Nur noch 23 Euro: Original-PS5-Zubehör endlich wieder zum Wühltischpreis

Die oft gestellte Frage lautet: Wohin mit dem Controller, wenn man mal gerade nicht zockt? Einfach unnütz in der Gegend liegen lassen? Nein. Für die perfekte und sinnvolle Aufbewahrung hat Sony das originale Zubehör gleich mit im Angebot. Eine Ladestation, in die du den Controller einfach einhängen kannst. Das sieht gut aus und sorgt für stets volle Akkus. Kostet nur leider 35 Euro – zumindest offiziell (UVP). Jetzt ist das Gerät wieder zum besten Preis seit Dezember ’24 erhältlich.

Nur 23 Euro: Original-Zubehör für die PlayStation zum Mitnahmepreis

Die Ladestation für bis zu zwei Controller ist im Rahmen der „Sony Days of Play“ jetzt im Angebot. Das Original-Zubehör von Sony ist jetzt für 22,99 Euro zu haben und lädt die Controller ohne Kabel im USB-Slot auf. Das ist einerseits bequem und sorgt andererseits für ein aufgeräumtes Bild rund um deine PlayStation.

Zugegeben, der Preis ist für den Moment gut und bildet auch den derzeitigen Bestpreis der vergangenen Monate ab. Der Zeitpunkt ist also ordentlich. Vor über einem Jahr gab es die Station aber auch schon mal für 20 Euro. Dennoch – wer nicht ewig warten will, kann zuschlagen. Die Preis-Historie zeigt außerdem, dass jetzt der günstigste Preis seit über einem halben Jahr erreicht ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt Dieser externe Inhalt von Heise ergänzt den Artikel.

Außerdem praktisch bei der Ladestation: Da sie mit einem Netzanschluss und Netzkabel geliefert wird, kannst du sie direkt an die Steckdose schließen. So bleibt ein USB-Port an der PS5 frei und du kannst ihn für anderes Zubehör verwenden.

Bei MediaMarkt im Angebot: Die Sony DualSense Ladestation

„Days of Play“: Auch die PS5 selbst ist günstiger

Die PlayStation 5 selbst gibt’s im in der „Slim Digital“-Version billiger. Also der aktualisierten Variante und ohne Laufwerk – also nur für heruntergeladene Spiele. Mit den aufgerufenen 399 Euro ist MediaMarkt hier gleichauf mit Amazon auf Bestpreis-Kurs. Die „Days of Play“ (hier weitere Angebote entdecken) haben also wieder mal einiges in petto.

