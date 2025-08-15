Done Deal: 60 Euro All-inclusive – dieser Anbieter gewinnt Streaming-Rennen zum Bundesliga-Start

Wer alle Spiele der Bundesliga – oder jetzt gerade des DFB-Pokals – live und nach Wahl im Einzelspiel oder der Konferenzschaltung sehen will, muss zahlen.

Die beiden Partner – Sky (bzw. der Streamingdienst WOW Live Sport) und DAZN Unlimited – kosten im entsprechenden Paket zusammen knapp 65 Euro monatlich. Und dann bist du gleich zwei Jahre gebunden.

Telekom schnürt besseren Streaming-Deal

Ausgerechnet die Telekom – die ansonsten nicht gerade für günstige Preise steht – schnürt aber gerade einen starken Deal zum Bundesliga-Start mit nur der halben Laufzeit. Du bist also erst mal nur für eine Saison dran gebunden.

Insgesamt stecken dann sogar drei Streaming-Dienste in einem Paket – das über einen (aktiven oder zu erstellenden) Telekom-Account abgerechnet wird: WOW Live Sport, DAZN Unlimited und Magenta Sport. Kosten für alle zusammen: Glatt 60 Euro pro Monat. Der Preis gilt für ein Jahr, das Abo würde danach teurer (85 Euro), ist aber sofort nach den 12 Monaten kündbar. Die Preisfalle kann also umgangen werden.

→ Angebot jetzt sichern

Damit gewinnt die Telekom das Rennen um das beste Streaming-Angebot mit All-inclusive-Charakter zum Saisonstart! Bei Magenta Sport ist sogar noch die 3. Liga dabei und du hast hier den Sport-Overkill (über Sky kommen noch die Formel 1 und die Premier League dazu und DAZN legt noch Champions League, internationale Ligen (Spanien, Italien) sowie NFL mit in die Waagschale).

MagentaTV-Abo notwendig – das ist aber gerade fast kostenlos

Der Preis von 60 Euro gilt für alle, die ein MagentaTV-Abo haben. Das klingt erst mal nach einer Kostenfalle. Allerdings ist das Abo wirklich keine große Sache. 6 Monate sind bei Neubuchung kostenfrei, danach kostet’s 7 statt ursprünglich 10 Euro. Kündbar ist es jederzeit. Die Erstellung des Abos ist in einem Zug mit durchführbar.

Keine Wartezeit – sofort loslegen

Es handelt sich um ein reines Online-Angebot. Alle Dienste sind per App erreichbar. Sky bekommst du über den Umweg via WOW also auch ohne Receiver und Smartcard. Heißt: Nach kurzem Check und Verknüpfung beziehungsweise Erstellung der Benutzerkonten kannst du sofort los streamen. Das Angebot lohnt sich also auch, wenn du tagesaktuell im DFB-Pokal bei den Pay-TV-Spielen einsteigen willst.

10-Euro-Paket mit Bundesliga-Konferenz ebenfalls noch buchbar

Wer nicht den ganz großen Aufschlag benötigt, findet bei DAZN übrigens gerade noch ein Sonderangebot, das insbesondere die Samstags-Konferenz beinhaltet. Es kostet bei Buchung für zwei Monate nur jeweils 9,99 Euro und ist flexibel kündbar. Es hilft also nur über den Saisonstart als Schnupper-Deal.

