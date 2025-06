Xiaomi Smart Band 10: Neues Fitness-Armband zum Discountpreis

Ab sofort ist ein neues Wearable erhältlich, das anders als so manche Smartwatch nicht gleich mehrere Hundert Euro kostet. Mit dem Xiaomi Smart Band 10 steht ein neues Fitness-Armband zur Verfügung, das vergleichsweise günstig ist und eine sehr lange Akkulaufzeit bietet. Sie liegt auf dem Papier bei bis zu 21 Tagen. Wer das Always-on-Display (AOD) aktiviert, kann das Fitnessarmband bis zu neun Tage mit einer Akkuladung verwenden. Angeboten wird das neue Smart Band 10 einerseits in einer Basisvariante mit Alugehäuse (16 Gramm), es lässt sich aber auch in einer Keramik-Variante (23 Gramm) kaufen.

Xiaomi Smart Band 10: Günstiges Fitness-Armband

Rund oder eckig? Xiaomi hat sich beim Smart Band 10 für einen Mix aus beidem entschieden. Das ovale AMOLED-Display misst 1,72 Zoll in der diagonalen Abmessung und bietet bei einer Auflösung von 212 × 512 Pixeln eine maximale Helligkeit von 1.500 Nits. Nutzer haben die Wahl zwischen 200 Watchfaces und verschiedenen Armbändern. Für Sportler stehen rund 150 Sportprofile zur Wahl, darunter auch Wassersportarten. Denn das neue Wearable ist wasserdicht (5 ATM). Sechs Aktivitäten erkennt das Fitness-Armband automatisch und protokolliert dabei auf Basis der gemessenen Vitalwerte unter anderem die Sauerstoffaufnahme (VO₂ max), die Trainingsbelastung und eine empfohlene Erholungszeit.

Wearable für Preisbewusste: das Xiaomi Smart Band 10.

Abseits der Sportfunktionen stellt Xiaomi einen gegenüber dem Vorgänger noch einmal verbesserten Schlaftracker in Aussicht. Neben der klassischen Schlafüberwachung ist ein Tracking der Schlafeffizienz und des persönlichen Schlafmusters möglich. So erhältst du einen umfassenden Eindruck von deiner Schlafqualität. Ebenso dürfen natürlich Herzfrequenzüberwachung, Protokollierung der Sauerstoffsättigung (SpO₂) und Stresslevel-Tracking nicht fehlen. Kompatibel ist das Xiaomi Smart Band 10 nicht nur mit Android-Smartphones (mindestens Android 8.0 ist Voraussetzung), sondern auch mit iPhones von Apple, sofern mindestens iOS 12.0 installiert ist. Eine Verbindung zum Smartphone wird über Bluetooth in Version 5.4 hergestellt.

Ab knapp 50 Euro erhältlich

Und der Preis? Der ist hauptsächlich für Schnäppchenjäger interessant. Denn Xiaomi verkauft das Smart Band 10 ab sofort für 49,99 Euro. Die Ceramic Edition ist etwas teurer. Sie kostet 59,99 Euro. Zielgruppe sind in erster Linie Frauen, die modischen Style mit smartem Fitness-Tracking und intelligenten Funktionen direkt am Handgelenk kombinieren möchten. Aber auch für Männer kann das Smartband insbesondere beim Sport eine interessante Alternative zu einer großen Smartwatch sein.

