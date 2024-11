Huawei Watch GT 5 Pro im Test: So edel geht es selten zu

Um es direkt vorwegzunehmen: Mit der Huawei Watch GT 5 Pro ist es dem chinesischen Elektronikkonzern ein weiteres Mal gelungen, eine richtig gute Smartwatch zu entwickeln. Sie punktet nicht nur mit einer extrem umfangreichen Ausstattungsliste, sondern auch mit einer sehr hochwertigen Verarbeitung. Während das Modell mit 42 mm großem Gehäuse über einen Keramikrahmen verfügt, ist das Gehäuse der von uns getesteten 46-mm-Variante aus Titan gefertigt. Dadurch wiegt die Uhr inklusive Silikonarmband zwar 84 Gramm, aber sie kommt so auch zu einem extrem hochwertigen Gesamterscheinungsbild. Und das, ohne zu dick aufzutragen.

Huawei Watch GT 5 Pro im Test: Smartwatch mit Achteck-Lünette

Unterstrichen wird der positive Eindruck bei der größeren der beiden Varianten durch eine starre Lünette im ungewöhnlichen, aber ziemlich ansehnlichen Oktagon-Format. Auch sie ist mit ihren acht Ecken aus einer kratzfesten Titanlegierung gefertigt. Der 1,43 Zoll große AMOLED-Touchscreen verfügt über einen Helligkeitssensor und leuchtet in der höchsten Stufe sehr kräftig. Auch bei direkter Sonneneinstrahlung ist es problemlos möglich, alle Inhalte vom Bildschirm abzulesen. Bei Bedarf hast du in den Einstellungen jederzeit die Möglichkeit, die Display-Helligkeit stufenlos manuell nachzujustieren.

An der rechten Seite ist neben einer drück- und drehbaren Krone zur Navigation durch das Menü eine weitere Taste zu finden. Sie dient ab Werk dazu, den Trainingsmodus zu starten. In den Einstellungen der Uhr ist es aber möglich, aus verschiedenen Funktionen auszuwählen und eine davon als Hotkey festzulegen. So kannst du mit nur einem Tastendruck zum Beispiel auch das Stresslevel-Tracking aufrufen, den integrierten Höhenmesser starten oder die Stoppuhr aktivieren. Insgesamt stehen 32 Funktionen für die Hotkey-Programmierung zur Auswahl.

Menü-Taste und Krone an der rechten Seite der Huawei Watch GT 5 Pro.

Bluetooth-Telefonie und Smartphone-Benachrichtigungen

Praktisch: Die Huawei Watch GT 5 Pro ist auch in der Lage für Bluetooth-Telefonie zum Einsatz zu kommen. Ist die Uhr mit deinem Smartphone gekoppelt, kannst du das Gespräch dann am Handgelenk annehmen und über die Uhr telefonieren. Neben einem Mikrofon ist dafür auch ein Lautsprecher verbaut. Die Gesprächsqualität ist in Ordnung, reicht aber auf beiden Seiten der Leitung nicht an jene Qualität heran, die du von einem Smartphone gewohnt bist. Schade: Anrufe von der Uhr aus zu starten, ist nicht möglich.

Das Spiegeln von auf dem Handy eingehenden Push-Mitteilungen auf das Display der Uhr klappt einwandfrei. In den Einstellungen der Huawei Health App kannst du individuell festlegen, welche Benachrichtigungen du am Handgelenk lesen möchtest. Einen kleinen Makel gibt es allerdings. Geht eine Benachrichtigung auf der Uhr ein und wird dort gelesen, verschwindet sie nicht in der Mitteilungszentrale des Handys (geprüft mit einem iPhone 16 Pro). Umgekehrt klappt es viel besser. Eine Push-Mitteilung, die auf dem Smartphone gelöscht wird, verschwindet umgehend auch aus der Mitteilungszentrale auf der Smartwatch.

Wenn du mit der Huawei Watch GT 5 Pro per NFC bezahlen möchtest, geht das übrigens nicht. Zumindest noch nicht. Denn im Dezember soll dies über die Quicko Wallet App in Kombination mit Android-Smartphones möglich werden. Für iPhones soll die entsprechende Nachrüstung voraussichtlich im Laufe der ersten Jahreshälfte 2025 starten. Abzuwarten bleibt aber, mit welchen Bank- und Kreditkarten das Mobile Payment dann tatsächlich funktioniert.

Huawei Watch GT5 Pro (46 mm) Datenblatt zum Testbericht Geräteart Smartwatch / Fitness-Armband Smartwatch Marktstart 09.2024 Verfügbarkeit ja UVP 379,00 € Farbe Grau Kompatibilität Android

iOS Gehäuseform rund Displaygröße 1,43 zoll Wasser- und Staubdicht Untertauchen

Umfangreiche Gesundheitsfunktionen

Wer sich eine Smartwatch wünscht, die viele Gesundheitsfunktionen bietet, ist bei der Huawei Watch GT 5 Pro an der genau richtigen Adresse. Denn die Uhr trackt nicht nur den Puls ihres Trägers, sondern nach entsprechender Aktivierung über die Huawei Health App unter anderem auch die Blutsauerstoffsättigung oder den Schlaf mit drei Schlafphasen. Jeden Morgen ist es so möglich, einen von der Uhr ermittelten Schlafwert (Sleep Score) zu überprüfen, der möglichst nah an 100 liegen sollte. Ferner kannst du dein Stresslevel protokollieren lassen oder auch deine Hauttemperatur messen. So kannst du bei einer erhöhten Temperatur frühzeitig eine nahende Erkältung erkennen.

Das ist aber noch längst nicht alles. Die Uhr lässt nämlich auch zu, ein Elektrokardiogramm (EKG) des Herzens zu erstellen. Die passende Funktion wird über eine auf der Smartwatch hinterlegte App gestartet. Nach dem Start legst du deinen Zeigefinger für 30 Sekunden auf die Menütaste an der rechten Seite und die Uhr startet kurz darauf automatisch mit der Erstellung eines EKG-Diagramms. Nicht immer ist die Messung beim ersten Versuch erfolgreich. Das kann zum Beispiel an einem zu trockenen Finger oder an einem zu niedrigen Puls liegen. Klappt die EKG-Erstellung aber, bekommst du umgehend auf der Uhr ein Feedback, ob ein potenziell gefährliches Vorhofflimmern, also eine Herzrhythmusstörung, festgestellt wurde. Über die Huawei Health App kannst du jeden EKG-Report in Form einer PDF-Datei downloaden und zum Beispiel zur gründlichen Analyse mit deinem Arzt teilen.

Die Huawei Watch GT 5 Pro kann auch ein EKG erstellen.

Ebenfalls praktisch ist die integrierte Funktion, die arterielle Steifigkeit zu messen. Auch dafür wird nach dem Start der zugehörigen App ein Finger für 30 Sekunden auf die untere Menütaste gelegt. Danach erhältst du über ein Messergebnis samt passender Grafik den Hinweis, ob deine Arterien gesund und nicht verhärtet sind.

Sport mit der Huawei Watch GT 5 Pro

Auf Top-Niveau ist die Huawei Watch GT 5 Pro auch nutzbar, wenn du sie als Trainingspartner am Handgelenk verwendest. Denn sie unterstützt nicht nur mehr als 100 Sportprofile. Auch die 3D-Ansicht von tausenden Golf-Greens ist abrufbar. Und während einer Wanderung oder eines Trail-Runs kannst du auf vorinstalliertes topografisches Kartenmaterial inklusive parallel eingeblendetem Kompass zurückgreifen. Weichst du vom geplanten Kurs ab, gibt es von der Uhr eine entsprechende Warnung.

Wo geht es zurück zum Startpunkt? Zoombares Kartenmaterial ist ein echter Pluspunkt der Huawei Watch GT 5 Pro.

Selbst zum Freitauchen bis zu einer Tiefe von 40 Metern oder für andere Wassersportarten ist die Smartwatch nutzbar, verspricht der Hersteller. Sie ist nämlich wasserdicht (5 ATM). Als Tauchcomputer ist die Uhr anders als die Huawei Watch Ultimate (Test) aber nicht vorgesehen.

Das GPS-Pairing, also die Verbindung zu unterstützten Ortungssatelliten, klappte im Test grundsätzlich schnell. Es vergehen nur wenige Sekunden, dann kannst du dein GPS-unterstütztes Training starten. Die GPS-Genauigkeit ist beeindruckend präzise, der Herzfrequenzsensor auf der Rückseite der Uhr arbeitet auf Oberklasse-Niveau.

Gut abzulesen: Der Trainingsmodus auf der Huawei Watch GT 5 Pro.

Praktisch: Kontinuierlich findet eine Analyse der Laufform statt. Tipps zur Verbesserung der Fitness inklusive. Gut gefällt unter anderem der AI-basierte Laufcoach. Er zeigt grafisch untermalt an, ob eine neue Bestzeit in greifbarer Nähe ist oder der Läufer einem Rückstand hinterherläuft.

Die Akkulaufzeit: Richtig gut!

Hinsichtlich der Akkulaufzeit ist die Huawei Watch GT 5 Pro stark aufgestellt. Der Energiespeicher hält zwar nicht so lange wie manche Uhren von Garmin, doch die von uns gemessenen 13 Tage ohne aktiviertes Always-on-Display (AOD) sind trotzdem ein Statement. Mit eingeschaltetem AOD sinkt die Laufzeit überraschend stark auf rund sechs Tage. Auch das ist aber noch ein guter Wert.

Wichtig dabei: Die genannten Werte können nur ein grober Richtwert sein. Denn die tatsächliche Laufzeit hängt stark davon ab, wie du deine Smartwatch nutzt und welche Einstellungen du wählst. In unserem Fall war die Smartwatch unter anderem so eingestellt, dass durchgehend eine Pulsmessung und eine Überwachung des Stresslevels stattfanden. Auch Schlaftracking haben wir genutzt, den Bildschirm nachts aber deaktiviert.

Für die Wiederaufladung des Akkus ist ein magnetisches Ladekabel im Lieferumfang inklusive. Über einen USB-A-Anschluss kannst du es zum Beispiel mit einem Computer verbinden, um die Uhr mit neuer Energie zu versorgen. Eine Wiederaufladung von 0 auf 100 Prozent dauert etwa 60 Minuten. Besser ist es aber, die Uhr möglichst mit mindestens 20 und höchsten 80 Prozent der maximal möglichen Ladekapazität zu nutzen. Das schont die Akkugesundheit.

Rückseite der Huawei Watch GT 5 Pro.

Wichtig auch: Die Huawei Health App sorgte im Test auf unserem mit der Huawei Watch GT 5 Pro gekoppelten iPhone 16 Pro für einen erhöhten Akkuverbrauch. Wegen Hintergrundaktivitäten gingen im Schnitt 5 Prozent des Smartphone-Akkuverbrauchs auf die Fitness-App von Huawei, ohne die eine Nutzung der Uhr nur eingeschränkt möglich ist.

Was kostet die Huawei Watch GT 5 Pro?

Eine so hochwertige Smartwatch, wie sie die Huawei Watch GT 5 Pro darstellt, kann natürlich nicht zum Schnäppchenpreis von 100 bis 200 Euro angeboten werden. Neben der verbauten Technologie will auch die Entwicklung der smarten Funktionen bezahlt werden. Und deswegen kostet die Smartwatch direkt über den Hersteller je nach Größe und Farbe bis zu 599 Euro. Im günstigsten Fall sind derzeit nur 379 Euro zu zahlen; nämlich für die von uns getestete Variante. Der nachfolgende Preisvergleich zeigt dir, wo du das Wearable derzeit ggf. schon mit Rabatt kaufen kannst.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel. Du hast die Wahl, ob du diesen Inhalt laden möchtest. Externer Inhalt

Fazit zur Huawei Watch GT 5 Pro: Top-Smartwatch zum hohen Preis

Die Huawei Watch GT 5 Pro bietet nahezu alles, was man sich von einer modernen Multisport-Smartwatch wünschen kann. Zwar hakt es manchmal bei Feinheiten wie dem Menü-Scrollen über die seitliche Krone, die allgemeine Bedienung der Uhr ist aber einfach und intuitiv. Die Akkulaufzeit ist überzeugend und wenn demnächst über eine optionale App auch das mobile Bezahlen funktionieren sollte, gibt es kaum noch etwas, was man bei dieser Armbanduhr vermisst. Denn auch eine EKG-Funktion, die nicht viele Smartwatches bieten, ist mit an Bord.

App-Menü der Huawei Watch GT 5 Pro.

Gleiches gilt für topografisches Kartenmaterial, das gerade in unbekannten Gefilden von großer Nützlichkeit sein kann. Natürlich fehlt es auch an einem digitalen Kompass und einem (nicht immer ganz korrekten) Höhenmesser nicht. Und so ist die Huawei Watch GT 5 Pro eine Smartwatch, die über zuverlässige Sensoren verfügt, ein hervorragendes Display bietet und im Alltag wegen ihrer sehr hochwertigen Verarbeitung auch noch richtig gut aussieht. Und über die digitalen Aktivitätsringe behältst du immer im Blick, ob du dich im Alltag ausreichend bewegst.

Vorteile der Huawei Watch GT 5 Pro

tolles Display

lange Akkulaufzeit

EKG-Unterstützung

Offline-Karten nutzbar

wasserdicht (5 ATM)

Nachteile der Huawei Watch GT 5 Pro

nicht gerade preiswert

Management von Smartphone-Benachrichtigungen nicht perfekt

hoher Akkuverbrauch der Huawei Health App auf dem Smartphone

keine Variante mit Mobilfunk-Unterstützung verfügbar

kein WLAN

Hinweis: Dieser Testbericht zur Huawei Watch GT 5 Pro basiert auf Firmware-Version 5.0.0.101. Nachträgliche Updates finden keine Berücksichtigung.