Huawei Watch Fit 4 Pro im Test: Smartwatch mit Premium-Look zum Mittelklassepreis

Mit der Watch Fit 4 Pro führt Huawei erstmals ein „Pro“-Modell in seiner schlanken Fitness-Uhrenreihe ein – und stattet es gleich mit einer auffälligen Kombination aus Titan, Aluminium und Saphirglas aus. Die Optik erinnert an deutlich teurere Modelle wie die Apple Watch Ultra 2, bleibt aber trotzdem angenehm dezent. Hinzu kommen neue Gesundheitsfunktionen und eine gute Kompatibilität mit iPhones wie Android-Geräten – ein Paket, das neugierig macht.

Huawei Watch Fit 4 Pro: Hochwertiger Look, kleine Kompromisse

Die Huawei Watch Fit 4 Pro ist mit nur 30,4 Gramm (ohne Armband) angenehm leicht, das große 1,82-Zoll-AMOLED-Display wirkt scharf, kontrastreich und unterstützt ein Always-On-Display. Das Gehäuse ist wasserdicht bis 5 ATM und sogar für Tauchgänge bis 40 Meter ausgelegt – ein Feature, das in dieser Preisklasse selten ist.

Huawei orientiert sich stark am Design der Apple Watch Ultra – für Fans dürfte das allerdings kein Problem sein.

Die Bedienung läuft über Touch, Krone sowie Tasten – und das stets flüssig. Eine Sprachsteuerung fehlt jedoch komplett. Auch über gekoppelte Smartphones gibt es keine Möglichkeit, Sprachassistenten zu nutzen – ein klarer Nachteil gegenüber der Konkurrenz. Dafür überzeugt die Hardware sonst mit solider Verarbeitung und einem gut abgestimmten Gesamtbild.

Der PPG-Sensor befindet sich auf der Rückseite der Uhr und liefert ordentliche Ergebnisse bei der Herzfrequenzmessung.

Gesundheitsfunktionen, GPS und Sensorik: Vielversprechend, aber nicht perfekt

Mit dem neuen TruSense-System will Huawei genauere Gesundheitsdaten ermöglichen – etwa bei Herzfrequenz, SpO₂ oder EKG. Im Test stimmten die Messwerte größtenteils, zeigten aber bei hoher Belastung (z. B. Radfahren) leichte Abweichungen im Vergleich zu einem Brustgurt. Für den Alltag reicht die Präzision aus, für Sportler mit Ambitionen könnte es zu ungenau sein.

Auch interessant: Huawei Watch GT 5 im Test

Huawei legt ein Ladegerät bei, aber es ist kabelgebunden und verfügt über einen USB-A-Anschluss – also nicht besonders vielseitig.

GPS (mit Dualband-Support für L1 & L5) funktioniert flott und meist exakt, kleinere Abweichungen treten bei engen Kurven auf. Für Freizeitläufe und Navigation reicht das aber allemal. Positiv: Der Akku hält im Alltag realistische 6 bis 7 Tage durch – selbst bei aktiver Nutzung. Das ist mehr als ordentlich.

Die Huawei Health App funktioniert mit Android und iOS überraschend stabil. Benachrichtigungen, Musiksteuerung, Bluetooth-Anrufe – alles problemlos nutzbar, sogar mit AirPods Pro 2. Die Fitnessfunktionen sind klar strukturiert, das Design der App erinnert dabei stark an Apple – inklusive Ring-Zielsystem. Die visuelle Darstellung ist gelungen, es fehlt jedoch an Tiefe und personalisierter Auswertung. Features wie die „Health Clovers“-Ansicht bringen zwar etwas Eigenständigkeit, ändern aber nichts am eher einfachen Analyse-Niveau.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Das EKG funktioniert währenddessen zuverlässig, bleibt aber ohne medizinische Zulassung und ohne Erläuterungen. Auch Hauttemperaturmessung und Schlaftracking bieten Daten, interpretieren sie aber nur oberflächlich. Vor allem bei der Schlaferkennung gab es im Vergleich zum Oura Ring 4 bemerkbare Abweichungen.

Zyklusverfolgung, manuelles Blutdrucktracking und einfache Trainingsübersichten sind dafür vorhanden – aber auch hier bleibt Huawei eher an der Oberfläche. Wer tiefer in seine Gesundheitsdaten einsteigen möchte, wird bei anderen Herstellern mehr Analyseoptionen finden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von YouTube ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Huawei Watch Fit 4 Pro: Preis und Verfügbarkeit

Die Huawei Watch Fit 4 Pro ist ab sofort zum Preis von 279 Euro (UVP) erhältlich – im Huawei Store sowie bei bekannten Online-Händlern wie Amazon. Der Kauf direkt beim Hersteller lohnt sich aktuell aber mehr, denn mit unserem exklusiven Code AINSIDEDIGFIT4PRO79 kannst du dir FreeArc Bluetooth-Kopfhörer kostenlos zur Smartwatch sichern (entsprechendes Paket muss auf der Produktseite ausgewählt werden). Das Angebot gilt dabei noch 31. Mai 2025.

Die drehbare Krone ist leicht zu bedienen und setzt einen schönen Farbakzent. Insgesamt ist es eine wunderschön gestaltete Uhr.

Fazit: Gut ausgestattet, aber mit klaren Grenzen

Die Huawei Watch Fit 4 Pro ist eine ansprechend gestaltete Smartwatch, die sich im Alltag gut schlägt. Verarbeitung, Akkulaufzeit und Grundfunktionen stimmen – und wer nicht auf Sprachsteuerung oder detaillierte Gesundheitsanalysen angewiesen ist, bekommt ein rundes Gesamtpaket. Sie bleibt technisch hinter High-End-Uhren zurück, bietet aber für den Preis ein solides Smartwatch-Erlebnis. Insbesondere zusammen mit unserem Code AINSIDEDIGFIT4PRO79 und den dadurch kostenlosen FreeArc-Kopfhörern als Extra.