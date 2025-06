Geniale Ergonomie und Kabelführung: Diesen Schreibtisch würde ich sogar meinen Freunden empfehlen!

Ich bin Gamer und arbeite (fast ausschließlich) im Home-Office. Logisch also, dass ich einen entsprechenden Schreibtisch benötige, oder? Nun sind „benötigen“ und „besitzen“ eben zwei verschiedene Dinge. Bisher habe ich mich mit Tischen vom Sperrmüll oder Amazon herumgeschlagen. Umso besser also, dass ich jetzt ein echtes Premium-Modell erhalten habe, um diesen zu testen. Es handelt sich um den höhenverstellbaren Schreibtisch von Vernal. Kleiner Spoiler: Ich möchte das Teil echt ungern wieder abgeben.

Lieferung und Aufbau

Nachdem ich die Bestellung aufgegeben habe, flatterten gleich fünf (!) Lieferbestätigungen in mein elektronisches Postfach. Da ich nicht nur den Tisch, sondern auch das (meiner Meinung nach) gängigste Zubehör testen wollte, gab es also einen kleinen Auflauf verschiedener Lieferdienste, die mich mittlerweile definitiv auf ihre schwarze Liste gesetzt haben. Grund dafür dürfte unter anderem sein, dass der Vernal-Schreibtisch kein Leichtgewicht ist und ich im dritten Stock ohne Aufzug wohne. Als ich nach wenigen Tagen bereits alle fünf Pakete in meinem Testzimmer/Büro war ich mehr als glücklich.

Die Einzelteile sind durch Eckenschützer aus Gummi und Styropor sowie Plastik geschützt – sehr viel Plastik. Hier sehe ich auch einen Kritikpunkt, auf den ich später in diesem Artikel noch einmal etwas genauer eingehen werde. Doch schon beim Öffnen der Kartonage fiel mir auf, dass es sich hier definitiv nicht um einen 100-Euro-Schreibtisch vom Versandriesen mit dem großen „A“ im Namen handelte. Im Gegenteil: Alle Teile fühlten sich wertig an und wiesen weder Schweißnahtfehler noch Schrammen oder Kratzer auf – genial.

Vernal-Schreibtisch: Kinderleichter Aufbau

Da ich aus einer Handwerkerfamilie stamme, sollte es mir eigentlich leicht fallen so einen Tisch in kürzester Zeit zusammenzusetzen. Leider handelt es sich hierbei um Wunschdenken, denn selbst eine einfache Kommode wird in meinen Händen zu einer Odyssee. Großer Vorfreude habe ich mir die Anleitung geschnappt und die Zeit gestoppt. Nach knapp 1,5 Stunden war mein Setup bereits auf dem Tisch und ich konnte loslegen. Nicht einmal meine Partnerin hat damit gerechnet, dass ich das (für meine Verhältnisse) so schnell hinbekommen würde. Einen kleinen Einblick über den Aufbau findest du in der nachfolgenden Bilderstrecke.

Am Anfang werden die Tischbeine zusammengeschustert. Glücklicherweise packt Vernal das passende Werkzeug direkt in den Lieferumfang. Unter der Kabelabdeckung verbergen sich die Verbindungsstücke. Nach rund 1,5 Stunden war ich fertig mit dem Zusammenbau.

Die hochwertigen Materialien und das Gewicht des Tisches waren auch nach dem Zusammenbau ziemlich überwältigend. Knapp 45 kg bringen Tischplatte und Gestell auf die Waage, während die zusätzlich bestellte Schublade, Schreibtischablage und CPU-Halterung noch einmal knapp 5 kg mitbringen. Das muss aber auch sein, denn der Hersteller gibt eine maximale Last von bis zu 160 kg an. Da ich selbst rund 110 kg wiege, hat sich das natürlich direkt angeboten. Also habe ich meinen Elfengleichen Körper nach oben gewuchtet und der Tisch hat tatsächlich gehalten – sehr gut.

Schickes Design

Auch ansonsten macht der Vernal-Schreibtisch einen richtig guten Eindruck. Die Holzplatte fühlt sich geschmeidig an, die Maserungen sehen gut aus und sie ist mit 2,8 cm recht dick, wodurch das Gesamtbild einfach robust wirkt. Das motorisierte Gestell steht solide auf beiden Beinen und lässt sich problemlos über die Mittelkonsole verbinden. Eine Abdeckung verhindert zudem, dass die Kabel lose herumhängen. Zusätzliche Halterungen sind ebenfalls im Lieferumfang enthalten.

Vernal möchte eine Marke etablieren. Das merkt man bei dem getesteten Produkt an vielen Stellen. Neben einem Kaffeeuntersetzer mit eingraviertem Logo, sind auch die Kabelabdeckung, die Kabelablage und zwei magnetische Außenplatten mit dem Vernal-Schriftzug versehen. Letztere sind richtig praktisch, da sie die Außenschrauben perfekt verdecken.

Viel Liebe zum Detail: Selbst auf der Abdeckplatte findet sich das Vernal-Logo

Da ich den Tisch natürlich teste, schreibe ich auch diesen Artikel gerade im Stehen. Zum Motor kommen wir allerdings erst im folgenden Abschnitt. Einen Abzug in der B-Note hat der Tisch tatsächlich erst während dieser Zeilen erhalten. Dass höhenverstellbare Schreibtische wackeln ist nichts Neues. Das ist auch beim Vernal der Fall, allerdings habe ich mir von der „stabilen Version“ einfach etwas mehr Stabilität erhofft. Ich habe den Tisch mit einem deutlich günstigeren Modell verglichen und hier ist der Unterschied zwar deutlich, allerdings können wackelnde Monitore recht gewöhnungsbedürftig sein.

Ergonomie und Leistung auf Premium-Niveau

Nachdem ich vom Design und der hochwertigen Qualität bereits auf Wolke sieben war und mir nicht vorstellen konnte, dass ein Schreibtisch so einen großen Unterschied machen kann, wollte ich genauer wissen, wie „performant“ dieses Büromöbel wirklich ist. Laut Hersteller leistet der Doppelmotor 38 mm/s, was für ein solches Modell doch recht ordentlich ist. Auch bei der Lautstärke muss ich mich ein wenig auf Vernal verlassen. Diese liegt laut Datenblatt bei weniger als 50 dB.

Über die Steuerkonsole könnt Ihr den Tisch ganz einfach nach oben oder unten fahren lassen und habt zudem drei voreingestellte Höhen. Mit meinen 1,86 m kann ich problemlos im Sitzen und Stehen zu den empfohlenen Arbeitspositionen wechseln. Der Tisch selbst fährt auf maximal 1,26 m, was für mich allerdings etwas zu hoch gewesen wäre. Die Ergonomie passt hier also – selbst für größere Menschen.

Bei 1,26 m komme ich nur schwer hinterher!

Auf der 1,60 m breite Platte habe ich, wie Ihr in den Bildern sehen könnt, mein gesamtes Setup problemlos aufbauen können. Selbst bei drei Monitoren und einem bockschweren Gaming-PC gibt es keine Probleme. Meine Tastatur habe ich am liebsten direkt auf dem Tisch liegen, allerdings bietet die zusätzliche Schublade, die du dir für knapp 70 Euro direkt mitbestellen kannst, eine Filzeinlage, die sich nicht nur als Schreibunterlage, sondern sogar als Mauspad eignet.

Vernal und das Kabelmanagement

Eines der Hauptthemen scheint jedoch das Kabelmanagement zu sein. Vernal legt sehr großen Wert darauf, dass du deine Kabel verschwinden lassen kannst. Ich bin wahrlich kein Profi, wenn es um so etwas geht, allerdings fasst die Kabelablage die Netzteile meiner Bildschirme und alle nötigen Kabel. Dadurch sieht mein Setup deutlich sauberer aus, als es bisher der Fall war. Durch die zusätzliche CPU-Halterung ist auch der Gaming-PC ein gutes Stück vom Boden entfernt, wodurch er nicht mehr so anfällig für aufgewirbelten Staub ist.

In der Schublade, die du dir zusätzlich kaufen kannst, finden Maus und Tastatur problemlos einen Platz!

Durch ein zusätzliches Klettband könnt Ihr den Computer sicher befestigen. Ihr könnt es allerdings auch nutzen, um Kabel zusammenzubinden und somit noch mehr Ordnung schaffen. Die mitgelieferten Haken, die du derzeit komplett umsonst zu deiner Bestellung erhältst, bieten zudem genug Platz für Headset oder Controller. Für Menschen, die gerne am Rechner arbeiten und sich gleichzeitig den ein oder anderen Burger zu Gemüte führen, habe ich auch einen etwas unfreiwilligen Fleckentest gemacht. Das Ergebnis: Ketchup ist absolut kein Problem, wenn Ihr ein leicht angefeuchtetes Küchentuch nutzt. Wie es zu dem Test kam, verschweige ich allerdings besser.

So viel kostet der Schreibtisch von Vernal

Bevor wir uns mein Testergebnis anschauen, verrate ich dir noch, was du hier eigentlich zahlst. Der getestete höhenverstellbare Schreibtisch von Vernal mit einer Breite von 160 cm kostet dich mit Gestellt regulär 469,99 Euro. Derzeit reduziert der Hersteller allerdings die Kosten um 200 Euro. Mit dem Code „IAD7“ sparst du zusätzlich 6 Prozent beim Einkauf. Zusätzlich bekommst du aktuell Zubehör im Wert von 100 Euro geschenkt. Die CPU-Halterung, die Schublade und das Schreibtischregal hingegen bekommst du gegen einen Aufpreis.

Lohnt sich der Kauf des Vernal-Schreibtischs?

Würde ich dir empfehlen, diesen Tisch zu kaufen? Ja! Würde ich meinen Freunden diesen Tisch empfehlen? Auf jeden Fall! Der Vernal-Schreibtisch hat mich in so vielen Punkten überzeugen können, dass es mir recht schwerfiel hier etwas Negatives zu nennen – obwohl es dann doch zwei Punkte gab, die störten.

Das Kabelmanagement ist genial gelöst. Der Motor arbeitet schnell und leise. Die maximale Höhe von 1,26 m ist sogar für große Menschen geeignet und mit einer Maximallast von 160 kg hält der Tisch wirklich viel aus. Zudem sieht das Teil noch richtig schick aus – ganz zu schweigen von der guten Verarbeitung.

Vernal hat einen Untersetzer aus Holz und mit eingraviertem Logo in den Lieferumfang gepackt. Richtig schick!

Obwohl der Versand etwas ungewohnt verlief, klappte alles sehr schnell und die Einzelteile waren wirklich gut verpackt. Allerdings sehe ich hier auch den größten Kritikpunkt: Warum muss so viel Plastik genutzt werden. Und warum müssen fünf verschiedene Pakete zu unterschiedlichen Tagen bei mir Zuhause erscheinen? Das ist leider nicht unbedingt umweltbewusst. Sicherlich werden einige sagen, dass dadurch Kosten gespart werden, die auch dem Kunden zugutekommen, allerdings ist das Produkt so überzeugend, dass ich bereit wäre, noch den ein oder anderen Euro mehr zu investieren. Am höchsten Punkt wackelt der Vernal-Schreibtisch zwar etwas, allerdings deutlich geringer als andere höhenverstellbare Schreibtische.

Trotz dieser Punkte muss ich einfach sagen, dass ich selten so überzeugt von einem Testgerät war. Es ist stimmig und hat mich auf vielen Ebenen überzeugt. Mir wird es sehr schwerfallen und ich werde sicherlich das ein oder andere Tränchen vergießen, sobald ich den Vernal-Schreibtisch wieder abbaue. Dennoch stört mich der Umweltaspekt. Dementsprechend gibt es auch einen kleinen Abzug in der Gesamtnote.