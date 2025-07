Das kann kaum ein anderer: Darum ist dieser 3-in-1-Beamer einzigartig

Was gibt’s Schöneres als mit Snacks gemütlich auf dem Sofa oder im Garten zu sitzen und dabei einen guten Film zu schauen? Mit dem tragbaren Beamer PicoPlay+ von JMGO – der Hersteller ist schon seit fast 15 Jahren auf dem Markt vertreten – ist das nahezu überall möglich. Und er hat sogar noch ein paar versteckte Funktionen, die ihn wirklich einzigartig machen. Was er genau kann und warum er eine gute Wahl ist, erfährst du hier.

3-in-1? Diese Funktionen machen den Beamer besonders

Ein großer Vorteil des JMGO PicoPlay+ gleich zu Beginn: Durch die kompakten Maße von 85 × 85 × 166 Millimetern und nur rund 730 Gramm Gewicht lässt sich der Beamer problemlos in einer Tasche oder einem Rucksack transportieren. Du kannst ihn also nicht nur im Wohn- und Schlafzimmer oder an einem lauen Sommerabend auf der Terrasse nutzen, sondern auch mit in den Urlaub oder zu Freunden nehmen. Ein Lautsprecher ist gleich integriert, sodass du auch starken Sound immer mit dabei hast.

Und hier kommt auch direkt eine weitere Besonderheit: Du kannst den PicoPlay+ ebenfalls als reinen Bluetooth-Speaker nutzen. Einfach den Modus wechseln und schon kannst du deine Lieblingsmusik mit tollem Klang hören. Dein Smartphone oder Tablet verbindest du dabei ganz leicht via Bluetooth 5.1 mit dem Speaker. Ein RGB-Licht an der Oberseite, das mit der Musik synchronisiert wird, sorgt dabei für die perfekte Partystimmung.

Das war aber noch längst nicht alles. Du kannst den Beamer auch einfach um 90 Grad drehen und schon lassen sich Videos im Hochkantformat schauen. TikTok, YouTube Shorts und Reels kannst du jetzt in XXL-Größe genießen und so mit deinen Freunden eine gute Zeit haben.

Mit dem PicoPlay+ von JMGO kannst du auch TikTok & Co. im Hochformat schauen

Weitere praktische Extras

Darüber hinaus ist Google TV hier gleich integriert. Das bedeutet: Du kannst Netflix, Disney+, Prime Video und Co. direkt auf dem Beamer nutzen und überall deine Lieblingsserien streamen. Eine Fernbedienung ist dabei nicht nötig – du kannst jedes Programm entspannt über die Touch-Oberfläche des Beamers steuern. Übrigens: Der Videoprojektor muss nicht perfekt ausgerichtet sein und auch die (Lein-)Wand muss nicht gerade sein. Denn der Beamer richtet das Bild von allein perfekt aus, sodass du beispielsweise auch auf einer Dachschräge ein top Bild ohne Verzerrungen genießen kannst. Und dank des Autofokus musst du noch nicht einmal die Schärfe selbst einstellen – das erledigt der Beamer für dich.

Der Videoprojektor kann Bilder in 1080p Full-HD anzeigen und bietet eine Helligkeit von 450 ISO Lumen. Für ein gutes Bild bei Tageslicht reicht das nicht aus, aber bei Dunkelheit kannst du problemlos Filme und sonstige Videos in hoher Qualität schauen. Die Unterstützung von HDR 10 verbessert das Bild zudem zusätzlich. Je nach Projektionsfläche kannst du hiermit ein Bild von 40 bis 200 Zoll erzeugen. Es lassen sich also Filme auf einer Fläche von bis zu 5 Metern Diagonale schauen!

Akkulaufzeit und Konnektivität des kompakten Beamers

Damit du nicht auf eine Stromquelle angewiesen bist, kannst du dir zum JMGO PicoPlay+ direkt einen Powerbank-Stand dazukaufen. Dieser ist nicht nur eine stilvolle Halterung für den Beamer, sondern verfügt ebenso über einen integrierten Akku, welcher für bis zu 4,5 Stunden Wiedergabezeit im Eco-Modus sorgt. Ein Spielfilm mit Überlänge oder ein Serienmarathon sind also ohne Probleme mit nur einer Aufladung drin. Die Laufzeit im reinen Bluetooth-Lautsprecher-Modus beträgt hingegen sieben Stunden. Und wer auf den Powerbank-Stand verzichten möchte, kann den Beamer natürlich mit dem Strom oder jeglicher Powerbank mit mindestens 65 W Ausgangsleistung verbinden.

JMGO PicoPlay+ auch als Bluetooth-Speaker nutzbar

Du kannst aber zu Hause natürlich auch einen Blu-Ray-Player oder eine Spielkonsole mit dem Beamer verbinden. Hierfür steht dir ein HDMI 2.1 Anschluss zur Verfügung. Ein USB 2.0 Slot ist ebenfalls vorhanden, um zum Beispiel einen USB-Stick oder eine externe Festplatte anzuschließen. Per USB-C lädst du den Videoprojektor bequem wieder auf.

So viel kostet der PicoPlay+ Beamer aktuell

Der PicoPlay+ Beamer von JMGO ist für 449 Euro erhältlich. Im Bundle mit dem Powerbank-Stand für noch mehr Akkulaufzeit zahlst du 599 Euro. Und wenn dir 400 statt 450 ISO Lumen Helligkeit ausreichen, kannst du nochmal einiges sparen. Den JMGO PicoPlay ohne „Plus“-Zusatz bekommst du nämlich schon für 349 Euro.