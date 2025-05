Egal, ob du beim Einparken volle Sicht nach hinten brauchst oder dein Auto über Nacht auf der Straße parken musst – diese Dashcam ist mehr als nur eine einfache Kamera. Sie liefert dir gestochen scharfe Aufnahmen und reagiert blitzschnell auf jede Bewegung oder Erschütterung – auch im Parkmodus, wenn du das passende Hardware-Kit dazukaufst (hier erhältlich). So verpasst du keine Delle und keinen Kratzer mehr. Dank Rabatt zahlst du aktuell deutlich weniger – und bekommst dafür jede Menge Sicherheit und Komfort fürs Auto.

Wichtig vorab: Dashcams sind in Deutschland entgegen der Annahme vieler Menschen nicht verboten. Die Aufnahmen der Kameras unterliegen allerdings bestimmten datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Laut ADAC bist du aber auf der sicheren Seite, wenn du die Cams zur „Wahrnehmung berechtigter Interessen“ und nur „kurz und anlassbezogen“ filmen lässt.

Die G980H Dashcam: Das kann sie

Die G980H besteht aus einer Front- und einer Heckkamera sowie einem Ladegerät. Eine 64 GB-SD-Karte ist bereits im Lieferumfang enthalten. Die Frontkamera kannst du mit dem im Lieferumfang enthaltenen Sticker an die Windschutzscheibe anbringen. Laut Hersteller soll er keine Rückstände hinterlassen.

Einmal angebracht erzeugt die Frontkamera ein Bild in 4K-Qualität mit einem Aufnahmewinkel von 170 Grad, während die Heckkamera mit 2K in einem 150-Grad-Winkel auflöst. Die Frontkamera setzt dabei auf WDR-Technologie und einen Sony-Sensor, der selbst bei hoher Fahrtgeschwindigkeit für scharfe Aufnahmen sorgt. In Kombination hast du also beinahe ein rundum Blickfeld, sodass kaum tote Winkel entstehen. Dabei trügen weder Dunkelheit noch schlechtes Wetter deine Sicht, und du kannst die Nummernschilder der Autos um dich herum immer erkennen.

Dieses Blickfeld bietet die Dashcam

Die Heckkamera lässt sich um 360 Grad verstellen, sodass du entweder das Innere deines Autos oder die Straße außerhalb im Blick hast. Um sicher auf der Straße unterwegs zu sein, ist die G980H mit dem sogenannten „ADAS“-Warnsystem versehen. Dieses schlägt in verschiedenen Situationen Alarm und hält deine Aufmerksamkeit so auf der Straße. Es warnt dich, wenn Fußgänger die Straße überqueren, das Auto vor dir anfährt, du zu dicht auffährst oder von deiner Spur abkommst. Wenn du diese Erinnerungen nicht möchtest, kannst du sie auch ausschalten.

Das GPS der Kamera ist in Google Maps integrierbar. Während des Fahrens kannst du deine Routen auch aufnehmen. Die App zeigt dir dann die gefahrene Strecke sowie die Fahrgeschwindigkeit an. Alles in allem ist die Kamera extrem robust und hält problemlos Temperaturen von –20 bis 70 Grad aus.

Nützliches Extra: Die Parküberwachung

Um die vollen Funktionen der Dashcam nutzen zu können, empfiehlt es sich, in das passende Hardware-Kit zu investieren. Dieses ist nicht im Lieferumfang enthalten, du kannst es bei Amazon separat kaufen. Dadurch kannst du nämlich etwa die Parküberwachung nutzen. Hiermit nimmt die Kamera einen Clip auf, sobald jemand dein parkendes Auto anfährt und sie eine Erschütterung wahrnimmt. Die Videos kannst du dir dann in der Botslab-App ansehen und den Übeltäter ausfindig machen.

Kaufen kannst du die Kamera sowie das Hardware-Kit bei Amazon. Die Kamera kostet dich normalerweise 189,99 Euro. Bis zum 8. Juni sparst du dir mit dem Code CEL37L4Z ganze 41 Prozent, sodass der Preis auf 110,99 Euro herunterrutscht. Das dazugehörige Hardware-Kit gibt es bereits für 29,99 Euro.