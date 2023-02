Hogwarts Legacy: Wird das Spiel dem Hype gerecht?

Hogwarts Legacy ist ein Videospiel, das am 10. Februar 2023 offiziell auf den Markt gekommen ist. Schon seit Monaten gibt es eine große Menge an Hype um das Spiel, denn es verspricht eine völlig neue Erfahrung für Harry-Potter-Fans. Erstmals erlaubt es dir ein Mainstream Harry Potter-Spiel, deine eigene Geschichte zu erleben und nicht etwa die von Harry Potter, Hermine und den anderen Protagonisten der Filme. Wir haben für dich getestet, ob das Spiel seine Versprechen halten kann und ob es sich überhaupt für dich lohnt.

Erster Eindruck von Hogwarts Legacy

Ein gewaltiger Start

Das Spiel lässt dich zu Beginn einen eigenen Charakter erstellen, den du ganz an deine Wünsche anpassen kannst. Positiv anzumerken ist, dass der Charakter nicht stumm ist, sondern über eine Stimme verfügt, die du ebenfalls verändern kannst. Manche Spiele leiden unter einem gesprochenen Protagonisten, doch Hogwarts Legacy schafft es, den Protagonisten nahtlos in die Geschichte einzubinden, was dank gesprochener Dialoge möglich ist.

Direkt zu Beginn fühlt sich das Spiel eher an wie ein Film. Hogwarts Legacy nutzt diese erste cineastische Sequenz, um dich in die Story zu führen, was gelingt. Kaum ist der Anfang des Spiels jedoch überwunden, nehmen die filmischen Elemente ab und der Fokus verschiebt sich auf das Gameplay. Der Start ins Spiel ist so gelungen, dass sogar ich selbst, kein großer Harry Potter-Fan, in den Bann der Story gezogen wurde.

Ein Drache attackiert dich: Ohne Grund?

Die Vision des Spiels

Hogwarts Legacy schafft es dir das Gefühl zu geben, wirklich in die magische Welt von Harry Potter einzutreten. Das Schloss selbst steckt voller liebevoller Details, an jeder Ecke gibt es etwas zu sehen, zu hören und zu erkunden. Dabei schafft es das Spiel, der Vision von Fans treu zu bleiben, indem es bereits etablierte Elemente aus Buch und Film elegant mit Neuem verbindet. Beim Spielen stößt du also auf viel Neues, wirst jedoch immer wieder auch Dingen begegnen, die du bereits kennst. Das ist schön, denn es sorgt für eine gewisse Nostalgie, die viele Fans mit dem Harry-Potter-Franchise verbinden.

Grafik und Spieldesign

Sowohl die Grafik, als auch das Spieldesign von Hogwarts Legacy sind definitiv gelungen. Das Spiel sieht hervorragend aus, sowohl in Cutscenes, als auch während des Spiels. Besonders positiv ist uns aufgefallen, wie flüssig die Animationen der Zaubersprüche sind und wie gut diese zu den jeweiligen Effekten passen. Auch sonst macht das Spiel einen sehr soliden Eindruck, ohne dabei an der Performance zu scheitern. Wir haben im Test mit Ultra Einstellungen gespielt und keine Framedrops oder Ruckeln feststellen können. Bei anderen Gamern gibt es wohl Performance-Probleme, die wir jedoch nicht nachvollziehen konnten.

Hogwarts steckt voller Details.

Gameplay und Story

Die Story von Hogwarts Legacy

Hogwarts Legacy nimmt dich mit in die Vergangenheit: Du erkundest eine magische Welt in den 1800er-Jahren. Bis zu den Ereignissen rund um Harry Potter wird also noch viel Zeit vergehen, jedoch profitiert die Story des Spiels davon. Es hat nämlich die Möglichkeit, etwas völlig neues zu erschaffen, ohne jeglichen Zusammenhang zur bereits bekannten Story. Dies gelingt auch und die Story von Hogwarts Legacy ist nicht nur völlig neu, sondern spannend und erlaubt es dir, in die magische Welt einzutauchen.

Das Spiel schafft es, deinen Charakter und entsprechend dich, in die Story einzubinden und dir das Gefühl zu geben, nie zu viel oder zu wenig zu wissen. Hier spielt auch die Entscheidung, deinen Charakter im fünften Jahr starten zu lassen, eine wichtige Rolle. Für die meisten Spieler ist es so leichter, sich in den Charakter einzufinden, ohne dass dieser jedoch schon eine Vergangenheit in Hogwarts hat.

Dennoch ist es empfehlenswert, mit der Welt von Harry Potter bekannt zu sein. Das Spiel versucht zwar, möglichst viel zu erklären, doch einiges an Charme geht verloren, wenn du noch nie mit Harry Potter in Berührung kamst.

Gameplay und Schwierigkeit

Direkt zu Beginn bekommst du die Möglichkeit, die Schwierigkeit des Spiels individuell anzupassen. Bist du kein großer Fan von Videospielen und möchtest dich lieber vollends auf die Story konzentrieren, so ist auch das möglich. Wir haben das Spiel auf der empfohlenen Schwierigkeit getestet, die eine Balance aus Schwierigkeit und Story verspricht. Das Spiel fühlt sich tatsächlich nicht wirklich schwer an, Kämpfe sind aber dennoch interessant und erfordern Übung.

Als stolze Hufflepuff starte ich mein Abenteuer in Hogwarts.

Das Gameplay ist ansonsten gelungen, besonders der Einsatz von Zaubersprüchen und das Interface fühlen sich intuitiv an. Zu Beginn waren wir etwas skeptisch, denn der Field Guide wirkt auf den ersten Blick unübersichtlich und schwer zu benutzen. Setzt man sich jedoch kurz damit auseinander, wird klar, dass es sich um ein recht gewöhnliches Interface handelt, dass sich nur im Design unterscheidet. Der Einsatz von Zaubersprüchen kann überzeugen, denn hier hat man sich entschieden, besonders wichtige Zaubersprüche festzulegen, während du bis zu vier weitere Zaubersprüche beliebig austauschen kannst.

Fazit zu Hogwarts Legacy

Insgesamt können wir Hogwarts Legacy empfehlen. Auch für Spieler, die keine großen Fans des Harry-Potter-Franchises sind, gibt es hier etwas zu holen. Das Spiel fängt zwar recht linear an, bietet dir jedoch im späteren Verlauf viele Möglichkeiten, deine eigenen Entscheidungen zu treffen. Das Gameplay ist interessant gestaltet, es gibt keine technischen Probleme, die das Spiel beeinflussen und auch sonst spricht wenig gegen das Game. Bist du also an Magie, einer spannenden Story und phänomenalen Cutscenes interessiert, kann dir das Spiel bieten, was du suchst.

Hogwarts Legacy ist für PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar. Aktuell kostet dich das Spiel rund 60 Euro, die Premium-Version gibt es für 70 Euro.

Testsiegel zu Hogwarts Legacy

Pro

Spannende Story

Interessantes Gameplay

Beeindruckendes Weltdesign

Contra