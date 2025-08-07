RTL+ ein Jahr lang kostenlos – verblüffende Deal-Kombi erwischt!

Das Sommerloch nutzen zahlreiche Anbieter derzeit gefühlt, um Geburtstage zu feiern. Klingt komisch – scheint aber wahr. Und zwei Bereitsteller von Streaming-Abos nutzen dies, um ihre Services kurzzeitig mal günstiger anzubieten. Genial wird’s, wenn man diese Angebote dann kombinieren kann. Und so funktioniert’s gerade mit der Telekom (die werden 30) und dem Vertreiber „DeinHandy“ (11. Geburtstag). Und was hat RTL damit zu tun?

Schöner Nebeneffekt: So ist RTL+ ein Jahr lang gratis

Im Grunde erstmal gar nichts. Aber RTL+ ist der Streaming-Dienst, den du unter anderem dazubekommst, wenn du die Kombi von DeinHandy und der Telekom nutzt. Der Trick liegt darin, dass du ein MagentaTV-Smart-Abo über diese Seite abschließt. Denn RTL+ Premium ist als Teil von MagentaTV in diesem Fall dann ein Jahr lang gratis mit dabei. Und auch danach kostet es dich weniger als 7 Euro pro Monat (Normalpreis 8,99 Euro).

Deal-Trick 1: Telekom mit Gratis-Monaten und vergünstigtem Preis

Es geht im Kern also gar nicht um RTL+, sondern um MagentaTV (wo RTL+ Premium ohne Mehrkosten dabei ist). Als 30-Jahre-Telekom-Deal gibt es hier gerade die ersten 6 Monate gratis. Ab dem 7. Monat kostet das Abo dann nur 7 statt regulär 10 Euro. Das alles im Zwei-Jahres-Tarif. Du zahlst für MagentaTV Smart mit RTL+ Premium insgesamt:

1.-6. Monat: 0 Euro

7.-24. Monat: 7 Euro

Achtung: Bei Nicht-Kündigung fallen danach 10 Euro monatlich an.

Übrigens: Auch wenn wir hier viel über RTL+ schreiben – MagentaTV selbst hat natürlich auch seine Daseinsberechtigung. Der Dienst beinhaltet einen vollwertigen Streaming-Dienst mit Exklusiv-Inhalten und Live-TV-Streaming aller Free-TV-Sender – jederzeit und überall.

Deal-Trick 2: DeinHandy mit 45 Euro Cashback nutzen

Das Telekom-Angebot wäre einfach über die Seite der Telekom zu buchen (theoretisch kannst du sogar Netflix für 3 Euro dazubuchen – wie das geht, haben wir hier erklärt). Gehst du jedoch den Umweg über DeinHandy, greift auch noch deren Geburtstags-Special.

Kunden, die MagentaTV über DeinHandy buchen (das Magenta-Abo ist komplett regulär und hat keine Nachteile gegenüber der Buchung bei der Telekom), bekommen einmalig 45 Euro Cashback vom Anbieter.

Damit werden auch die oben beschriebenen Kosten für MagentaTV rechnerisch noch einmal gehörig in die Knie gezwungen. Nachdem die ersten 6 Monate ohnehin kostenfrei sind, schlucken die 45 Euro Cashback auch noch die Grundgebühren der zweiten Jahreshälfte. Magenta TV mit RTL+ ist damit das komplette erste Jahr kostenlos.

Im zweiten Jahr werden für die Kombi dann die beschriebenen 7 Euro monatlich fällig. Verrechnen wir die restlichen paar Euro des Cashbacks bleibt ein Effektivpreis fürs zweite Jahr von 6,75 Euro für Magenta TV Smart (immer noch inklusive RTL+ Premium!), was dich nach wie vor in der Grund-Ersparnis hält. Erst nach den 24 Monaten kannst und solltest du kündigen oder ein neues Angebot wahrnehmen. Legst du den Preis mit Cashback direkt auf zwei Jahre um, landest du auf einem effektiven Monatspreis von ungefähr 3,38 Euro pro Monat für beide Streaming-Dienste zusammen.

Auch für Bestandskunden möglich

Auch wer schon ein RTL+-Abo hat, kann den Deal nutzen. Bei Aktivierung schickt die Telekom einen Link, mit dem die Zahlung des RTL-Abos über die Telekom abgewickelt wird. Damit läuft dann das RTL+-Abo über das Magenta-Konto und zu den oben genannten Konditionen.

