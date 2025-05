Nur 7,99 Euro: Beendet dieser Telekom-Handytarif endlich alle Hochpreis-Diskussionen?

Handynutzung mit ordentlichem Datenvolumen ist teuer – gerade im hochgelobten Telekom-Netz. Das ist die landläufige Meinung. Und die trägt auch – wenn man sich die Direktpreise bei der Telekom so anschaut. SIM-Only mit 20 GB 5G? Das macht dann mal 30 Euro pro Monat. Aber es geht auch anders.

Günstigster Telekom-Tarif mit 20 GB gestartet

Schon seit einigen Jahren sind Drittanbieter – Marken gibt es wie Sand am Meer – auch im Telekom-Netz mit günstigen Optionen am Start. Lange Zeit gab es hier aber etwa keinen Zugriff aufs 5G-Netz, das nicht nur mehr Speed, sondern vor allem bessere Verfügbarkeit und weniger anfällige Netzperformance bietet.

Aber hier ist längst die nächste Stufe gezündet worden. Und längst sind die Billig-Tarife auch im 5G-Netz angekommen. Den neuesten Kracher zündet Freenet. Derzeit gibt es hier einen 20-GB-Tarif im Telekom-Netz mit 5G für nur 7,99 Euro pro Monat und nach Möglichkeit ohne Anschlusskosten. Das ist ein Viertel des Preises, den die Telekom selbst für 20 GB veranschlagt.

Freenet Allnet Flat für 7,99 Euro buchbar

Die Freenet Allnet Flat ist als Aktionsangebot gestartet und bietet diese Tarif-Details:

20 GB Internet-Flat (50 Mbit/s) im 5G-Netz

Internet-Flat (50 Mbit/s) im Telekom-Netz

Telefon-Flat (Achtung: Keine SMS-Flat)

EU-Roaming

VoLTE & WLAN Call

eSIM möglich

Flexibler Vertragsbeginn möglich

7,99 Euro/Monat statt 29,99 Euro/Monat

statt 0€ Anschlusspreis durch Erteilung einer Werbeerlaubnis

200 MB Datenvolumen-Guthaben für internationale eSIM (Freenet Travel)

(Freenet Travel) 24 Monate Mindestvertragslaufzeit (danach steigt der Preis; Kündigung empfohlen)

Wie lange das Tarif-Schnäppchen online sein wird, ist derzeit nicht bekannt. Freenet hält solche Angebote aber mittlerweile für meist ein bis zwei Wochen aufrecht.

Für den Tarif spricht neben dem Preis und dem daraus resultierenden Preis-Leistungs-Versprechen unter anderem die eSIM-Fähigkeit und der flexible Vertragsbeginn, der dir – sofern du noch in einem alten Vertrag hängst – vielleicht ein paar Monate doppelte Kosten erspart. Wermutstropfen ist die nicht vorhandene SMS-Flat. Eine Eigenheit, die es bei vielen Telekom-Budget-Tarifen gibt. Da allerdings nicht davon auszugehen ist, dass die SMS ihr großes Revival feiern wird, ist dieser Umstand für die allermeisten wohl zu verschmerzen.

5G ist mit dabei: 4 Gründe, warum das neben der Geschwindigkeit wichtig ist

Der Tarif bringt dich ins 5G-Netz der Telekom, was allein schonmal gut klingt. Auch, wenn das vordergründige Geschwindigkeits-Versprechen des Netzstandards durch die Deckelung auf 50 MBit/s Downloadrate nicht voll ausgeschöpft wird, so ist das durchaus ein Kaufargument, wobei: 2025 gibt es außer bei Mini-Verträgen kaum noch neu abzuschließende Tarife ohne 5G-Netzzugang.

Ein Handytarif im 5G-Netz bietet weit mehr als nur höhere theoretische Geschwindigkeiten. Die moderne Netzarchitektur ermöglicht eine Reihe von qualitativen Verbesserungen gegenüber dem 4G/LTE-Standard, die sich im Alltag und für zukünftige Anwendungen bemerkbar machen. Hier sind vier zentrale Vorteile, die über die reine Geschwindigkeit hinausgehen:

Höhere Netzkapazität und Stabilität

Das 5G-Netz kann eine deutlich höhere Anzahl von Geräten pro Funkzelle gleichzeitig versorgen als das 4G-Netz, man spricht hier von bis zu einer Million Geräten pro Quadratkilometer. Dies verhindert eine Überlastung des Netzes an Orten mit vielen Menschen, wie in Bahnhöfen, bei Konzerten oder in Innenstädten. Für Nutzer bedeutet dies eine stabilere und zuverlässigere Verbindung, auch wenn sehr viele andere Personen um sie herum ebenfalls mobil surfen.

Network Slicing für bedarfsgerechte Netze

Eine der innovativsten Eigenschaften von 5G ist das sogenannte „Network Slicing“. Diese Technologie erlaubt es, das physische Netzwerk in mehrere virtuelle, voneinander unabhängige Teilnetze (Slices) aufzuteilen und diese für spezifische Anwendungsfälle zu optimieren. So kann beispielsweise ein „Slice“ mit extrem niedriger Latenz für kritische Industrieanwendungen reserviert werden, während ein anderes eine hohe Bandbreite für Videostreaming zur Verfügung stellt, ohne dass sich diese gegenseitig beeinträchtigen.

Verbesserte Energieeffizienz

5G ist darauf ausgelegt, pro übertragenem Datenbit deutlich energieeffizienter zu arbeiten als seine Vorgänger. Intelligente Technologien wie „Beamforming“, bei dem das Signal gezielt auf das Endgerät ausgerichtet wird, anstatt es breit zu streuen, reduzieren den Energieverbrauch der Sendeanlagen. Obwohl der gesamte Datenverkehr zunimmt, hilft die höhere Effizienz von 5G dabei, den Stromverbrauch des Mobilfunknetzes im Verhältnis zur übertragenen Datenmenge zu senken.

Geringere Latenz für Reaktionen in Echtzeit

Ein letzter, entscheidender Vorteil von 5G ist die drastisch reduzierte Latenz, also die Verzögerungszeit bei der Datenübertragung. Während im 4G-Netz Latenzzeiten von 15 bis 50 Millisekunden üblich sind, ermöglicht 5G Werte im einstelligen Millisekundenbereich. Diese quasi-Echtzeitkommunikation ist besonders für anspruchsvolle Anwendungen wie Online-Gaming, Virtual und Augmented Reality sowie für die Steuerung von Maschinen und autonomen Fahrzeugen von großer Bedeutung, da sie eine unmittelbare und ruckelfreie Interaktion erlaubt. Für den Ottonormal-Handynutzer sind diese Anwendungsfälle aber eher vernachlässigbar.

Im Vergleich: So gut ist der Tarif wirklich

Verglichen mit dem Original-Telekom-Pendant ist der Tarif wie eingangs erwähnt, preislich ein paar Runden voraus (Direkte Telekom-Verträge haben aber auch eine andere Zielgruppe). Aber im Vergleich mit den preiskämpfenden Anbietern wie Handyhelden, Klarmobil oder auch aufs Telekom-Netz zugreifenden Anbietern wie Penny Mobil, Congstar oder Fraenk, kann das schon anders aussehen.

Für die Parameter Telekom-Netz, 20 GB Datenvolumen und 5G-Zugang sieht der Markt wie folgt aus: Lediglich Handyhelden kann mit einem identisch bepreisten Tarif mithalten. Hier fehlt es dafür an der eSIM-Option und es fällt ein Anschlusspreis an (allerdings gibt’s eine SMS-Flat und aktuell einen 25-Euro-Bonus). So setzt sich Freenet an die Spitze des Marktes und bleibt in der ersten Startreihe komplett (denn auch Handyhelden gehört über Umwege zum Freenet-Konzern).

Außenseiter-Tipp ist der Tarif High Mobile 27 von Sparhandy. Der kostet zwar 2 Euro mehr, bietet aber sogar 27 GB Datenvolumen. Wem die 20 ausreichen, der findet allerdings in der Freenet Allnet Flat die günstigste Option für einen 20-GB-Vertrag im Telekom-5G-Netz.

