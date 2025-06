Sky Update: Furiose Neuheiten für alle Kunden kommen

Große Welle an Neuheiten bei Sky und Wow. Der größte deutsche Pay-TV-Sender und das zugehörige Streaming-Angebot stellen Abonnenten im Juli 2025 viele neue Serien- und Film-Inhalte zur Verfügung. Und natürlich dürfen sich Kunden auch wieder auf eine geballte Ladung neuer True-Crime- und Doku-Inhalte freuen. Aber der Reihe nach.

„The Narrow Road to the Deep North“: Neue Drama-Serie startet bei Sky

Bereits ab dem 1. Juli 2025 geht bei Sky Atlantic eine neue Serie mit fünf Episoden an den Start, die kriegerische Handlungen in den Mittelpunkt stellt. „The Narrow Road to the Deep North“ beginnt im Jahr 1943 in einem japanischen Kriegsgefangenenlager tief im thailändischen Dschungel. Oberstleutnant Dorrigo Evans und seine Kameraden werden dazu gezwungen, unter unmenschlichen Bedingungen die berüchtigte Thailand-Burma-Bahnlinie durch den Urwald zu treiben. Einzig die Erinnerung an eine leidenschaftliche, aber kurze Affäre mit Amy Mulvaney, der Frau seines Onkels, einige Jahre zuvor, hält ihn am Leben. Fast 50 Jahre später will Dorrigo, inzwischen ein ausgezeichneter Veteran, brillanter Chirurg und immer noch mit seiner Frau Ella verheiratet, seine traumatischen Erfahrungen veröffentlichen. Dabei wird er gleichermaßen von seinen Erinnerungen an das Lager und an seine große Liebe heimgesucht. (Trailer)

Die zweite Staffel von „Poker Face“ startet

Nur einen Tag nach dem Neustart von „The Narrow Road to the Deep North“ geht bei Sky One die zweite Staffel von „Poker Face“ an den Start. Charlie Cale ist darin wieder auf der Flucht: Zwar konnte sie beweisen, dass sie nichts mit dem Mord an Casino-Boss Sterling Frost Sr. zu tun hat, aber jetzt hat Frosts Konkurrentin Beatrix Hasp Interesse an Charlies außergewöhnlichem Talent. Charlie hat ein untrügliches Gespür dafür, wenn jemand nicht die Wahrheit sagt. Hasp machte ihr ein Angebot: Charlie sollte für sie arbeiten – oder sterben. Also schlägt sich Charlie weiter quer durch die USA mit Gelegenheitsjobs durch, Hasps Killer immer auf den Fersen. Dabei wird sie immer wieder in ungewöhnliche Mordfälle verwickelt: Klar, dass ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten der Hobbydetektivin helfen, die Täter ein ums andere Mal zur Strecke zu bringen. Dafür ermittelt sie u. a. unter Geschwistern, in einem Bestattungsunternehmen, einer Privatschule, einem Fitnessstudio und auf einer Hochzeit. (Trailer)

„Law & Order“: Kultserie geht weiter

Mehr als 500 Episoden umfasst bereits die Serie „Law & Order“, die seit 1990 produziert wird. Es handelt sich um die am längsten laufende Krimiserie der US-amerikanischen Fernsehgeschichte und geht ab dem 8. Juli 2025 bei 13th Street mit einer 24. Staffel und 22 neuen Episoden in die Fortsetzung – mit mehr oder weniger bekannter Geschichte: Zum Schutz der Bewohner New Yorks riskieren die Ermittler des NYPD in spannenden, authentischen Kriminalfällen tagtäglich Kopf und Kragen. Das ist aber nur eine Seite der Medaille. Anschließend obliegt es der Staatsanwaltschaft, den Verdächtigen seiner gerechten Strafe zuzuführen. Gleich in der ersten Folge muss das Law & Order Team an seine Grenzen gehen, denn eine Staatsanwältin wird erschlagen aufgefunden.

Neue Serien bei Paramount+

Weitere hoch spannende Serien sind für all diejenigen abrufbar, die ein Sky-Cinema-Paket gebucht haben. Sie können über Paramount+ nämlich unter anderem „Dexter: Wiedererwachen“ streamen (ab 11. Juli 2025). Aber auch die dritte Staffel von „Star Trek: Strange New Worlds“ (ab 17. Juli 2025). Dazu gesellt sich ab dem 25. Juli 2025 mit „The Thundermans: Undercover“ eine neue Jugend-Sitcom.

Serientitel Staffel Starttermin Sender Bemerkungen The Gilded Age 3 23. Juni 2025 Sky Atlantic Tayrona - Kolumbiens Naturparadies 1 24. Juni 2025 Sky Nature Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 21 25. Juni 2025 Sky Nature Sins Of The Father: The Green River Killer 2 26. Juni 2025 Sky Crime David Frost vs. ... 1 27. Juni 2025 Sky Documentaries The Narrow Road to the Deep North 1 1. Juli 2025

29. Juli 2025 Sky (auf Abruf)

Sky Atlantic Poker Face 2 2. Juli 2025 Sky The Golden State Killer: Das Monster in Uniform 1 3. Juli 2025 Sky Crime Durch die Wildnis mit Simon Reeve 1 4. Juli 2025 Sky Nature Law & Order 24 8. Juli 2025 13th Street Mächte des Altertums 1 8. Juli 2025 Sky Documentaries Mord in Mayfair 1 10. Juli 2025 Sky Crime 7. Juli: Terror in London 1 11. Juli 2025 Sky Documentaries Dexter: Wiedererwachen 1 11. Juli 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Discovery 3

4 11. Juli 2025

30. Juli 2025 Syfy Tödliches Begehren 1 15. Juli 2025 Sky Crime Killer Clown – Mord an der Haustür 1 17. Juli 2025 Sky Crime Star Trek: Strange New Worlds 3 17. Juli 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Equalizer 5 17. Juli 2025 Sky One Yacht Rock – Der entspannte Westküstensound 1 18. Juli 2025 Sky Documentaries Inside FBI - Die härtesten Fälle 4 23. Juli 2025 Sky Crime Das Wunder der Wiederkehr 1 24. Juli 2025 Sky Nature Der Aufstieg der Nazis 4 25. Juli 2025 Sky Documentaries The Thundermans: Undercover 1 25. Juli 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Animal Park: Zoo-Geschichten aus Longleat 22 30. Juli 2025 Sky Nature Murdered in Paradise 1 31. Juli 2025 Sky Crime NCIS: Tony & Ziva 1 4. September 2025 Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Diese Ochsenknechts 4 September 2025 Sky Sky Original Doku IT: Welcome to Derry 1 Herbst 2025 Sky Atomic 1 2025 Sky Sky Original Serie Task 1 2025 Sky The Iris Affair 1 2025 Sky Sky Original Serie Amadeus 1 noch unklar Sky Sky Original Serie Landman 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Mobland 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Skymed 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Starfleet Academy 1 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Star Trek: Strange New Worlds 5 (Serienfinale) noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen Tulsa King 3 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Agency: Central Intelligence 2 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen The Day of the Jackal 2 noch unklar Sky Atlantic Sky Original Serie Yellowjackets 4 noch unklar Paramount+ nur für Kunden mit Sky Cinema Paket zu sehen

Diese neuen Filme starten bei Sky im Juli 2025

Ebenfalls für alle Kunden mit Cinema-Paket sind im Juli 2025 bei Sky und Wow verschiedene neue Filme abrufbar. Unter anderem der Clint-Eastwood-Film „Juror #2“, der Horror-Schocker „Bagman“ und das Action-Spektakel „Ghostbusters: Frozen Empire“.

Juror #2 (ab 4. Juli 2025)

Bagman (ab 5. Juli 2025)

Depravity (ab 10. Juli 2025)

Ghostbusters: Frozen Empire (ab 11. Juli 2025)

Garfield – Eine Extra Portion Abenteuer (ab 12. Juli 2025)

Rich Flu (ab 19. Juli 2025)

Nosferatu – Der Untote (ab 25. Juli 2025)

Companion – Die perfekte Begleitung (ab 26. Juli 2025)

Zum letzten Mal laufen im Juli unter anderem „Saw X“ (bis 29. Juli), „Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes“ (bis 14. Juli) und „The Royal Hotel“ (bis 20. Juli).