Amazon schenkt Kunden von Prime Video Top-Neuheiten

Während sich viele Kunden von Prime Video in diesen Tagen unter anderem die Zeit mit neuen Folgen von „LOL: Last One Laughing“ vertreiben, bringt der Streamingdienst von Amazon bereits weitere neue Serien und Filme an den Start. Denn auch im Mai 2025 wird es bei Prime Video einige neue Produktionen zu sehen geben. Mit von der Partie ist unter anderem eine neue Workplace-Comedy aus Österreich: „Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“.

„Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof“ Staffel 1 bei Amazon Prime Video startet

Die Serie folgt ab dem 9. Mai 2025 in acht Episoden der kuriosen Belegschaft eines Friedhofs in Wien: Eine morsche Grabstatue erschlägt den Friedhofsleiter – damit kann Heli Wondratschek (Nicholas Ofczarek) endlich das Ruder übernehmen und auf Friedhof Donnersbach für Ordnung sorgen. Aber der pedantische Vize hat die Rechnung ohne das Stadtamt gemacht. Den Chefposten erhält nicht er, sondern eine Vorgesetzte, die absolut keine Ahnung vom Friedhof hat: Ursula Fink (Julia Jentsch). Chaos bricht aus. Skurril. Morbid. Drüber – auf dem Friedhof, dort wo das Team schnell zwischen die Fronten der beiden Chefs gerät. Und drunter – dort, wo die Toten das Drama drüber verfolgen wie eine Soap Opera. Die Dinge überschlagen sich, als klar wird: Friedhof Donnersbach soll schließen.

„Nine Perfect Strangers“: Zweite Staffel vor dem Start

Ab dem 22. Mai 2025 setzt Amazon Prime Video die gefeierte Serie „Nine Perfect Strangers“ fort. Neun Fremde, die auf unerwartete Weise miteinander verbunden sind, werden von der mysteriösen Masha Dmitrichenko (Nicole Kidman) zu einem Wellness-Retreat in den österreichischen Alpen eingeladen. Während einer Woche bringt sie sie an ihre Grenzen. Werden sie es schaffen? Wird sie es? Masha ist bereit, alles zu versuchen, um alle Beteiligten – einschließlich sich selbst – zu heilen.

Vierte Staffel von „Clarkson’s Farm“ startet bei Amazon Prime Video

Ebenso in die Verlängerung geht ab dem 23. Mai 2025 die Kultserie „Clarkson’s Farm“ mit dem unkonventionellen Landwirt Jeremy Clarkson. Nach dem turbulenten Ende der dritten Staffel kehrt Clarkson zurück – doch auf dem Hof hat sich einiges verändert. Kaleb tourt durchs Land, Lisa tüftelt an einer neuen Produktlinie und Jeremy muss den Hof alleine schmeißen. Seine Mission: Diddly Squat am Laufen halten – und nebenbei einen Pub kaufen. Sein Traum vom „Farm to Fork“-Restaurant lebt wieder auf, doch der Weg zum eigenen Wirtshaus ist gespickt mit Bürokratie, bröckelnden Mauern und kuriosen Hindernissen. Währenddessen zeigt der Lamborghini-Traktor Alterserscheinungen, ein bunter Haufen Tiere will versorgt werden und das Wetter macht den britischen Landwirten das Leben schwerer denn je.

Titel Staffel abrufbar ab Étoile 1 24. April 2025 The Way Out 1 24. April 2025 Wear Whatever The F You Want 1 29. April 2025 Heidi 1 1. Mai 2025 Drunter und Drüber – Chaos auf dem Friedhof 1 9. Mai 2025 Überkompensation 1 15. Mai 2025 The Rookie 5 16. Mai 2025 Motorheads 1 20. Mai 2025 Nine Perfect Strangers 2 22. Mai 2025 Clarkson's Farm 4 23. Mai 2025 The Second Best Hospital in the Galaxy 2 27. Mai 2025 The Better Sister 1 29. Mai 2025 We Were Liars 1 18. Juni 2025 Der Sommer, als ich schön wurde! 3 16. Juli 2025 Maxton Hall 2 Ende 2025 Anansi Boys 1 noch unbekannt Bloodaxe 1 noch unbekannt Deadloch 2 noch unbekannt Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht 3 noch unbekannt Die Rote Königin 2 noch unbekannt Fallout 2 noch unbekannt Good Omens 3 noch unbekannt Maxton Hall - Die Welt zwischen uns 2 noch unbekannt Peripherie 2 noch unbekannt Reacher 4 noch unbekannt The Peripheral 1 noch unbekannt The Terminal List 2 noch unbekannt Things I Know to be True 1 noch unbekannt Upload 4 noch unbekannt

Neue Filme bei Prime Video im Mai 2025

Neben (neuen) Serien sind bei Prime Video im Mai 2025 aber natürlich auch wieder neue Filme zu sehen. Bereits ab dem 1. Mai etwa ein neuer Amazon Original Film: „Nur noch ein kleiner Gefallen“. Es ist die Fortsetzung des Films „Nur noch ein kleiner Gefallen“. Ab dem 8. Mai ist bei Prime Video zudem ein neues Doku-Special in zwei Teilen zu sehen, das uns tief in die Weltmeere entführt: „Octopus!“. Der Film begleitet den Pazifischen Riesenkraken, eines der intelligentesten und geheimnisvollsten Lebensformen der Erde, von der Geburt bis zum Tod.

Titel verfügbar ab Fight Club 27. April 2025 Fight Or Flight 27. April 2025 Armored 27. April 2025 Trolls – Gemeinsam Stark 28. April 2025 Exklusiv-Inhalt Der perfekte Ex 29. April 2025 Nur noch ein kleiner Gefallen 1. Mai 2025 Amazon Original Film Octopus! 8. Mai 2025 Dokumentation Deep Cover 12. Juni 2025 Amazon Original Film NASCAR to Le Mans 12. Juni 2025 Dokumentation Heads of State 2. Juli 2025 Amazon Original Film Culpa Nuestra - Unsere Schuld Oktober 2025 Amazon Original Film Elektra 1. Mai 2025 Road House 1. Mai 2025 Prey 2. Mai 2025 Die letzte Fahrt der Demeter 2. Mai 2025 Exklusiv-Inhalt Die Fotografin 5. Mai 2025 Exklusiv-Inhalt Late Night with the Devil 5. Mai 2025 Exklusiv-Inhalt Five Nights at Freddy's 5. Mai 2025 Exklusiv-Inhalt Arcadian – Sie kommen in der Nacht 11. Mai 2025 Exklusiv-Inhalt Treasure 12. Mai 2025 Kompromat - Die Macht der Lüge 15. Mai 2025 Suicide Squad 16. Mai 2025 In Liebe, Eure Hilde 17. Mai 2025 King's Land 19. Mai 2025 Restore Point 20. Mai 2025 Wonder Woman 23. Mai 2025 Queen of Justice 23. Mai 2025 Ponyherz – Wild und Frei 25. Mai 2025 Wochenendrebellen 26. Mai 2025 Exklusiv-Inhalt Ocean's 8 28. Mai 2025 Der schlimmste Mensch der Welt Mai 2025

Und natürlich gibt es im Mai 2025 auch wieder hochklassigen Fußball bei Prime Video zu sehen. Im Halbfinale der UEFA Champions League treffen Inter Mailand und der FC Barcelona aufeinander. Viel mehr Prestige geht im Fußball nicht.

Jetzt weiterlesen Amazon Prime Video: Reichlich Neuheiten im April