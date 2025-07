Kinder wachsen heutzutage in einer digitalen Welt auf. Neben Smartphone, Tablet und Co. ist es aber vor allem eine Smartwatch, die für die Kleinsten zur sinnvollen Begleitung im Alltag wird. Das Watch Phone Z7 von imoo unterscheidet sich gänzlich von Modellen für Erwachsene. Es bietet Eltern aber die nötige Sicherheit und sorgt für ein gutes Bauchgefühl. Mit einer Kinder-Smartwatch wie der Z7 kannst du dein Kind immer erreichen und den Standort verfolgen, ohne ihm oder ihr zu viel zuzumuten.

imoo Smartwatch für Kinder – das steckt dahinter

Hinter dem Gadget steckt die Marke imoo. Seit der Gründung im Jahr 2014 ist diese darauf bestrebt, hochwertige aber gleichzeitig auch spaßige Technik für Kinder herzustellen. Mittlerweile nutzen laut eigener Angaben des Herstellers über 50 Millionen Menschen weltweit die Gadgets. Dabei legt das Unternehmen höchsten Wert auf Sicherheitsstandards, um Technik, die sowohl innovativ als auch sicher ist, zu produzieren.

Du bist dir nicht sicher, ob ein solches Gerät das Richtige für dein Kind ist? Das Watch Phone Z7 führt dein Kind langsam und kontrolliert in die digitale Welt ein. Dabei hat es keinerlei Zugriff auf Social Media oder das Internet. Gleichzeitig profitierst du als Elternteil von mehr Sicherheit. Denn du weißt immer, wo sich dein Kind aufhält und kannst es jederzeit anrufen. Ebenfalls praktisch: Wenn dein Kind die Uhr trägt, kannst du über die zugehörige App alle Gesundheits- und Standortdaten verfolgen. Die Smartwatch kann daher als ein wichtiges Bindeglied zwischen dir und deinem Kind funktionieren.

Das bietet das Watch Phone Z7 im Detail

Doch die Kinder-Smartwatch kann noch so viel mehr. Mit den integrierten Dual-Kameras des Watch Phone Z7 von imoo kann dein Kind beispielsweise Fotos schießen oder dich per Videotelefonie anrufen. Für Selfies oder Telefonate steht die zwei Megapixel Frontkamera zur Verfügung. So kannst du mit deinem Kind nicht nur sprechen, sondern es auch sehen – perfekt, wenn du dich von seinem Wohlbefinden überzeugen möchtest. Die Rückkamera verfügt währenddessen über fünf MP und lässt Eltern ebenso die Umgebung des Nachwuchses im Blick behalten.

Aber auch der Spaß soll natürlich nicht zu kurz kommen. Über die 5-MP-Kamera kann dein Sprössling schöne Erinnerungen festhalten und nach Lust und Laune Fotos knipsen oder Videos aufnehmen. Mit einem KI-Scanner lassen sich Objekte scannen, die Uhr beschreibt diese dann. Das macht die Z7 Smartwatch nicht nur zu einem nützlichen Gadget, sondern auch zu einem interaktiven, Lern-Gerät.

Kinder können mit ihren Eltern per Videocall sprechen

Besonders cool ist, dass dein Kind die Aufnahmen auch direkt an dich schicken kann. Imoo legt den Fokus auf den engsten sozialen Kreis der Kinder und nicht auf ein öffentliches Netzwerk wie Social Media. Dabei können Freunde und weitere Bekannte in die Kontaktliste aufgenommen werden, allerdings nur mit einer manuellen Erlaubnis der Eltern. Fremde Anfragen haben also keine Chance.

Und während der Schulzeit aktivierst du einfach den Klassen-Modus. Wenn dieser aktiv ist, kann sich dein Kind komplett auf den Unterricht konzentrieren und wird nicht gestört. Praktisch!

Standortverfolgung und Gesundheitsüberwachung

Ein weiteres spannendes Feature des Watch Phones Z7 ist das fünffache Ortungssystem. Die Uhr verwendet dafür GPS, die Satellitennavigationssysteme Beidou und GLONASS, WLAN sowie einen KI-Bewegungssensor. Das bedeutet, dass die Smartwatch nicht nur den Aufenthaltsort sowie die genaue Etage anzeigt – sie erkennt auch, ob dein Kind läuft, fährt oder steht. Besonders auf großen Plätzen mit vielen Menschen, wie etwa dem Marienplatz in München, können Eltern so auch in wenigen Sekunden und ohne viel Suchen erkennen, wo genau sich der Nachwuchs aufhält. Die Standortdaten werden 14 Tage lang gespeichert, sodass du auch rückwirkend immer nachvollziehen kannst, wo dein Kind unterwegs war.

Per App kannst du den Standort deines Kindes verfolgen

Wenn die Uhr getragen wird, misst sie obendrein die Herzfrequenz, den Blutsauerstoff und die Körpertemperatur deines Kindes. Bei Abweichungen von der Norm wirst du benachrichtigt, sodass du handeln kannst, wenn es deinem Kind nicht gut geht.

Wie bei einer normalen Smartwatch kann dein Kind hier auch vier verschiedene Work-outs tracken. Darunter Laufen, Seilspringen, Schwimmen und Sit-ups. Das Watch Phone Z7 ist zudem so gebaut, dass es möglichst langlebig ist. Die Uhr ist auf bis zu 20 Meter wasserdicht, sodass dein Kind sie auch beim Sprung in den Pool oder im See nicht ablegen muss. Außerdem hat sie über 20.000 Falltests bestanden und erfüllt alle Anforderungen der EU-Vorschriften. Der Akku hält je nach Nutzungsintensität bis zu drei Tage.

So nutzt du die Smartwatch richtig

Um eine einwandfreie Funktion der Uhr unterwegs zu gewährleisten, solltest du eine SIM-Karte mit einem Datentarif einlegen. Kompatibel sind dabei Verträge von Vodafone, Telekom oder O2. Die Uhr unterstützt ausschließlich Nano-SIM-Karten und 4G-Tarife.

Kaufen kannst du die Uhr im Amazon-Shop von imoo. Es gibt sie in drei verschiedenen Farben und sie wird mit einem UVP von 219 Euro gehandelt.