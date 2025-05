Wandern, Mountainbiking & Co.: Darum ist DIESE neue Smartwatch perfekt für Outdoorsport

Du bewegst dich gerne in der Natur und liebst es, die vielfältigen Pflanzen, Tiere und die schöne Aussicht zu bewundern? Dann kennst du vielleicht folgendes Problem: Eigentlich möchtest du einfach nur die Umgebung offline genießen, musst aber ständig aufs Handy schauen, um die richtige Route zu finden. Dabei sieht man doch immer wieder Benachrichtigungen auf dem Display und kann nicht so richtig abschalten. Hier ist eine Smartwatch wie die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ideal. Doch das ist nicht der einzige Grund, weshalb sie ein guter Begleiter beim Wandern oder sonstigen Outdoorsportarten ist.

Ungestört in der Natur: Mit der robusten Huawei Watch Fit 4 Pro Smartwatch

Wer in der Natur unterwegs ist – sei es zum Wandern, Mountainbiking oder Klettern – möchte meist für eine Zeit lang mal nicht erreichbar sein und Abstand von Nachrichten haben. Gleichzeitig ist aber oft das Problem: Das Smartphone muss trotzdem mit, da man es für Navigation und Fotos braucht oder unterwegs Musik hören möchte. Gerade beim Mountainbiking oder Kajakfahren braucht man aber freie Hände. Eine Smartwatch ist somit perfekt, um alle wichtigen Infos am Handgelenk zu haben, ohne ständig das Handy herausholen zu müssen.

Die neue HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ist aber auch noch aus anderen Gründen optimal für diverse Outdooraktivitäten geeignet. Das fängt schon beim Gehäuse an. Huaweis neue Smartwatch ist aus langlebigen und robusten Materialien gefertigt, die mit rauen Umgebungen gut klarkommen. Die Kombination aus Aluminium, Saphirglas und einer Titanlegierung verhindert Kratzer und Dellen. Und auch vor Staub und Wasser ist die smarte Armbanduhr geschützt. Sogar bis zu 40 Meter tiefe Tauchgänge kannst du mit der Uhr am Handgelenk absolvieren.

Dank hoher Helligkeit von bis zu 3.000 Nits lässt sich das AMOLED-Display darüber hinaus auch bei direkter Sonneneinstrahlung ablesen – perfekt für einen sonnigen Tag in den Bergen. Apropos Berge: Das neu integrierte Barometer liefert dir präzise Daten über die aktuelle Höhe, während die Uhr genau deinen Standort erkennt. So genügt ein Blick aufs Handgelenk und du weißt, wo du bist und wo du lang musst. Das funktioniert übrigens auch offline, indem du vorab Routen importierst. Und wenn du gar nicht aufs Display schauen möchtest, kann die Uhr dir auch einfach per Vibration am Handgelenk den Weg weisen. Ebenfalls stark: Mit bis zu zehn Tagen Akkulaufzeit ist selbst ein längerer Wanderurlaub in der Wildnis problemlos möglich.

Und damit du beim Wandern, Joggen oder Biking immer deine Gesundheit im Blick hast, überwacht die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro unter anderem deine Herzfrequenz, deinen Blutsauerstoffgehalt und kann sogar ein EKG durchführen. So weißt du jederzeit, ob du deinem Körper zu viel zumutest oder er noch Kapazitäten hat. Gut zu wissen: Da die Smartwatch sowohl mit Android als auch iOS kompatibel ist, ist sie eine gute und kostengünstige Alternative zur Apple Watch Ultra und vergleichbaren Uhren.

Das Display der HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ist brillant und gut ablesbar – mit bis zu 300 Nits Helligkeit.

Huawei Watch Fit 4 (Pro): So schnappst du dir noch hochwertige Extras gratis

Wo wir schon über Kosten sprechen – diesbezüglich ist die HUAWEI WATCH FIT 4 Pro ebenfalls eine richtig gute Wahl. Denn sie kostet zum Launch nur 279 Euro. Außerdem kannst du im Huawei Store bis zum 31. Mai noch ein zweites Armband sowie HUAWEI FreeArc-Kopfhörer im Wert von 99 Euro gratis abstauben, wenn du „Paket 3“ auswählst und bei der Bestellung den Code AINSIDEDIGFIT4PRO79 eingibst.

Wenn du etwas weniger Geld ausgeben möchtest, könnte sich auch die normale WATCH FIT 4 ohne „Pro“-Funktionen für dich lohnen. Die kostet zum Launch sogar nur 169 Euro und auch hier kannst du dir mithilfe eines Codes („AHWFIT469“) ein zweites Armband, Kopfhörer und eine smarte Waage kostenfrei dazu sichern.