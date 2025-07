Millionen Fans zittern: Stirbt in Staffel 2 dieser Liebling?

Netflix bringt die erfolgreichste englischsprachige Serie aller Zeiten zurück – doch dieses Mal steht mehr auf dem Spiel als je zuvor. Wird dein Lieblingscharakter die neue Staffel überleben?

Ein Albtraum, der zur grausamen Realität werden könnte

Die neue Staffel einer der beliebtesten Serien auf Netflix startet am 6. August – und sie beginnt düster. Wednesday Addams, die ikonische Heldin mit dem eiskalten Blick, hat eine erschütternde Vision: Ihre beste Freundin Enid stirbt – und sie selbst trägt die Schuld daran.

Die Serie, inszeniert von Tim Burton und getragen von Jenna Ortega, verspricht damit von Anfang an eine emotionale Achterbahnfahrt. Besonders für Fans von Enid Sinclair dürfte diese Wendung ein Schock sein: Die fröhliche, etwas tollpatschige Werwölfin hat sich in Staffel 1 als heimlicher Star etabliert.

Warum ausgerechnet Enid in Gefahr ist

Wednesday ist vieles – kalt, klug, kontrolliert. Aber ihre Freundschaft zu Enid war in Staffel 1 der emotionale Anker der Geschichte. Dass ausgerechnet Enid jetzt in Lebensgefahr schwebt, macht Wednesdays Vision so brisant.

Der Trailer zur zweiten Staffel zeigt keine Todesfälle, aber baut die Bedrohung gezielt auf. Schwarze Tränen laufen Wednesday über die Wangen – ein Symbol für den drohenden Verlust? Ihre Mutter Morticia scheint mehr über diese Zeichen zu wissen, als sie preisgibt.

Wednesday als unfreiwillige Heldin

Nach den dramatischen Ereignissen der ersten Staffel ist Wednesday plötzlich berühmt. Die Nevermore Academy feiert sie als Heldin, sie hat Fans – sogar einen obsessiven Superfan.

Doch Popularität ist für eine Außenseiterin wie Wednesday kein Segen, sondern eine Belastung. Das sogenannte „Harry-Potter-Syndrom“ trifft sie mit voller Wucht: Jeder kennt sie, jeder will etwas von ihr – dabei wollte sie doch nur ihre Ruhe.

Neue Gesichter, neue Bedrohungen

Mit Steve Buscemi als neuem Schulleiter Dort zieht eine radikale Haltung in die Schule ein: Schluss mit Harmonie zwischen Normies und Außenseitern – jetzt zählt nur noch Stolz und Abgrenzung. Die Legacy der früheren Direktorin Weems wird infrage gestellt.

Auch musikalisch und schauspielerisch setzt die Serie neue Maßstäbe: Lady Gaga ist Teil des Casts, obwohl ihre Rolle bislang geheim bleibt. Visuell könnten hier perfekt düstere Szenenbilder, Charakterporträts und Symbolbilder (z. B. die schwarzen Tränen) eingeblendet werden.

Release in zwei Teilen: So geht es weiter

Staffel 2 wird in zwei Teilen veröffentlicht: Die ersten vier Folgen kommen am 6. August, die restlichen vier am 3. September. Ein kluger Schachzug von Netflix, um die Spannung aufrechtzuerhalten – und um zwei Monatsabos zu verkaufen. Was wirklich hinter Wednesdays Vision steckt, bleibt unklar. Ist sie eine Warnung – oder eine selbsterfüllende Prophezeiung?