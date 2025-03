Langer "Wer wird Millionär"-Abend: Neue Folgen ohne Werbepausen

Auch wenn es schon wieder einige Zeit her ist, dass jemand die Million-Frage richtig beantworten konnte, ist die Begeisterung für die Sendung ungebrochen.

Um 20:15 geht es für RTL und Günther Jauch wieder los. 15 Fragen bis zur Million. Klingt simpel, schafft aber fast keiner. Außer natürlich den zig-Millionen jede Woche auf den Sofas der Republik. Zumindest theoretisch. Mittlerweile streckt sich so eine „Wer wird Millionär“-Folge auf eine Sendezeit von mehr als 3 Stunden. Und das an einem Montagabend. Heute – am 3. März – gibt RTL das Sendungsende mit 23:25 an. Und wer am Dienstagmorgen früh raus muss, stellt sich vielleicht die Frage:

„Wer wird Millionär“ ohne Werbepausen kürzer – wie geht das?

„Wer wird Millionär“ bei RTL – das ist Privatfernsehen pur. Immerhin seit mittlerweile fast 26 Jahren. Das heißt: Immer wenn es spannend wird, gibt Günther Jauch in die Werbung ab. Im Speziellen übrigens fast immer vor Auflösung der allerletzten Frage einer Sendung. Klar, RTL verdient gut an den Cliffhangern.

Geht das auch anders? Ja – denn „Wer wird Millionär“ ist keine Live-Sendung. Du kannst die Quiz-Show vorab streamen und das dann sogar ohne Werbeunterbrechungen. Womit sich RTL das Geld natürlich anderweitig reinholt.

WWM-Stream bei RTL Plus

Wer das Geld, das RTL sonst via Werbung einnehmen würde, lieber direkt an den Sender gibt, kann sich ein RTL+ Abo zulegen. Darin enthalten sind auch die jeweils aktuellen Folgen von „Wer wird Millionär“. Du kannst jede Folge bis zu 7 Tage im Voraus anschauen, aber eben auch an einem Montagabend einfach schon früher als 20:15 Uhr starten. Und selbst wenn du zeitlich mit dem linearen Sendungsstart anfängst – du bist deutlich schneller durch.

Denn: Du bekommst die Sendung am Stück. Vor Wiedergabestart gibt’s zwei bis drei Werbespots und dann läuft die Fragenstellerei in einem durch – ohne weitere Werbeunterbrechung und ohne Nachrichten. Das dauert dann übrigens oft „nur“ knapp 2 Stunden. Du sparst also obendrein einiges an Zeit. Natürlich ist auch ein Unterbrechen und Aufteilen auf merehre Streaming-Sessions möglich.

Welches RTL+ Abo brauchst du?

Aber Vorsicht: Das günstigste Abo für 6,99 Euro pro Monat reicht hier leider nicht. Hier kannst du WWM maximal nachträglich streamen – und bekommst trotzdem Werbung zwischendurch.

Das oben beschriebene Szenario bekommst du ab Buchung des Tarifs RTL+ Premium, der 8,99 Euro pro Monat kostet. Das Abo ist – wie bei Streamingdiensten üblich – monatlich kündbar und entsprechend flexibel. Im fixen Jahresabo gibt’s das auch (89,99 Euro), dann sparst du im Schnitt etwas – aber musst eben auch durchgehend zahlen. Geht es dir nur um Jauch und „Wer wird Millionär“, gibt es dafür zu viele und zu lange Staffelpausen. Ganz ohne Werbung – auch ohne die Spots vor dem Streaming-Start – geht’s laut RTL im Max-Tarif. Der ist mit 12,99 Euro aber auch am teuersten.

→ Hier kannst du RTL+ buchen