Reicht ein Fingertipp für umfassende Diagnosen? Wie Huawei "X-TAP" für Smartwatches funktioniert

Mit der neuen Huawei Watch 5 hebt Huawei das Thema Gesundheitsüberwachung auf ein neues Level. Denn mit der X-TAP-Funktion kannst du innerhalb von wenigen Sekunden eine präzise Gesundheitsmessung per Fingerspitze durchführen. Das bedeutet: Du erhältst direkt hilfreiche Vitaldaten, die dir einen umfassenden Überblick über deinen aktuellen Gesundheitszustand liefern – schnell, einfach und überall. Doch was steckt wirklich hinter dieser Funktion?

Warum X-TAP so viel genauer misst als herkömmliche Smartwatch-Sensoren

Die meisten Smartwatches erfassen Gesundheitsdaten über Sensoren am Handgelenk. Doch die Haut dort ist oft dicker, behaarter oder von Tattoos bedeckt – alles Faktoren, die die Messergebnisse verfälschen können. X-TAP geht hier einen anderen Weg: Statt am Handgelenk misst der Sensor über deinen Finger, wo die Haut dünner und die Durchblutung intensiver ist. Das Ergebnis ist eine deutlich bessere Signalqualität, die sich spürbar genauere Daten ermöglicht. Laut Dr. Daniel M. Plecity, leitender Oberarzt an einer akademischen Lehrklinik nahe München, ist genau das ein entscheidender Fortschritt. Die Uhr kann damit zu einem echten Helfer in der Gesundheitsvorsorge werden – präzise und jederzeit verfügbar.

Dr. Daniel M. Plecity ist von der Huawei Watch 5 überzeugt

X-TAP: Nicht nur ein Sensor, sondern ein ganzes Messsystem

Hinter dem Begriff X-TAP verbirgt sich ein hochentwickeltes Sensorsystem, das gleich drei Technologien kombiniert: Elektrokardiogramm (EKG), Photoplethysmographie (PPG) und Drucksensorik. Diese Kombination ermöglicht besonders präzise Messungen zur Herzaktivität, Durchblutung und sonstiger körperlichen Reaktionen. Gerade bei der Bestimmung der Sauerstoffsättigung (SpO2) zeigt sich die Stärke des Fingersensors: Die hohe Dichte an Blutgefäßen in den Fingerspitzen sorgt für deutlich zuverlässigere Ergebnisse als reine Messungen am Handgelenk.

Was du in nur 60 Sekunden erfahren kannst

Die Huawei Watch 5 analysiert in Sekundenschnelle eine Vielzahl an Gesundheitswerten. Dazu zählen deine Herzfrequenz, die Herzfrequenzvariabilität, die Hauttemperatur, dein Stresslevel sowie deine Sauerstoffsättigung. All diese Werte sind nach nur einer Minute auf dem Display ablesbar – kompakt und übersichtlich.

Dr. Plecity bringt es auf den Punkt: „Ich sehe die Huawei Watch 5 als ‘Bordcomputer für unseren Körper’, der uns regelmäßige Tipps und Hinweise gibt und richtig Spaß im Alltag mit sich bringt.“ (Mai 2025)

Kein Ersatz für den Arzt – aber ein wertvoller Begleiter

So beeindruckend die Technologie auch ist: Die Gesundheitsdaten der Huawei Watch 5 ersetzen natürlich keine ärztliche Diagnose. Doch sie können erste Hinweise liefern und frühzeitig auf mögliche Auffälligkeiten aufmerksam machen. Sollte etwas Ungewöhnliches festgestellt werden, solltest du die Daten unbedingt mit deinem Arzt besprechen.

Dafür bietet Huawei eine besonders praktische Funktion: Du kannst alle erhobenen Daten als PDF exportieren oder für den nächsten Arztbesuch ausdrucken. So kann dein Arzt oder deine Ärztin auf einen Blick erkennen, wie sich deine Werte über einen bestimmten Zeitraum entwickelt haben.

Die Huawei Watch 5 als smarter Gesundheitscoach am Handgelenk

Die X-TAP-Technologie hilft dir nicht nur dabei, deinen Gesundheitszustand zu erfassen, sondern auch, deinen Alltag besser zu gestalten. Fühlst du dich müde oder überfordert? Dann erkennt die Uhr das per Fingertipp und empfiehlt dir eine Pause. Warst du lange inaktiv, kann sie dir ein Training nahelegen. Das Ziel: Dein Körperbewusstsein schärfen und dich dabei unterstützen, das richtige Maß zwischen Aktivität und Erholung zu finden.

X-TAP-Sensor der Huawei Watch 5

Mit der X-TAP-Technologie hat Huawei einen echten Meilenstein in Sachen Gesundheitsüberwachung gesetzt. In nur einer Minute misst die Huawei Watch 5 wichtige Körperwerte – zuverlässig und überall möglich. Die Kombination aus innovativer Sensorik und intelligenter Software verwandelt die Smartwatch in ein Kontrollzentrum für Wohlbefinden und Gesundheit. Gerade in stressigen Phasen oder bei gesundheitlichen Herausforderungen kann ein einfacher Fingertipp den Unterschied machen.

Huawei Watch 5: Für kurze Zeit noch Gratis-Extras sichern

Trotz der hochwertigen Verarbeitung und innovativer Gesundheitsfunktionen bleibt Huawei preislich fair. Die Watch 5 startet bereits ab 449 Euro, die Variante mit Titanarmband liegt bei 649 Euro. Zum Launch wird es besonders interessant: Mit unserem Rabattcode „AINSIDEDIGWATCH5129“ erhältst du nur noch bis zum 31. Mai nicht nur ein Wechselarmband deiner Wahl gratis, sondern auch die Huawei In-Ear-Kopfhörer FreeBuds 6 kostenlos dazu (wähle dazu Paket 2 auf der Produktseite).

Wenn du jetzt eine Huawei Watch 5 mit unserem Code bestellst, bekommst du In-Ears gratis