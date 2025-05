Amazon beschenkt alle Prime-Video-Kunden mit Top-Neuheiten

Als Kunde von Amazon Prime Video gibt es auch im Juni 2025 wieder zahlreiche spektakuläre Serien- und Film-Neuheiten zu sehen. Außerdem eine erstaunliche Dokumentation aus eigener Produktion. Die dürfte hauptsächlich bei Rennsportfans für Begeisterung sorgen. „American Thunder: NASCAR to Le Mans“ begleitet das Vorhaben, mit einem amerikanischen Stock Car am legendären 24-Stunden-Rennen von Le Mans teilzunehmen. Vormals bekannt als „Garage 56“ feiert die Doku am 12. Juni 2025 bei Prime Video ihre Exklusiv-Premiere.

„Solange wir lügen“: Neue Original-Serie startet bei Amazon Prime Video

Ebenfalls aus der Produktion von Prime Video selbst startet die neue Serie „Solange wir lügen“. Die erste Staffel geht ab dem 18. Juni 2025 an den Start und wird acht Episoden umfassen. Sie basiert auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman von E. Lockhart. Die Mystery-Thriller-Serie erzählt von Cadence Sinclair Eastman und ihrem engen Freundeskreis, den sogenannten „Lügnern“, während ihrer unbeschwerten Sommer auf der privaten Insel ihres Großvaters an der Küste Neuenglands. Die Sinclairs gelten als amerikanischer Hochadel – schön, wohlhabend und unzertrennlich. Doch nach einem mysteriösen Unfall, der Cadences Leben für immer verändert, scheinen plötzlich alle, selbst ihre geliebten „Lügner“, ein dunkles Geheimnis zu verbergen.

Weiterer Serien-Neustart: „Countdown“

Ab dem 25. Juni 2025 geht bei Prime Video zudem die ziemlich explosive Action-Serie „Countdown“ an den Start. Sie wurde von Derek Haas („FBI“) entwickelt und produziert: Als ein Beamter des Heimatschutzministeriums am helllichten Tag ermordet wird, wird LAPD-Detective Mark Meachum zusammen mit Undercover-Agenten aus allen Bereichen der Strafverfolgung für eine geheime Task Force rekrutiert, um zu ermitteln. Doch die Jagd nach dem Mörder deckt schon bald ein Komplott auf, das weitaus finsterer ist, als sich irgendjemand hätte vorstellen können, und es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, um eine Millionenstadt zu retten.

„Marry my Husband“ startet als neue Dramaserie

Weniger Action, mehr Drama? Kein Problem: „Marry my Husband“ könnte genau die richtige Serie für dich sein. Das Prime-Original ist ein japanisch-koreanisches Gemeinschaftsprojekt und basiert auf dem beliebten Naver-Webroman. Im Mittelpunkt steht Misa, eine Frau, die ihr Leben immer als „Nebenfigur“ im Dienste anderer gelebt hat. Als der Verrat ihres Mannes und ihrer besten Freundin zu ihrem Tod führt, erhält sie auf mysteriöse Weise eine zweite Chance, indem sie zehn Jahre in der Zeit zurückreist. Entschlossen, ihr Schicksal neu zu schreiben, legt sie ihre frühere Rolle als „nette Person“ ab und sinnt auf Rache. Ihre Pläne nehmen jedoch eine Wendung, als sie den Sektionschef Wataru Suzuki trifft. Einen Mann, den sie in ihrem früheren Leben nicht kannte und der ihr auf Rache bedachtes Herz zu verändern beginnt. Los geht es ab dem 27. Juni 2025.

Titel Staffel abrufbar ab Nine Perfect Strangers 2 22. Mai 2025 Clarkson's Farm 4 23. Mai 2025 The Second Best Hospital in the Galaxy 2 27. Mai 2025 Die Perfekte Schwester 1 29. Mai 2025 The Great Guide To The Future 1 7. Juni 2025 Mentiras 1 13. Juni 2025 Mia And Me 4 13. Juni 2025 Ocean Wonders 2 13. Juni 2025 Red Bull Soapbox 7-11 14. Juni 2025 Solange wir lügen 1 18. Juni 2025 Roasted Verdens Sjoveste Ferie 1 19. Juni 2025 Roast On The Coast Sverige 1 19. Juni 2025 Roast On The Coast Norway 1 19. Juni 2025 Reel Rock 8 22. Juni 2025 Drinking With Joe and Maya 1 23. Juni 2025 Head Over Heels 1 23. Juni 2025 Wildes Überleben 2 24. Juni 2025 Countdown 1 25. Juni 2025 Happy Ending 1 26. Juni 2025 Ultimate Rush 6 26. Juni 2025 The Xtreme CollXtion 5 26. Juni 2025 Marry My Husband 1 27. Juni 2025 Dronecats 1 30. Juni 2025 Go Gently 1 30. Juni 2025 Der Sommer, als ich schön wurde! 3 16. Juli 2025 Maxton Hall 2 Ende 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Amazon Prime Video im Juni 2025

Aber nicht nur Serien-, sondern auch Filmfreunde kommen bei Amazon Prime Video im Mai 2025 voll auf ihre Kosten. Denn als Abonnent darfst du dich auf zahlreiche Neustarts freuen. Oft handelt es sich dabei um schon etwas ältere Filme. Zum Teil sind aber auch exklusiv bei Prime Video abrufbare oder ganz neue Inhalte dabei.

Zum Beispiel der Original-Film „Deep Cover“, der ab dem 12. Juni 2025 verfügbar ist. Dabei handelt es sich um eine temporeiche Action-Komödie unter anderem mit Orlando Bloom, die im Herzen Londons spielt. Kat, eine ehrgeizige Comedian und Improvisationslehrerin, beginnt sich zu fragen, ob sie den Durchbruch in der Comedy-Szene noch schaffen kann. Doch dann erhält sie das Angebot ihres Lebens. Ein Undercover-Polizist rekrutiert sie und zwei ihrer Schüler – Marlon und Hugh – um sich als gefährliche Kriminelle auszugeben und die Londoner Unterwelt zu infiltrieren. Schnell geraten sie dabei in brenzlige Situationen und stellen fest, dass sie möglicherweise zu tief in die Machenschaften der Gangster verstrickt sind.

Titel verfügbar ab Wochenendrebellen 26. Mai 2025 Exklusiv-Inhalt Ocean's 8 28. Mai 2025 American Thunder: NASCAR to Le Mans 12. Juni 2025 Prime Original Dokumentation Deep Cover 12. Juni 2025 Prime Original Film Network 1. Juni 2025 Red Corner - Labyrinth ohne Ausweg 1. Juni 2025 Die glorreichen Sieben 1. Juni 2025 Die Rache der glorreichen Sieben 1. Juni 2025 Die Rückkehr der glorreichen Sieben 1. Juni 2025 Bill & Ted retten das Universum 1. Juni 2025 Bill & Teds verrückte Reise in die Zukunft 1. Juni 2025 Mississippi Burning - Die Wurzel des Hasses 1. Juni 2025 Platoon 1. Juni 2025 Die Thomas Crown Affäre 1. Juni 2025 Carrie - Des Satans jüngste Tochter 1. Juni 2025 Die zwölf Geschworenen 1. Juni 2025 Armee der Finsternis 1. Juni 2025 Spaceballs - Mel Brooks' verrückte Raumfahrt 1. Juni 2025 Benny & Joon 1. Juni 2025 Stargate 1. Juni 2025 Fled - Flucht nach Plan 1. Juni 2025 Ein ganzes halbes Jahr 1. Juni 2025 Die statistische Wahrscheinlichkeit von Liebe auf den ersten Blick 1. Juni 2025 Hansel & Gretel: Hexenjäger 1. Juni 2025 Zurück zu dir 1. Juni 2025 Tschitti Tschitti Bäng Bäng 1. Juni 2025 Rampage - Big meets Bigger 1. Juni 2025 Warte, bis es dunkel wird 1. Juni 2025 Hair 1. Juni 2025 Asphalt-Cowboy 1. Juni 2025 Operation Walküre - Das Stauffenberg-Attentat 1. Juni 2025 Capote 1. Juni 2025 The Spectacular Now - Perfekt ist jetzt 1. Juni 2025 Dumb Money - Schnelles Geld 2. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt Mission: Impossible 2. Juni 2025 Mission: Impossible II 2. Juni 2025 Mission: Impossible III 2. Juni 2025 Mission: Impossible - Phantom Protokoll 2. Juni 2025 Mission: Impossible Rogue Nation 2. Juni 2025 Mission: Impossible Fallout 2. Juni 2025 A Haunting In Venice 3. Juni 2025 On The Edge 2 - Pfad Der Wölfe 3. Juni 2025 Ready Player One 4. Juni 2025 Elyas 6. Juni 2025 The Legend - Der Arm der Götter schlägt zurück 7. Juni 2025 Ad Astra 7. Juni 2025 Abominable 8. Juni 2025 Subservience 8. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt Eine Frau mit berauschenden Talenten 8. Juni 2025 The Accountant 9. Juni 2025 Sonic the Hedgehog 9. Juni 2025 Influencer Trau Niemandem, Dem Du Folgst 10. Juni 2025 The Meg 10. Juni 2025 Forrest Gump 11. Juni 2025 Die Unfassbaren - Now You See Me 12. Juni 2025 Now You See Me 2 12. Juni 2025 Gemini Man 12. Juni 2025 Alles für die Katz - Neun Leben sind nicht genug 12. Juni 2025 Beyond After 13. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt Ein Schweinchen namens Babe 13. Juni 2025 The Great Wall 14. Juni 2025 Summer Camp 15. Juni 2025 Prey 15. Juni 2025 Auslöschung 15. Juni 2025 The Convert 16. Juni 2025 Silverback 17. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt Skyscraper 17. Juni 2025 The Contractor 18. Juni 2025 Der unsichtbare Gast 20. Juni 2025 The Big Short 20. Juni 2025 Was ist schon normal? 21. Juni 2025 We Are Guardians 22. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt Revenge 22. Juni 2025 Dear David 22. Juni 2025 Eileen 23. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt Der SpongeBob Schwammkopf Film 24. Juni 2025 SpongeBob Schwammkopf: Schwamm aus dem Wasser 24. Juni 2025 Honey 25. Juni 2025 Under The Stadium Lights 25. Juni 2025 Infiltrada en el Búnker 27. Juni 2025 Prime Original Film Lazareth End Of Days 28. Juni 2025 Baywatch 28. Juni 2025 Mascarade 29. Juni 2025 Contra 29. Juni 2025 Migration 30. Juni 2025 Exklusiv-Inhalt

Sportfans dürfen sich ab dem 30. Juni 2025 bei Prime Video zudem wieder auf Tennis-Duelle der Extraklasse freuen. Denn auch in diesem Jahr zeigt der Streamingdienst die Spiele des berühmtesten Rasenturniers der Welt live – bis zum großen Finale am 13. Juli 2025.

