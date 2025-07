Neuer Harry Potter enthüllt – und plötzlich fühlt sich alles ganz anders an

Ein neuer Darsteller, ein frisches Gesicht und ein Look, der alles verändert: HBO bringt Harry Potter zurück – doch der Zauber fühlt sich plötzlich ganz anders an. Am 14. Juli starteten offiziell die Dreharbeiten zur neuen „Harry Potter“-Serie von HBO. Gleichzeitig veröffentlichte die Produktion ein erstes Bild des jungen Dominic McLaughlin in seiner Rolle als Harry Potter – und das Internet explodierte förmlich. Für viele Fans ist es ein Schockmoment: Zum ersten Mal seit 14 Jahren sehen wir Harry wieder als Kind. Doch nicht Daniel Radcliffe blickt uns entgegen, sondern ein völlig neues Gesicht.

Wer ist der neue Harry?

Dominic McLaughlin ist gerade einmal 11 Jahre alt und soll die Rolle über die nächsten zehn Jahre hinweg verkörpern. Die erste Staffel ist für 2027 geplant – und eine ganze Generation wird mit ihm als neuem Harry Potter aufwachsen.

Mit Narbe, Brille, zerzausten Haaren und Hogwarts-Uniform erfüllt Dominic optisch alle Erwartungen – und doch fühlt es sich anders an. Ist es wirklich Harry, wenn nicht Daniel Radcliffe daruntersteckt?

Dominic McLaughlin in seinem offiziellen Zaubererkostüm am ersten Drehtag des HBO-Reboots.

Ein Reboot mit großem Anspruch

Die HBO-Serie versteht sich als vollständiges Reboot: Weg von den Filmen, zurück zu den Büchern – aber mit neuen Interpretationen. Jede Staffel soll einen der sieben Bände abdecken. J.K. Rowling ist als ausführende Produzentin beteiligt. Die Dreharbeiten finden – wie früher – in den Warner Bros. Studios in Leavesden statt. Nostalgie ist also garantiert, doch auch neue Impulse sind sicher.

Die neue goldene Trio-Besetzung

Ende Mai hatte HBO bereits das neue Haupttrio vorgestellt: Dominic McLaughlin als Harry, Alastair Stout als Ron und Arabella Stanton als Hermine. Alle drei sind noch Kinder – doch ihr gemeinsamer Auftritt wirkt schon jetzt eingespielt.

Das erste Gruppenfoto zeigt die drei lachend auf einer Wiese – ein idyllischer Moment, der bald von dunklen Abenteuern überschattet werden wird.

Von links nach rechts: Arabella Stanton (Hermine Granger), Dominic McLaughlin (Harry Potter) und Alastair Stout (Ron Weasley)

Ein Gefühl wie aus einer anderen Zeit

24 Jahre nach dem Kinostart von „Der Stein der Weisen“ wirkt das Comeback von Harry Potter fast wie eine Zeitreise – und doch wie ein Sprung in ein Paralleluniversum. Alles ist vertraut, aber nichts ist gleich. Für viele ist es schwer, sich von Radcliffes Darstellung zu lösen. Doch genau das ist die Herausforderung, die HBO mutig annimmt.

In den sozialen Medien tobt bereits die Diskussion: Ist der neue Harry Potter authentisch? Oder ist das alles nur ein kalkulierter Versuch, alten Zauber neu zu verpacken? Visuell bietet das Projekt viele spannende Momente – ideal für Bilderstrecken oder Vorher-Nachher-Vergleiche der Charaktere.

Fazit: Bereit für den neuen Zauber?

Ob du es liebst oder kritisch siehst – eines ist sicher: Die neue Harry-Potter-Serie wird Gesprächsthema Nummer eins sein. Dominic McLaughlin hat große Fußstapfen zu füllen – doch die Reise beginnt gerade erst.