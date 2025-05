Im Auto sollte man gewisse Helfer immer griffbereit haben – und genau so ein praktisches Zubehör bietet Aldi gerade zum kleinen Preis an. Denn für gerade einmal 19,99 Euro kannst du dir eine digitale Parkscheibe sichern, die dir im Zweifel viel Ärger und die eine oder andere Knolle erspart. Sie stellt sich von selbst ein, sobald das Fahrzeug steht, und lässt sich problemlos an der Windschutzscheibe anbringen. So hast du sie immer im Blick – ganz ohne lästiges Kramen im Handschuhfach.

Aldi: Elektronische Parkscheibe im Angebot

Was viele Autofahrer nicht wissen: Statt einer analogen Parkscheibe ist in Deutschland auch der Einsatz einer elektronischen Parkscheibe erlaubt. Sie muss nur vom Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zugelassen sein. Und genau das trifft auf die elektronische Parkscheibe EP-1 von Rollei zu, die sogar mit einem speziellen Nachtmodus ausgestattet ist. Praktisch: Es ist nahezu unmöglich, eine Aktivierung nach dem Parken zu vergessen. Denn dank eines Vibrationssensors aktualisiert sich die Ankunftszeit automatisch bei jedem Stillstand des Autos, der bei mehr als einer Minute liegt. Dabei wird auf die nächsten vollen 15 oder 30 Minuten aufgerundet, bis das Auto weiterfährt. Natürlich ist aber auch ein manuelles Einstellen der Parkzeit möglich.

Für den Betrieb des 85 Gramm leichten Gadgets wird nur eine Lithium-Knopfzellen-Batterie (Typ: CR2450) benötigt. Sie ist im Lieferumfang inklusive, vor der ersten Inbetriebnahme muss aber eine Isolationsfolie zwischen Batterie und den Kontakten im Batteriefach entfernt werden. Der Hersteller gibt eine Batterielebensdauer von sechs bis acht Monaten an. Als besonderes Extra bietet die Rollei-Parkscheibe eine Notfall-Funktion. Langes Drücken des Nachtmodus-Knopfes aktiviert ein SOS-Notfall-Rotlicht.

Rollei Elektronische Parkscheibe EP-1

Unterschätzt: Warum vor allem E-Auto-Fahrer eine Parkscheibe brauchen

Im Grunde sind Parkflächen, auf denen eine Parkscheibe ausreicht (und nicht ohnehin fürs Parken gezahlt werden muss), auf dem Rückzug. Im Rahmen von „Parkraumbewirtschaftung“ und Privatisierung der Flächen werden immer mehr Parkplätze – vor allem in Städten – ohnehin kostenpflichtig und damit die alte Scheibe obsolet.

Wer ein E-Auto fährt, findet den Zweck der Zeitanzeige seines Ankommens aber wieder gehäuft vor. An vielen Ladesäulen herrscht nämlich Parkscheibenpflicht. Denn dort können Autos stehen und bezahlen nur den Ladevorgang, nicht aber das Parken. Damit hier neben dem Erheben von Blockiergebühren auch die Stellfläche selbst an Zeiten gebunden ist, herrscht an den meisten städtischen Ladesäulen Parkscheibenpflicht. Wer dagegen verstößt, dem droht ein Knöllchen, obwohl man eigentlich ordnungsgemäß steht und via Lade-Verbindung ja auch bezahlt. Für E-Auto-Fahrer lohnt sich so eine elektronische Parkscheibe also besonders.

Cleveres Auto-Gadget jetzt zum Sonderpreis kaufen

Aldi und Rollei bieten die elektronische Parkscheibe EP-1 ab sofort zu einem unschlagbaren Sonderpreis an. Statt 49,99 Euro werden nur 19,99 Euro zuzüglich 5,95 Euro Versandkosten fällig. Die Lieferung erfolgt nach Angaben von Aldi in ein bis vier Werktagen. Aldi verkauft das praktische Gadget mit zwei Jahren Garantie. Bei Nichtgefallen ist eine kostenlose Rücksendung möglich.

Alternative bei Amazon: Wer bei Amazon vergleicht und – etwa als Prime-Kunde – von kostenfreiem Versand profitiert, kann sich die OONO Parkscheibe (1. Generation) für knapp 23 Euro holen und landet womöglich noch unter dem finalen Aldi-Preis.

