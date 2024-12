Harry-Potter-Serie: HBO mit Neuigkeiten für Fans

Ohne Zweifel ist Harry Potter eine der erfolgreichsten Film-Reihen aller Zeiten. Stolze acht Blockbuster konnte die Reihe hervorbringen, der erste von ihnen kam vor mehr als zwanzig Jahren in die Kinos. Der Trend von Buchadaptionen hat sich seither jedoch stark gewandelt. Während die Devise vorher lautete, möglichst viel Handlung des Originals zu streichen, um sie für eine Filmdauer zu adaptieren, stehen heute Serien im Mittelpunkt. Kein Wunder also, dass ein Studio diesen neuen Ansatz auch für das nach wie vor lukrative Harry Potter-Franchise ausnutzen will und eine Harry-Potter-Serie plant.

Harry-Potter-Serie: HBO liefert Details zum Drehstart

Für Fans der Originalvorlage ist es eine freudige Nachricht, dass sich die Harry-Potter-Serie entsprechend stärker am Original orientieren soll, ohne die Inhalte zu stark zu kürzen. Für jedes Schuljahr soll mindestens eine Staffel erscheinen. Man kann somit davon ausgehen, dass das Serienreboot wenigstens sieben Staffeln erhält, wenn die Begeisterung wie erwartet ausfällt. Ebenso soll sich die Neuauflage dabei weniger auf Kinder konzentrieren, sondern ein erwachseneres Publikum ansprechen. Dabei zielt HBO gewiss auf all jene ab, die mit der Harry Potter-Reihe aufgewachsen sind und nun längst selbst dem Kindesalter entwuchsen.

Die Suche nach geeigneten Schauspielern für die Rollen sorgt im Internet bereits für einige Diskussionen. Es scheint jedoch, als hätte HBO erste Entscheidungen mit Schauspielern hinter verschlossenen Türen schließen können. Denn Streaming-Anbieter Max kündigt an, dass die Dreharbeiten zur Harry-Potter-Serie bereits im Sommer 2025 starten sollen. Sie werden im Warner Bros. Studio in Leavesden stattfinden, wo bereits die ursprünglichen Kinofilme gedreht worden sind. Fans dürfen also auf das altbekannte Hogwarts hoffen. Eine schlechte Nachricht wurde jedoch im gleichen Atemzug verkündet. Das angedachte Release für 2026 kann das Studio offensichtlich nicht einhalten. Stattdessen soll die Serie erst 2027 erscheinen. Ob sie zu Beginn des Jahres veröffentlicht wird oder sich der gesamte Zeitplan weiter nach hinten verschoben hat, wurde bisher bisher nicht bekannt gegeben.