 955 Solar mit einer Telefonie-Funktion auszustatten. Zwar ist es möglich, auf dem Smartphone eingehende Anrufe mit der Uhr anzunehmen oder auch abzuweisen. Du kannst aber nicht am Handgelenk telefonieren. Dafür musst du wie gehabt das Smartphone nutzen.

Die umfangreiche Ausstattung, im Speziellen für Ausdauersportler, Triathleten und Trail- und Ultra-Runner interessant, hat aber zur Folge, dass die Garmin Forerunner 955 rein preislich in der Premium-Liga mitspielt. Dafür bekommst du jedoch ein Gadget für dein Handgelenk, das dich in vielen Situationen begeistern und über das gespeicherte Kartenmaterial auch im dichtesten Wald schnell zurück zum nächsten Weg führen wird.

Vorteile Garmin Forerunner 955 Solar

sehr vele Funktionen inkl. HFV-Status

gut ablesbares MIP-Display

wasserdicht (5 ATM)

starke Akkulaufzeit

32 GB Speicherplatz für Offline-Musik (Premium-Abo von Spotify & Co ist Voraussetzung)

Nachteile Garmin Forerunner 955 Solar

Workout-Modus nicht immer übersichtlich

Garmin Pay funktioniert mit nur wenigen Banken

recht hochpreisig

keine Möglichkeit, Telefonate am Handgelenk zu führen

Hinweis: Dieser Testbericht zur Garmin Forerunner 955 Solar basiert auf Firmware-Version 14.13. Zusätzlich kam auf einem gekoppelten iPhone 14 Pro die Garmin Connect App in Version 4.63.1.2 zum Einsatz. Das notwendige Testgerät wurde uns von Garmin für den Zeitraum des Tests kostenlos zur Verfügung gestellt und anschließend an Garmin zurückgeschickt.

Jetzt weiterlesen Suunto 9 Peak Pro im Test: GPS-Sportuhr ohne Kompromisse