Vermisst du Squid Game? Diese brutale Netflix-Serie toppt alles!

Hast du Squid Game Staffel 3 schon durch geguckt und bist nun auf der Suche nach Nachschub? Dann solltest du diese japanische Netflix-Serie nicht verpassen – sie macht aus Squid Game einen Kindergeburtstag!

Ein tödliches Spiel in einer leeren Stadt

Stell dir vor, du wachst in einem verlassenen, surrealen Tokio auf – und du musst an brutalen Spielen teilnehmen, um zu überleben. Willkommen in der Welt von „Alice in Borderland“.

Die dritte Staffel dieser Manga-Adaption bringt alles auf ein neues Level. Statt einer Insel wird ganz Tokio zum tödlichen Spielfeld. Und wenn du die Regeln brichst? Dann trifft dich ein Laserstrahl direkt vom Himmel.

Keine Gnade – nur der Stärkste überlebt

Im Gegensatz zu Squid Game gibt es hier kein Zurück, keine Abstimmung, kein Entkommen. Jeder Spieler hat ein „Visum“, das wie ein Countdown funktioniert. Läuft es ab, bist du tot.

Das zwingt die Figuren, immer weiterzuspielen – ob sie wollen oder nicht. Das sorgt für gnadenlose Spannung, die dir den Atem raubt.

Alice im Wunderland trifft Battle Royale

Die Serie ist vollgepackt mit Anspielungen auf „Alice im Wunderland“ – inklusive Spielkarten. Aber hier geht es nicht um Tee-Partys, sondern um Leben und Tod.

Klee = Intelligenztest

Karo = Körperlicher Test

Herz = Emotionen & Loyalität

Pik = Kraft & Gewalt

In Staffel 2 wird’s noch härter: Jetzt übernehmen Könige, Damen und Buben das Spiel – echte Menschen, echte Gegner, echte Bosse wie in einem Videospiel.

Die große Wendung in Staffel 3

Achtung Spoiler: Die zwei ersten Staffeln folgten Arisu, einem apathischen und etwas verwirrten Geek, und Usagi, einer einsamen jungen Frau. Am Ende von Staffel 2 kehren Arisu und Usagi in die reale Welt zurück. Sie führen ein glückliches Leben – scheinbar. Doch plötzlich verschwindet Usagi.

Ein mysteriöser Forscher, ein letztes Spiel und die Rückkehr des Jokers bringen neue Spannung in Staffel 3. Die Realität beginnt zu bröckeln – was ist Traum, was ist echt?

Warum du jetzt einsteigen solltest

Die dritte Staffel erscheint am 25. September 2025 exklusiv auf Netflix. Bis dahin hast du Zeit, die ersten zwei Staffeln nachzuholen – und dich auf ein noch düstereres Finale vorzubereiten.

„Alice in Borderland“ ist keine billige Kopie – es ist eine dystopische Achterbahnfahrt, die dich psychologisch fordert und optisch begeistert. Wenn du auf Spannung, Symbolik und pure Überlebenskämpfe stehst, führt kein Weg an dieser Serie vorbei.