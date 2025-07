Netflix-Film katapultiert sich an die Spitze – Filmkritiker hassen ihn

Wer sich regelmäßig durch das Angebot von Netflix klickt, findet oftmals neue Filme und Serien. Während viele Veröffentlichungen kaum Beachtung finden, katapultieren sich manche direkt an die Spitze der Charts. Genau das ist jetzt einem neuen Blockbuster gelungen – mit prominenter Besetzung: Charlize Theron („Mad Max: Fury Road“), Uma Thurman („Pulp Fiction“) und Chiwetel Ejiofor („12 Years a Slave“) übernehmen wichtige Rollen. Der Film scheint zu einem Riesenerfolg zu werden. Doch die Bewertungen sprechen eine andere Sprache.

Streaming-Hit oder künstlerischer Reinfall?

Momentan thront „The Old Guard 2“ in 74 Ländern auf Platz 1 der Netflix-Top-10. Der Actionfilm ist die Fortsetzung eines Überraschungserfolgs aus dem Jahr 2020 und konnte schon in den ersten vier Tagen 37,5 Millionen Aufrufe verzeichnen. Ganze 66,8 Millionen Stunden wurde der Film in diesem Zeitraum weltweit gestreamt. Zum Vergleich: Der zweitplatzierte Titel „KPop Demon Hunters“ bringt es auf 22,7 Millionen Views – läuft allerdings bereits auch seit längerer Zeit.

Obwohl die Zahlen aus dem Streaming-Bereich wie ein echter Erfolg wirken, sieht die Bewertungslage ganz anders aus. Auf Rotten Tomatoes bewerteten 90 Kritiker den Film im Durchschnitt mit gerade einmal 22 von 100 Prozent. Und sogar das Publikum zeigt sich wenig begeistert: Die Zuschauerwertung liegt bei lediglich 36 Prozent. Zum Vergleich: Teil eins kam noch auf 80 Prozent bei den Kritikern und 70 Prozent bei den Zuschauern. Doch worum dreht sich der Film eigentlich?

The Old Guard 2 – Darum geht’s

Im Mittelpunkt der „The Old Guard“-Reihe steht eine Gruppe unsterblicher Elite-Kämpfer, die seit Jahrtausenden die Menschheit vor dunklen Bedrohungen zu schützen versuchen. Als Zuschauer merkt man jedoch schnell: Unsterblich zu sein bedeutet nicht automatisch, unbesiegbar zu sein. Bereits im ersten Teil erfährt man von einer Kriegerin, die vor über 500 Jahren als Hexe verurteilt und im Meer versenkt wurde. Im zweiten Film kehrt sie plötzlich zurück – doch die Wiedervereinigung bringt wenig Freude mit sich.

Wer neugierig geworden ist, kann sich „The Old Guard 2“ exklusiv mit einem Netflix-Abo anschauen. Auf anderen Plattformen ist der Film aktuell nicht zu finden.