MediaMarkt haut unseren Smartphone-Geheimtipp für nur 279 Euro raus

Smartphones unter 300 Euro gibt’s durchaus ein paar. Unser Tipp in diesem Bereich kommt aber weder von Samsung noch von Huawei oder Xiaomi: das Nothing Phone (3a). Der eher unbekannte Hersteller hat hier ein rundum stimmiges Gesamtpaket abgeliefert, welches bei uns im Test mit 4/5 Sternen ziemlich gut abschneiden konnte. Und MediaMarkt macht das Handy mit einem Angebotspreis von 279 Euro jetzt sogar noch mehr zum Schnäppchen.

MediaMarkt-Angebot: Günstiger war der Handy-Tipp bisher nie

Bleiben wir direkt mal beim aktuellen MediaMarkt-Angebot, denn das kann sich wirklich sehen lassen. Wie bereits erwähnt, verkauft der Elektronikhändler das Nothing Phone (3a) derzeit für nur 279 statt 329 Euro in der Variante mit 128 GB Speicher. Der Versand ist zudem kostenfrei. Wie stark der Deal wirklich ist, zeigt insbesondere der Preisverlauf, denn: Günstiger war das Smartphone bisher noch nie!

Das aktuelle MediaMarkt-Angebot ist also wirklich unschlagbar. Warum du für den Preis hier wirklich bedenkenlos zugreifen kannst, erklären wir jetzt.

Darum ist das Nothing Phone (3a) eine gute Wahl

Auf den ersten Blick sticht das Nothing Phone (3a) direkt mit seinem einzigartigen Design hervor. Die Rückseite des Smartphones ist nämlich transparent gehalten und ermöglicht einen Blick aufs Innere. In Kombination mit den Leuchtstreifen, welche nicht nur schick aussehen, sondern bei eingehenden Benachrichtigungen ebenso aufleuchten oder den Timer und den Ladevorgang visualisieren können, ist das Nothing Phone (3a) also ein echter Hingucker. Die einen werden es lieben, die anderen mögen es vielleicht eher nicht – ein Gesprächsstarter ist es aber auf jeden Fall.

Nothing Phone (3a) Datenblatt zum Testbericht Allgemein Prozessor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 Arbeitsspeicher 8 GB Wasser- und Staubdicht Spritzwasser (Regen) Farbe Blau

Grau

Weiß Gewicht 201 g

Die Technik darunter sollte aber wohl jeden überzeugen: Das 6,77 Zoll große AMOLED-Display ist schick und kann mit bis zu 120 Hz flüssige Bilder liefern. Die Leistung konnte uns im Test für diesen Preis echt überraschen und auch der Akku wusste zu überzeugen. Gleiches trifft auf das Kamerasystem rund um die 50-MP-Hauptkamera zu, die vor allem dank des starken Zooms punkten kann.

Wer noch mehr über das Nothing Phone (3a) erfahren möchte, sollte unbedingt in unserem Test vorbeischauen und sich anschließend bei Interesse das aktuelle MediaMarkt-Angebot nicht entgehen lassen. Wie lange das Schnäppchen noch gilt, ist nämlich unklar.

