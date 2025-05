Netflix-Trick nur noch bis Sonntag (1.6.) möglich: So zahlen auch Bestandskunden weniger

Für viele ist der Netflix zu einer Art Grundversorger geworden – neben Internet und Strom. Das weiß der Streaminganbieter natürlich und gewährt niemals Rabatte auf seine Abos. Nicht einmal einen Gratis-Schnuppermonat gibt es hier. Jetzt haben wir aber einen waschechten Rabatt-Trick für Netflix-Kunden gefunden. Und der ist sogar für Bestandskunden nutzbar. Allerdings wird die Möglichkeit am Sonntag (1.6.) schon wieder abgeschaltet.

Echter Rabatt auf Netflix – so ist das möglich

Derzeit gibt es das Netflix-Abo günstiger. Und zwar durch einen Trick, der aber mehr ist als einfach nur eine kleine, geschönte Positiv-Rechnung. Und es ist mal wieder der TV-Streaming-Dienst waipu.tv, der den besten Netflix-Deal schnürt. Denn hier lohnt sich das Netflix-Abo auch, wenn du an waipu gar kein Interesse hast.

Derzeit läuft eine Aktion, bei der du das waipu-Abo „Perfect Plus“ gemeinsam mit Netflix koppeln kannst. Die Abrechnung von Netflix läuft dann übers waipu-Konto. Und das lohnt sich. Es ist zusammen günstiger als Netflix allein.

Netflix + waipu günstiger als Netflix allein

Das gilt im Falle der Optionen Netflix Standard (Full HD, 2 Streams, keine Werbung, Normalpreis 13,99 Euro) und Netflix Premium (4K HDR, 4 Streams keine Werbung, Normalpreis 19,99 Euro). Hier zahlst du in der waipu-Kombi jetzt weniger als für Netflix alleine. Es gibt also einen Rein-Rabatt aufs Netflix-Abo. Das sind die Preise der Kombinationen:

waipu + Netflix Standard: 13,74 Euro/Monat

waipu + Netflix Premium: 16,74 Euro/Monat

Hier auswählen und bestellen

Der Vergleich zeigt schnell: Im Premium-Tarif sind das mehr als 3 Euro Rabatt aufs Netflix-Abo. Und zwar total, nicht irgendwie rechnerisch. Und den etwaigen Mehrwert von waipu.tv (das Abo kostet regulär immerhin auch 14,99 Euro) erst einmal außer Acht gelassen. Allein für Netflix lohnt es sich, das Abo abzuschließen und den Account „umzuziehen“.

Achtung: Rabatt gilt nur 12 Monate, aber dafür auch für Bestandskunden

Die Rabattaktion entspricht einem 50-Prozent-Nachlass-Versprechen auf die Normalpreise der kombinierten Dienste. Schönheitsfleck: Der Rabatt wird maximal 12 Monate gewährt, danach steigt das Ganze auf den Regelpreis von bis zu 33,49 Euro pro Monat. Immerhin ist das Abo aber so oder so jeden Monat kündbar – du läufst also in keine Kostenfalle. Auch die Account-Verbindung von waipu und Netflix ist jederzeit wieder auftrennbar.

Das Angebot ist für Neu- und Bestandskunden beider Dienste verfügbar. Es lohnt sich also aus jeder Perspektive.

Übersicht: Diese waipu.tv-Pakete sorgen für den Netflix-Rabatt. Bei netflix Standard und Netflix Premium gibt es sogar einen Rein-rabatt gegenüber dem normalen Netflix-Preis. (*Affiliate-Link)

Preisgünstig: 9-Euro-Option ebenfalls verfügbar

Absolute Pfennigfuchser sehen auf der Aktionsseite auch noch die 9 Euro teure Option waipu + Netflix Standard mit Werbung. Auch das ist ein Kracher-Angebot und in absoluten Zahlen das günstigste. Rein zahlenmäßig lohnt es sich aber nur, wenn du wirklich auch für waipu Verwendung hast, weil es hier unter dem Strich keinen Rein-Rabatt aufs Netflix-Abo (kostet regulär 4,99 Euro) gibt. Hier muss also die Kombi fürs Schnäppchen-Versprechen herhalten, und das Thema lohnt sich nur rechnerisch. Solche Modelle gibt es auch schon länger und immer wieder.

Das Angebot gilt nur auf Zeit. Wie uns waipu mittlerweile bestätigt, wird die 50-Prozent-Aktion nur noch bis Sonntag, 1. Juni, online auffindbar sein. Kleiner Schweif am Horizont. Immer mal wieder wurden solche Angebote dann auch nochmal um zwei bis drei Tage verlängert. Wer ganz sicher gehen will, sollte aber bis Sonntag zugeschlagen haben.

