Dead Space im Test: Dieses Remake hat unsere Erwartungen übertroffen

Endlich ist es soweit: Das Dead Space Remake ist am 27. Januar 2023 auf den Markt gekommen. Wir haben das Spiel für dich getestet und berichten dir hier, warum es sich unserer Meinung nach um eines der besten Spiele der letzten Jahre handelt. Dead Space ist ein Remake des gleichnamigen Spiels, das bereits 2008 auf den Markt kam. Das Spiel beeindruckte damals vor allem mit seiner Grafik und erstklassigem Sound-Design. Kann das Remake noch immer in diesen Kategorien punkten?

Erster Eindruck und grafische Darstellung

Erster Eindruck von Dead Space

Direkt zu Beginn des Spiels fällt auf, dass sowohl Grafik als auch Audio-Design sehr gelungen sind. Der Sound baut eine einzigartige Atmosphäre auf, die das Geschehene elegant unterstreicht. Man bekommt als Spieler das Gefühl vermittelt, direkt vor Ort anwesend zu sein. Die grafische Gestaltung ist sowohl bei mittleren Einstellungen auf dem Laptop, als auch bei höchster Qualität auf dem PC detailliert, klar und entspricht aktuellen Ansprüchen an AAA-Spiele. Das Spiel stottert nicht und es lassen sich keine störenden Framedrops wahrnehmen. Das Spiel ist sehr dunkel, was bei einem Sci-Fi Horrorspiel jedoch zu erwarten ist. Bereitet die Dunkelheit zu große Probleme, kann die Helligkeit des Spiels einfach über das Menü angepasst werden.

Technische Limitationen

Besonders am Laptop war jedoch zu bemerken, dass das Spiel selbst aktuelle Hardware sehr stark beansprucht. Wer die Grafik von Dead Space also im vollen Umfang genießen möchte braucht Hardware, die dies auch leisten kann. Das Spiel passt die Grafikeinstellungen automatisch an dein System an, behältst du diese Einstellungen bei, solltest du das Spiel ohne Probleme spielen können. Voraussetzung hierfür ist, dass dein System die Mindestanforderungen erfüllt. Insgesamt kann die Grafik meine Erwartungen vollends erfüllen und ist ein angemessenes Upgrade des Spiels aus dem Jahr 2008. Beeindruckend ist, dass der Charme des alten Spiels nicht verloren geht. Das Spiel schafft es, nicht zu einem generischen Sci-Fi Shooter zu werden, was sehr positiv auffällt.

Dead Space überzeugt mit toller Grafik und imposanten Audio-Design.

Gameplay und Story

Die Story von Dead Space

Die Story von Dead Space ist so düster wie das Spiel selbst. Als Ingenieur Isaac Clarke betrittst du die USG Ishimura, auf der sich etwas schreckliches ereignet hat. Es dauert nicht lange bis du und deine Kollegen von feindlichen Kreaturen angegriffen werden, den sogenannten Necromorphs. Worum es sich genau bei diesen Kreaturen handelt möchten wir nicht verraten, doch die Story des Spiels kann mit Spannung und düsterer Science-Fiction überzeugen. Einer der Entwickler des Spiels sagte, dass er selbst das Spiel nicht bei Nacht mit Kopfhörern spielen kann. Im Test hat das Spiel bei uns einen ähnlichen Eindruck hinterlassen, denn Spannung und Nervenkitzel gehören einfach zu Dead Space.

Gameplay, das begeistert

Was das Spiel jedoch schon damals von der Masse abhob, war das Gameplay. In Dead Space schießt du die Necromorphs nämlich nicht nur stumpf ab. Stattdessen ist es deine Aufgabe, ihre Gliedmaßen systematisch abzutrennen um sie zu neutralisieren. Zu diesem Zweck stehen dir zahlreiche verschiedene Waffen wie ein Plasma-Cutter und mehr zur Verfügung. Munition ist dabei nicht immer leicht zu finden, weswegen du dich öfter auch in prekären Situationen findest, die körperlichen Einsatz und direkten Kontakt mit den Necromorphs erfordern.

Der Horror lässt in Dead Space nicht lange auf sich warten.

Das Spiel führt dich jedoch recht langsam an die Kampfmechanik heran. Zu Beginn des Spiels erscheinen nur wenige Gegner, dies ändert sich jedoch schnell und schon bald kämpfst du nicht nur gegen mehr Necromorphs, sondern auch gegen verschiedene Arten. Das freischalten verschiedener Räume mit einem steigenden Security-Level sorgt außerdem dafür, dass die USG Ishimura ihren Reiz nicht verliert. Das Schiff ist nämlich recht klein, steckt aber so voller Content, dass das Spiel trotz der räumlichen Begrenzung nicht langweilig wird.

Sonstige Anmerkungen und Fazit

Anmerkungen

Beim Start des Spiels muss ein EA Play Account erstellt werden. Direkt zu Beginn des Spiels sorgt dies für einen bitteren Geschmack im Mund, denn das EA Play Overlay ist nicht gerade angenehm zu benutzen. Hat man sich jedoch einmal angemeldet oder einen Account erstellt, lässt einen EA Play in Ruhe.

Punkten kann das Spiel jedoch mit zahlreichen Anpassungen, die Dead Space auch für Menschen mit Einschränkungen spielbar machen. So gibt es beispielsweise verschiedene Modi für Menschen mit Farbenblindheit, gut gestaltete Untertitel und die Helligkeit lässt sich sehr gut anpassen. Auch die Schwierigkeit des Spiels ist individuell anpassbar, was Dead Space für Spieler jedes Skilllevels zugänglich macht.

Fazit zu Dead Space

Insgesamt können wir für das Dead Space Remake eine klare Empfehlung aussprechen. Das Spiel hat den Übergang vom Jahr 2008 zu 2023 erfolgreich geschafft und dabei sogar die Erwartungen von Fans übertroffen. Mit dieser Ansicht sind wir zudem nicht alleine, auf Metacritic erreichte das Spiel wohlverdiente 88/100 Punkten und in manchen Ländern kletterte das Spiel rasend schnell auf den ersten Platz der Bestseller-Listen. Es handelt sich bei Dead Space um ein fertiges, mit Liebe zum Detail gestaltetes Spiel, dass seinen ursprünglichen Charme nicht mit der Zeit verloren hat.

Das Remake hat Dead Space für eine ganze Generation an Gamern neu eröffnet und den beliebten Sci-Fi Horror neu aufleben lassen. Andere Videospiel-Remakes können sich an Dead Space ein Beispiel dafür nehmen, wie ein Remake gelingen kann. Manche Spieler stellten sich die Frage, ob ein Remake zu Dead Space wirklich nötig war, oder ob es sich hier nur um den Versuch handelte, Geld mit einem ehemals erfolgreichen Franchise zu machen. Wir können nun sagen, dass das Remake von Dead Space den Ansprüchen von Fans nicht nur gerecht wird, sondern den Charme des Spiels erfolgreich beibehalten hat.

Testsiegel

Pro

Phänomenales Audio-Design

Tolle Grafik

Interessantes Gameplay

Contra