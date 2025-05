Wir haben in der Tarifwelt von MediaMarkt jetzt nämlich ein Angebot entdeckt, das uns echt überrascht hat. Die Kombi aus Pixel 9 Pro (256 GB) und einem 25 GB starken Telekom-Tarif kostet hier tatsächlich weniger, als das Smartphone alleine sonst im Netz kostet. Und den Tarif gibt’s ja auch noch dazu. Wie genau das geht, was alles drinsteckt und wie viel du wirklich sparst, erfährst du hier.

So findest du das Angebot

Erstmal direkt zum Start: Wer bei dem Angebot zuschlagen möchte, muss dies über diese Aktionsseite von MediaMarkt tun. Hier gibt’s verschiedene Google-Bundles zur Auswahl, das absolute Highlight ist jedoch eindeutig die Variante mit dem Pixel 9 Pro und der Telekom Allnet Flat 25GB. Um das Angebot zu finden, musst du zunächst etwas nach unten scrollen.

Um dieses Angebot geht es

Mit Pixel 9 Pro & großem Telekom-Tarif: Das steckt alles drin

Als Nächstes blicken wir mal etwas genauer auf das Tarif-Bundle. Im Vordergrund steht zum einen natürlich das Pixel 9 Pro. Das Top-Modell aus dem Hause Google wird dir hier in der 512-GB-Variante zur Verfügung gestellt, wodurch du deutlich mehr Platz für Apps, Bilder, Videos und Co. hast. Und das lohnt sich, immerhin sind Google-Phones unter anderem für ihre guten Kameras bekannt. Beim Pixel 9 Pro gibt’s eine Triple-Kamera (50 + 48 + 48 Megapixel) sowie softwareseitig einige schicke Bildoptimierungen.

Apropos Software: Ein echtes Highlight bei allen Google-Geräten ist stets das pure Android, da Hard- und Software aus dem gleichen Haus stammen. Technisch weiß das Pixel 9 Pro aber natürlich ebenso zu überzeugen: Vom kompakten 6,3 Zoll AMOLED-Display mit bis zu 120 Hz, über den Google Tensor G4 Prozessor mit 16 GB RAM bis hin zu allerleit praktischen Extras wie dem Schutz gegen Wasser nach IP68, Face-Unlock sowie einem Fingerabdrucksensor – hier wird einem echt alles geboten.

Zum anderen gibt’s hier selbstverständlich noch einen Tarif – und zwar einen richtigen starken. Es winken 25 GB 5G-Datenvolumen im 5G-Netz der Deutschen Telekom (50 Mbit/s). Hinzu kommen eine Allnet-Flat für Telefonie und SMS sowie EU-Roaming.

Mit Tarif günstiger als ohne: So rechnet sich der Deal

Und wie steht es um die Kosten? Monatlich musst du lediglich 29,99 Euro für das Bundle zahlen. Hinzu kommt außerdem eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 39,99 Euro. Für das Pixel 9 Pro fallen hingegen 29 Euro sowie 4,95 Euro Versandkosten an – allerdings unter einer Bedingung.

Voraussetzung für den starken Deal ist nämlich, dass du nach Vertragsabschluss ein altes Smartphone einschickst. Dadurch winkt dir ein 100-Euro-Ankaufsbonus, zusätzlich zum Restwert deines Altgeräts, wodurch du dann nur 29 Euro Gerätepreis fürs Pixel 9 Pro zahlst. Es lohnt sich dabei, in der Schublade noch mal nach einem alten Handy zu suchen. Denn solang das Gerät noch funktioniert und das Modell auf dieser Aktionsseite über die Suche gefunden werden kann, winkt dir der 100-Euro-Bonus. Zusätzlich solltest du auch deine alte Rufnummer mitnehmen, denn dann gibt’s weitere 50 Euro Bonus on top (dafür nach Vertragsabschluss eine SMS mit „Bonus“ an 22234).

Zum Abschluss räumen wir noch mit unserer Behauptung aus der Überschrift auf: Zahlst du ohne Vertrag beim Pixel 9 Pro echt drauf? Die einfache Antwort: Ja! Über die Mindestvertragslaufzeit von 24 Monaten fallen bei dem Tarif-Bundle – wenn du deine Rufnummer mitnimmst und ein Altgerät einschickst – insgesamt 743,70 Euro an. Zum Vergleich: Das Pixel 9 Pro mit 512 GB findest du im Netz derzeit nicht für unter 955 Euro. Du zahlst also tatsächlich über 211 Euro weniger – und bekommst dafür ja noch den starken Tarif dazu. Und ein eventueller zusätzlicher Restwert deines Altgeräts kann die Kosten sogar noch weiter drücken.

Wie du siehst: Preislich lohnt sich das Angebot auf jeden Fall – sogar wenn du eigentlich nur Interesse am Pixel 9 Pro hast und gar keinen Tarif brauchst, zahlst du hier insgesamt weniger.

